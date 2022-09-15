مَن هو الأقوى بين الضعفاء في العراق؟

يوم كان رئيساً للوزراء، حاول نوري المالكي أن يمسك العصا من الوسط فيكون رجل أميركا القوي الذي يحظى بمباركة الولي الفقيه وبدعم إيراني. لم تكن فكرة أن يكون كبير المقاومين لتخطر له إلا بعد هزيمة جيشه في الموصل. لقد اكتشف يومئذ أن ما صدقه من مظاهر القوة لم يكن صحيحاً وليس أمامه سوى أن يبحث عن مصدر للقوة يستند اليه وإلا فإنه سيكون ضحية تحالف الضعفاء ضده.



كانت تلك الهزيمة فضيحة للولايات المتحدة التي دربت القوات المسلحة العراقية وزودتها بأحدث الأسلحة التقليدية، تلك الأسلحة التي تركت على أرض معركة لم تقع وصارت من حصة التنظيم الإرهابي "داعش". أما حين لجأ المالكي إلى إيران بحثاً عن حماية فقد تأكد حلفاؤه وخصومه على حد سواء من أن الرجل الذي أسس دولة عميقة محورها الفساد لم يكن قوياً وأن الإطاحة به لم تكن بالفعل العسير. لقد انتهى المالكي باعتباره رمزاً للقوة وهو الوهم الذي لم يتمكن من استعادته رغم أنه لم يتعرض للمساءلة حتى بعدما أدانته لجان التحقيق البرلمانية وحملته المسؤولية عن الهزيمة.

يمكن لدرس المالكي أن ينطبق على مقتدى الصدر الذي تصدر حلف المنتصرين في انتخابات عام 2021 غير أنه لم ينجح في إدارة انتصاره وخذل حلفاءه حين تخلى عنهم وأعلن انسحابه من مجلس النواب وتخليه عن الأصوات التي أودعت في صناديقه من غير أن يكون مؤهلاً لتمثيلها وفق ما يقتضيه الدستور. فالصدر كان يبحث عن نصر مختلف يضمن له الغالبية المطلقة التي يتمكن من خلالها من أن يكون رجل الدولة الذي لا ينافسه أحد، معتقداً أن تلك الهبة المجانية ستفتح أمامه طريق الوصول إلى العرش. ولأن ذلك لم يحدث من غير أن يتخلص الصدر موقتاً من عقدة الزعامة فقد توقع أن في إمكان استعراض قوته في الشارع أن يختصر المسافة ويقفز به فوق صناديق الاقتراع في الوقت الذي وجد حلفاؤه أنفسهم في موقف حرج.

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غير أن ما حدث في ما بعد أثبت أن معادلة الرجل القوي أمام حشد من الضعفاء ليست صحيحة، إذ سرعان ما تمكن أولئك الضعفاء من إلحاق الهزيمة بالصدر في حرب شيعية - شيعية صغيرة وخاطفة. لقد انتكس مشروعه القائم على هز ثقة خصومه بأنفسهم وصار عليه أن يُعيد النظر في حساباته. صحيح أن رصيده الجماهيري لم يتدهور وظل في إمكانه أن يعتبر نفسه رجل الشارع القوي ولكن العودة إلى الشارع في ظل تماسك الخصوم وتمسكهم بالاستحقاق الدستوري ورفض المحكمة الاتحادية لطلبه حل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات جديدة ستكون بمثابة دورة جديدة للعنف من غير جدوى، وقد تكون سبباً في انهيار آخر درجات الثقة بالنظام وهو ما سيجعل الصدر أول الخاسرين.

هل صُدم الصدر بحقيقة ضعفه وكونه واحداً من الضعفاء الذين أُريد لهم أن يديروا نظاماً لن يكون في إمكانه أن يُقيم دولة على أنقاض الدولة الوطنية التي حطمها الأميركيون، بحيث يطلب من نواب كتلته عدم العودة إلى مجلس النواب؟ كان الرجل القوي قد بنى حساباته على أساس ما توقعه من ردود فعل خصومه الضعفاء لا على حقيقة ما يملك أولئك الخصوم من قوة. وإذا كان نشوب حرب شيعية - شيعية وهو ما حذرت منه إيران لم يُخِفه وقد بدأها، فإن الآخرين لا يكترثون كثيراً بالتكلفة البشرية لتلك الحرب ما داموا قد أعلنوا عن ولائهم المطلق لإيران. ستكون حرباً عراقية - إيرانية ثانية ولكن مقنّعة. غير أن جيشي الطرفين سيتألفان من العراقيين. وهو ما يعني أن العراقيين سيدفعون ثمن حرب ليسوا طرفاً فيها.

أن يعود الصدر إلى حلفائه ليكمل معهم المسيرة في عملية سياسية لن تروق له، فذلك أمر عسير ولكنه قد يلجأ إلى الإمعان في إزعاج خصومه بعدما تأكد أن اللعبة لا يمكن أن تتجاوز حدود الإزعاج. ما لم يتمكن من الحصول عليه من طريق الاحتجاجات والاعتصامات لن يتمكن منه من خلال التهديد من بعد. لقد خسر معركته رغبة منه في الحفاظ على بقاء النظام السياسي، فمن غير ذلك النظام لن يكون له وجود في الحياة السياسية. ذلك ما يجعله يراهن على أنه عقدة الجميع. فهل سينفض يديه من وهم أنه الأقوى بين الضعفاء لكي يفرض شروطه عليهم؟

لن يعترف الصدر بأنه صار في موقع أسوأ مما كان عليه يوم كان ممثلوه الكتلة المنتصرة في مجلس النواب. وإذا ما عُقدت جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية لن يحاول عرقلة انعقاد تلك الجلسة ولكنه سيظل معارضاً لشخص رئيس الوزراء الذي سيقترحه الرئيس المنتخب. وتلك هي المعضلة التي تتطلب حلاً. ولن يكون الحل إلا من خلال العودة إلى الصدر. وهنا بالضبط يكمن سر المتاهة السياسية العراقية التي رسمها الأميركيون بدقة. ذلك لأن المعادلة السياسية في العراق تقوم على أحزاب ضعيفة تتقاسم ثروات العراق في ما بينها من غير أن يقوى طرف منها على التفكير بدور وطني يقع خارج حدود المنفعة.

* نقلا عن "النهار"