استباحة الملك والرئيس

قبل عدة أسابيع نشرت هنا مقالا عن استباحة فريق من الصحفيين، تقدمهم الأستاذ مصطفى أمين، للملك فاروق بعد تنازله عن العرش، يوم ٢٦ يوليو ١٩٥٢، ثم تكرر الأمر بعد ذلك مع الرئيسين جمال عبدالناصر وأنور السادات، بعد وفاة الأول واغتيال الثانى، تلقيت ردود فعل إيجابية من عدد من الزملاء، بدأت بزميلنا الكبير رئيس تحرير الأهرام السابق، الأستاذ أسامة سرايا، فى عموده بجريدة الأهرام (٣١ يوليو)، ثم تعليق من أبرز شيوخ الصحافة العربية حاليا، أستاذنا سمير عطاالله فى زاويته اليومية بالصفحة الأخيرة من جريدة «الشرق الأوسط» (٢١ أغسطس)، وكانت هناك كذلك تعليقات سلبية، فى أحد اجتماعات مجلس جمعية علمية، وطرحت للنقاش قضية تاريخية تتعلق بثورة يوليو، أحد السادة الأعضاء عبر عن استيائه مما اعتبره «تمجيدا» للملك فاروق أقوم به، والحمد لله أنه اكتفى بذلك، قبل عشرين عامًا، وفى ذكرى ثورة يوليو، اعترضت، فى حوار تليفزيونى على وصف فاروق بأنه «الملك الخائن»، فعلق بعدها أحد الزملاء بأننى أطالب بعودة الملكية والملك للحكم، رغم أن فاروق كان مات وشبع موت.

والحق أن المقالات لا تنطوى على تمجيد للملك، رغم أنه يستحق التمجيد فى عدد من المواقف.

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مؤخرا، وفى يوم ٢٧ إبريل الماضى، كنا فى شهر رمضان المبارك، يوم إفطار الأسرة المصرية، ذكر الرئيس السيسى أن وزارة الدفاع ظلت، منذ يوليو٢٠١٣، تتحمل مليار جنيه شهريًا، على مدى ٨٤ شهرا، أى ٧ سنوات كاملة، لمواجهة الإرهاب فى سيناء وعلى حدودنا الغربية، هذا المبلغ تكبدته مؤسسة واحدة،ف ما بالنا بقطاع السياحة؟، أظن أن الرقم الذى تحملته أكبر بكثير، ناهيك عن قطاعات أخرى بالدولة والمجتمع، مثل تفجير عدد من أبراج الكهرباء وعملية إحراق جامعة الأزهر فى مدينة نصر وتفجير كلية الهندسة فى جامعة القاهرة، ومحاولة تحطيم حقوق القاهرة وغيرها وغيرها، ماذا عن التكلفة الاقتصادية والإنسانية لكل هذه الجرائم، جرى كل هذا لأن الرئيس محمد مرسى وجماعته رفضوا الاستجابة لنداء الشارع فى٣٠ يونيو ٢٠١٣، تمسكًا بالكرسى والسلطة. جلالة الملك فاروق جنب الدولة مثل هذه الفاتورة سنة ١٩٥٢، وقرر التنازل عن العرش، كان مرسوم التنازل يبدأ بعبارة «بناء على إرادة الأمة...»، فأراد هو أن يضيف جملة «وبناء على إرادتنا»، لكن البيروقراطى المتصلب الذى حمل إلى جلالته المرسوم ليوقعه رفض الإضافة، ليته قبل. لو لم يتنازل الملك ماذا كان يمكن أن يحدث؟، خاصة أن الحرس الملكى كان معه وكذلك كان سلاح البحرية وعدد آخر من قطاعات الجيش، لو لم يفعل الملك فاروق غير أنه جنب البلاد أعمال عنف وإرهاب، خاصة أن القوات البريطانية كانت موجودة، بكثافة وتسليح كامل، حول قناة السويس وعلى مرمى ساعة من العاصمة، لاستحق الإشادة والتبجيل، موقف وطنى مسؤول ورجل دولة بمعنى الكلمة. تعامل الملك برغبة صادقة فى عدم تكرار مأساة عمه الخديو توفيق وأحمد عرابى، دفع محبى العرش داخل المجتمع والجيش إلى أن يتقبلوا هذا الانتقال الهادئ والناعم للسلطة، من أسف أن أحدًا لم يقدر له ذلك، بل اعتبروا أنهم انتصروا عليه، عمليا هو فى ذلك يستحق الامتنان والتمجيد.

غير أن عملية استباحة وتجريس الملك فاروق تختلف كثيرا عما جرى بعده مع كل من عبد الناصر والسادات، مع عبد الناصر كانت هناك مجموعات من الناصريين والمحبين للزعيم داخل مصر وخارجها يردون ويدافعون، صحف كبرى تخصصت فى ذلك، كتاب وصحفيون كبار وهبوا جهدهم للدفاع عن عبد الناصر ومشروعه، بل يشنون حملات ضارية على خصوم ناصر، يمكن القول إن هناك عددا من الحكام العرب كانوا مستاءين من الهجوم المنظم على التجربة الناصرية، الرئيس السادات كان واضحا أن الحملة على عبدالناصر ترضيه أو لعله وجد فيها «اشتغالة» لخصومه عنه، وضع خطوطا حمراء للهجوم على سلفه، لذا هاجم بضراوة، فى خطاب عام، صديقه الصحفى جلال الحمامصى، حين ابتلع طعم الطعن فى ذمة ناصر المالية.

كما كانت هناك أسرة عبد الناصر، خاصة كريمته د. هدى التى وقفت بصلابة تدافع عن الزعيم والأب، ثم أنها قامت بمشروع علمى وبحثى ضخم لجمع وثائق وتراث والدها العظيم، مع إتاحته للباحثين وللمواطنين عموما، متكبدة فى ذلك جهدا كبيرا وعمرا بأكمله، فضلًا عما تحملته ماليًا من جمع واستقدام الوثائق الأجنبية.

الرئيس السادات وجد كذلك من يتصدى للهجوم عليه، بدءًا من الرئيس مبارك الذى كان يستمد شرعيته فى الحكم من السادات، وهكذا اعتبر الهجوم على السادات هجوما عليه هو شخصيًا، معظم الصحف المصرية شنت هجوما ضاريا على محمد حسنين هيكل بسبب كتابه فى هجاء السادات «خريف الغضب»، هيكل تفهم الأمر وصمت، ثم إن الكتاب كان به الكثير من نقاط الضعف. لكن الملك فاروق لم يجد أحدا يرد عنه، فضلًا عن أن استباحة تاريخه وسيرته صارت هى الأصل، مع تجاهل وإنكار تام لكل ما قام به حتى فى الدراسات التى تتم فى إطار «العلمية والتاريخية»، ناهيك عن الأعمال الدرامية، مثلا، التليفزيون المصرى (الرسمى)، فى شهر رمضان المبارك سنة ٢٠٠٦، يقدم عملا دراميًا لتمجيد فضيلة الشيخ المراغى، شيخ الأزهر، زمن الملك فاروق، المسلسل إنتاج الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، أى إنتاج رسمى، دعنا الآن من أنه لم تتم مراجعة تاريخية للعمل، الذى تم حشد عدد كبير من الأبطال له، مثل حسن يوسف ورشوان توفيق وأشرف عبدالغفور، وفى إحدى الحلقات نجد فضيلة الشيخ يتعرض لسخط الملك بعد أن طلب منه إصدار فتوى تحرم الملكة فريدة من الزواج بغيره، بعد أن طلقت منه، وهذا محض اختلاق، فضيلة الإمام انتقل إلى الدار الآخرة فى ٢٢ أغسطس ١٩٤٥، ولم تكن علاقة الملك والملكة وصلت إلى حافة الطلاق، المعروف أن الطلاق تم فى نوفمبر ١٩٤٨، أى بعد ثلاث سنوات من وفاة الشيخ المراغى، يضاف إلى ذلك أن إصدار فتوى ما هو إلا اختصاص فضيلة المفتى وليس شيخ الأزهر، المؤكد أن الملك كان يعى جيدًا اختصاص كل مؤسسة فى مصر، ولو أراد الملك فتوى أو رأيا ما لما طلبها بنفسه، الملك هو الملك، هناك الديوان الملكى وكان عالمًا آخر، به الكثير من الدهاقنة الذين يجهزون ويعدون كل شىء دون أن يتدخل الملك بشكل مباشر، وكانت لدى الملك وسائل عديدة للمعلومات، كان يعرف بالتأكيد، حين أقدم على الطلاق، أن فريدة لم يكن لديها مشروع للزواج ولا تفكير فى هذا الأمر، حرصا على مستقبل بناتها، المجتمع المصرى، وقتها، كان شديد التحفظ فى مثل هذه الأمور، وفضلا عن هذه الاعتبارات وغيرها، تثبت الوثائق أن علاقة الملك وشيخ الأزهر كانت طوال الوقت «سمنا على عسل»، وربما أكثر، كانا معا يمقتان النحاس باشا والوفد، الجميع يعرف أن اقتراح أن يتولى الملك السلطة فى القلعة ويتقلد سيف جده محمد على، كانت فكرة الشيخ، الأمر الذى أزعج الوفد والنحاس باشا، فضلًا عن عدد كبير من الكتاب والشخصيات العامة، لأن الملك ينبغى له أن يؤدى القسم أمام البرلمان وممثلى الأمة المصرية، كملك دستورى، وحده انتبه الكاتب الشهير توفيق دياب، رئيس تحرير جريدة «الجهاد»، فى مقال له بعنوان «مهرجان الملك»، إلى أن سيف محمد على الذى يريد الملك امتشاقه، رغم أهميته وتاريخه، رمز لتبعية مصر للدولة العثمانية، ولا ينبغى لنا أن نستذكر تلك التجربة، الجد تقلد السيف من السلطان العثمانى، فى مقال آخر أكد توفيق دياب أن تولى الملك مسؤولياته ليست «مبايعة ولا تتويجا»، إنما «يمين الولاء للدستور وقوانين البلاد أمام ممثلى الأمة»، الشيخ المراغى أرادها «مبايعة» وأقنع الملك الشاب بذلك.

من حق العمل الدرامى أن يقدم خيالًا وأن يمجد الشيخ المراغى، فقد كان إمامًا إصلاحيًا وحاول التجديد، وفى حياته الكثير والكثير، كعالم وشيخ للأزهر، وعموما ليس فيها استئساد ولا خلاف مع الملك فاروق ولا والده الملك فؤاد، فضيلته كان شديد الإخلاص للعرش الملكى، إلى أبعد حد، التفاصيل فى ذلك كثيرة والوثائق مليئة.

الخيال شىء واختلاق وقائع شىء آخر.

أرجو ألا يفهم من ذلك أنها دعوة لتقديس الحاكم ولا الامتناع عن التعامل بمنطق «النقد التاريخى»، مع كل ما قام به أو صدر عنه، لكن النقد التاريخى غير الاستباحة والتجريس، وغير الاختلاق والفبركة التاريخية، من أسف أن الاختلاق كثير، لسنا وحدنا فى ذلك. المعنى العميق أن الملك فاروق، الذى حكم مصر ١٦ سنة، صار مادة وموضوعا مستباحا بالمرة للأكاذيب، وتلك استباحة لتاريخ هذا الوطن. الأمانة التاريخية يجب أن تعلو على المشاعر والأهواء الشخصية. الرئيس عبدالناصر نفسه لم يجد غضاضة فى أن يتذكر موقفًا جيدًا للملك فاروق، كان ذلك فى آخر اجتماع له فى موسكو مع القادة السوفييت، حين كان يعرض تاريخ التعامل المصرى مع إسرائيل منذ قيامها سنة ١٩٤٨.

وإذا راجعنا السنوات الأخيرة وجدنا أننا احتفلنا فى يناير ١٩١٨ بمئوية جمال عبدالناصر، عدة جهات رسمية وأهلية احتفلت بالمناسبة، دعنا الآن من أنه كان يمكن أن يكون الاحتفال أعمق وأكثر غنى مما تم، وألا يكون محليًا، فقط، بل عربيًا ودوليًا، كذلك الأمر فى ديسمبر من السنة نفسها، حين حلت مئوية الرئيس السادات، أما فى فبراير سنة٢٠٢٠، حين صرنا إزاء مئوية الملك فاروق لم يتذكر أحد، بل إن المؤرخ الكبير د. أيمن فؤاد السيد، رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، ذكر لى أنه اقترح، فى أحد اجتماعات مجلس إدارة الجمعية، الاحتفال بمئوية فاروق، فرفض معظم الأعضاء الاقتراح، جميع الأعضاء من المؤرخين والباحثين.

نقلا عن "المصري اليوم"