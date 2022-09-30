المشوار الطويل للأذان الموحَّد

اختُصِرَت على عدة مراحل الشكوى الممتدة عبر عقود، من فوضى ضوضاء ميكرفونات المساجد، بدأت بوعد أن يقتصر الأذان على مسجد واحد فى الحى الواحد (قيل: كورة واحدة)، ثم توارت هذه الفكرة وظهر مشروع الأذان الموحد فى كل المساجد، بشكل متزامن بصوت واحد بوعد أن يكون من أفضل الاصوات، وألا يرتفع صوت الميكرفون. ولكن حتى هذا لم يتحقق حتى الآن فى عموم البلاد. ولكن الخطوة الإيجابية على الطريق الطويل أن منطق أصحاب الشكوى الأصلية، ومعهم المطالبون بتوحيد الأذان، صار هو مضمون الخطاب الرسمى لوزارة الأوقاف، على لسان الوزير فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وكبار مساعديه، وهم يقدمون تبريرات عن التأخير بسبب جائحة كورونا التى عطلت مشروعات كثيرة. يؤكد الدكتور جمعة فى تصريحات إعلامية أهمية مشروع الأذان الموحد، ويصفه بأنه نقلة حضارية تتسق ومقاصد الشريعة الإسلامية، مشدداً على أن العبرة من الأذان تعظيم شعائر الله والإعلام بدخول وقت الصلاة، وأن كلا المقصدين يتحقق بمجرد رفع الأذان وإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وأن المشروع سيقضى على تداخل الأصوات بين المساجد القريبة، أو تقدم أو تأخر إطلاق الأذان فى المنطقة الواحدة، مما يجعل من مشروع الأذان الموحد حلاً لكثير من المشكلات.

ولكن الحقيقة الواضحة أن المشروع يسير ببطء شديد، فإن تصريحات كبار المسئولين فى الوزارة تتوالى منذ عام 2019، بضم أعداد بالمئات من المساجد إلى المشروع، مع توضيح أنها جميعاً فى إطار القاهرة الكبرى، بوعد أن يتوسع المشروع مستقبلاً إلى المحافظات الأخرى. ولكن يتكشف عملياً أن هناك بعض الزوايا منتشرة فى كل مكان، حتى فى قلب القاهرة، وأنها خارج ولاية الوزارة، بما يسمح للمهيمنين عليها، وبعضهم من حراس العمارات أو من منادى السيارات، أن ينطلقوا متحررين من سلطة الوزارة، وهؤلاء ليسوا فقط أبعد ما يكون عن إدراك المعانى الشرعية التى يروج لها الخطاب الرسمى للوزارة، وإنما، هم للأسف، يتبنون أفكاراً أخرى على النقيض، فيظنون أن تسابقهم على من يرفع الأذان بأعلى صوت يميزه عن غيره، حتى لو انتهك فنون الأداء وحتى لو كان صوته من النوعية التى نسمعها.

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نقلا عن "الأهرام"