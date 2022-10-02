لا فردوس هناك

فردوس هناك

حلمي النمنم



انتهت معركة القانون ٩٣ لسنة ١٩٩٥ بانتصار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وكانت أول وأكبر انتصار ديمقراطى يتحقق للصحفيين فى عهد مبارك. دعنا الآن من أن النظام السياسى وقتها لم يستفد من هذه التجربة ولم يتعلم منها ويجعلها خطوة نحو إصلاح سياسى جاد، وكانت الظروف المحلية تساعد على ذلك وتطلبه، فضلًا عن الظرف الدولى، لكن دهاقنة النظام تصوروا أنهم أذكى من الجميع وأقدر على احتواء الكل.

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غير أن هذه المعركة خلقت لدى قطاع كبير من الصحفيين حنينًا إلى صحافة عصر ما قبل ٥٢، ساد تصور أن ذلك العصر كان الفردوس الصحفى، حيث حرية إصدار الصحف. تصدر الصحيفة بالإخطار، دون التعطل سنوات وسنوات فى لجنة شؤون الأحزاب والمجلس الأعلى للصحافة، ومن العادى أن يصبح الصحفى فى العشرينيات رئيسًا للتحرير، فضلًا عن أن الصحفى يعمل ويُعين خلال شهر أو عدة شهور على الأكثر، بينما فى الثمانينيات والتسعينيات هناك مَن انتظر أكثر من عشر سنوات ليحصل على قرار تعيين، والحرية وارفة، وغير ذلك كثير.



الحق أن هذا الحنين كان أقرب إلى «نوستالجيا» ليست مبنية على معلومات وحقائق بقدر اعتمادها على الضجر من الأوضاع الصحفية، منتصف التسعينيات وما بعدها، حيث تم تجميد أوضاع الصحافة والصحفيين، وتحولت المؤسسات إلى ما يشبه إقطاعيات سُلمت إلى عدد من الأفراد ورثهم مبارك عن سلفه الراحل أنور السادات، وتحول هؤلاء فعليًّا إلى مراكز قوى داخل النظام والمجتمع، جُمدت القوانين وعُطلت اللوائح من أجلهم، فعاثوا قهرًا للآخرين من العاملين بالمؤسسات.

لكن هل تمثل أوضاع الصحافة، قبل ١٩٥٢، فردوسًا صحفيًّا يستحق أن نعمل على استعادته، على الأقل التباكى عليه؟.

الواقع أن ذلك العهد تميز بكثرة إلغاء أو دفع عدد من الصحف إلى التوقف، ولم تكن هناك تعويضات ولا تأمين للعاملين بها من محررين وكُتاب، كان يكفى أن يرفع رئيس الحزب يده عن أى صحيفة حتى تتهاوى نحو الإغلاق، بغض النظر عن ضخامة أسماء القائمين عليها، وفى هذا الصدد يتقدم اسم مصطفى النحاس (باشا)، رئيس حزب الأغلبية (الوفد). على هذا النحو أغلقت جريدة روزاليوسف اليومية، رغم أن رئيس التحرير كان د. محمود عزمى وكاتبها الأول عباس محمود العقاد، والسبب الخفى كان أن سكرتير الوفد مكرم عبيد أقنع الرئيس مصطفى النحاس بأن هذه الجريدة تحظى بدعم أحمد ماهر والنقراشى، هما من أقطاب الوفد، وكان يطلق عليهما ابنا سعد، وأن الهدف النهائى للجريدة دفع أى منهما إلى منافسة النحاس على رئاسة الوفد. أُغلقت كذلك جريدة «الجهاد»، لصاحبها ورئيس التحرير توفيق دياب، والسبب أن دياب انتقد النحاس، وكان بين نارين أن يواصل انتقاد النحاس ومكرم أو يصمت، فإذا واصل النقد سوف يفسر أنه ينتقد ويهاجم الوفد ذاته، ولم يكن يريد- طبقًا لدراسة د. يونان لبيب رزق عنه- أن يوضع فى هذه الخانة، لذا قرر التوقف وإغلاق جريدته بنفسه، عمليًّا فعلها مضطرًّا، هو اضطرار أو «جبر ذاتى» وفق مصطلح الفيلسوف الراحل د. زكى نجيب محمود. كان الوفد دائمًا يضم عدة أجنحة، هذا التعدد منحه غنى وتنوعًا، لكن فى بعض اللحظات كان يتحول إلى استقطاب وانشقاق.



لم يكن الوفد فقط. تحدثنا السيدة سوزان طه حسين، فى كتابها عن زوجها «معك»، أن السراى- قصر عابدين-كان وراء إغلاق مجلة «الكاتب المصرى »، سنة ١٩٤٨، شواهد الأمور تؤكد ذلك، فقد راحت المجلة تنشر بتوسع عن الأدب الروسى والثورة البلشفية وكذلك عن الثورة الفرنسية، د. طه حسين، رئيس تحرير المجلة، نشر بها فصول مجموعته «المُعذّبون فى الأرض»، وكتب كذلك عن الثورات فى التاريخ العربى والإسلامى. كان الديوان الملكى لديه فوبيا من الحديث عن الثورات والثورة الروسية تحديدًا وما تبعها من سيطرة الماركسية على روسيا.

كانت الصحف تُغلق، ويُترك العاملون بها للشارع، يتدبر كل منهم أمره، ولم يَخْلُ الأمر من تقديم عدد من الصحفيين والكُتاب للتحقيق، ومنهم مَن صدر بحقه حكم بالحبس، كان ذلك نصيب العقاد وتوفيق دياب، أما مَن عُرضوا على النيابة فهم كثر من طه حسين إلى خالد محمد خالد، وكان هناك منع لبعض الكتب من النشر، كما حدث مع طه حسين، حيث رُفض طبع كتابه «المُعذّبون فى الأرض»، فصدر أول مرة من بيروت سنة ١٩٤٧، وحدث أن تعرضت بعض الكتب للمصادرة مثل كتاب العقاد عن ضرب الإسكندرية «١١يونيو أو ضرب الإسكندرية»، الكتاب عن الثورة العرابية والدفاع الحار عن عرابى، صدر الكتاب وصودر ثم أُفرج عنه، كل ذلك فى يوليو ١٩٥٢؛ وكذلك كتاب د. الخفيف عن أحمد عرابى، الزعيم المفترَى عليه، وهناك كتب أخرى تعرضت للمصادرة.

بعد ثورة ١٩٥٢، لم يتغير الأمر بالنسبة للكتب، ربما ازداد سوءًا، حيث صارت الرقابة تتدخل، ليس فقط بالمصادرة أو منع النشر، بل تدخلت فى صياغة النص والمتن، حدث ذلك مع نجيب محفوظ نفسه. اختفت الرقابة على الكتب بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣، فى زمن الرئيس السادات.

فى الصحف تغير الأمر، اختفت الصحف الحزبية مع حل الأحزاب، واختفى معها أسلوب الكر والفر السياسى والمناورات الحزبية والسياسية عبر الصحافة والصحف، كما اختفت المعارك الصحفية الطاحنة بين الاتجاهات الحزبية المختلفة وبين الحكومة والمعارضة، وكانت كل الأمور تُستباح فى مثل هذه الحملات، من تهكم وسخرية إلى تعريض بأمور شديدة الخصوصية؛ مثل هذه المعارك الحادة انتقلت من الجوانب الحزبية والسياسية إلى مجالات الثقافة والأدب والقضايا الاجتماعية، مثل معركة العقاد ومصطفى صادق الرافعى، أو معركة طه حسين وتلميذه زكى مبارك، التى دفعت الأخير إلى أن يكتب، ويُقسم أن طه حسين مبصر وليس أعمى، وأنه رآه بنفسه يجرى ويقفز فى الترام، رغم أن الترام كان منطلقًا بأقصى سرعة، وأن طه يزعم أنه أعمى ليكسب تعاطف الرأى العام ويقنص المناصب. هكذا كانت المعارك والغارات الصحفية، ولم يكن الأمر يخلو من بعض المهاترات.

فى مثل هذا المناخ، كان يمكن للصحفى أن يغير موقعه الحزبى والصحفى إذا وجد أن مسار الحزب يتعارض مع ما يقتنع به من أفكار ومبادئ أو إذا تعارضت المواقف والمصالح، النموذج الواضح هنا هو د. طه حسين وعباس العقاد، كان طه حسين فى العشرينيات أقرب إلى «الأحرار الدستوريين»، هاجم سعد زغلول بضراوة وناصر عدلى يكن، حزب الوفد قاد فى مجلس النواب معركة كتاب د. طه حسين «فى الشعر الجاهلى»، كان الوفد موغلًا فى العداء وراغبًا فى القضاء نهائيًّا على مستقبل ومصير د. طه وليس الاكتفاء بمصادرة الكتاب، فى الوقت نفسه كان العقاد متيمًا بالزعيم سعد زغلول والوفد، وتدور الأيام والسنوات.. تأتى الثلاثينيات، يختلف العقاد مع النحاس ويخرج غاضبًا ليشن حملة ضارية وعنيفة جدًّا على النحاس ومكرم عبيد، ثم يوقع الوفد معاهدة ١٩٣٦، ويطلق عليها معاهدة «الشرف والاستقلال»، يعتبرها طه حسين بداية لاستكمال الاستقلال والنهوض، تفاءل بها، حولها وضع كتابه المهم «مستقبل الثقافة فى مصر»، بينما اعتبرها العقاد تكريسًا للاحتلال البريطانى وانتزاعًا لما حققناه فى ثورة ١٩، وراح يهاجم المعاهدة ومَن وقعها بضراوة، فى الموقفين لم يؤاخذ أحد العقاد فى دفاعه عن الوفد ولا فى الهجوم عليه، كذلك الأمر بالنسبة لطه حسين، دفاع طه حسين عن المعاهدة التى وقعها رئيس الحكومة لم يُعد نفاقًا، هجوم العقاد الشرس على المعاهدة والحكومة لم يُنظر إليه على أنه موقف عدائى للحكومة، فى كل الأحوال وحتى حين صار طه حسين وزيرًا فى حكومة الوفد لم تتغير صداقة الكاتبين الكبيرين. كان تقدير الكُتاب والصحفيين لحريتهم وحقهم فى الاختلاف كبيرًا وعميقًا، وكان المناخ العام كله يتقبل ذلك ويسمح به.

وكذلك كان هناك كُتاب عابرون للمواقف والأفكار، كان كريم ثابت، أحد أعمدة جريدة «المقطم»، لسان حال قصر الدوبارة «تقريبًا»- السفارة البريطانية، وكان مُقرَّبًا من الملك فاروق، قبل أن يصبح مستشارًا له، هو نفسه مع محمد التابعى ومحمود أبوالفتح يؤسسون جريدة «المصرى» لتكون لسان حال الوفد وزعيمه النحاس باشا.

الانتقال من موقف إلى آخر ومن حزب إلى حزب منافس أو مناقض للآخر كان يتم بلا غضاضة ودون محاكم تفتيش تؤنب هذا وتفتش فى ضمير ذاك، هذا الانتقال أو التحول كانت تترتب عليه أمور أخرى، مثلًا حين اشتبك العقاد مع النحاس والوفد وجد نفسه قريبًا من الملك فاروق ويشيد به، رغم سابق هجومه على والده الملك فؤاد. الوسط الأدبى والثقافى والمجتمع الصحفى اعتبر الأمر عاديًّا، الوحيد الذى اندهش كان هو الملك فاروق نفسه، أشاد به العقاد مرة، فى مناسبة خاصة بمجمع اللغة العربية، رد الملك بأن والده كان أحق بهذا الثناء، ربما لأن الملك فؤاد كان صاحب مرسوم إنشاء المجمع.

باختصار.. رغم المعارك الضارية، لم تكن هناك ثارات وأحقاد سياسية، مثلًا لم يجد مصطفى النحاس حرجًا من أن يضم طه حسين إلى وزارته سنة ٥٠، رغم الحملة الضارية التى شنّها طه على سعد زغلول سنة ١٩٢٤، ولم يجد الملك فاروق غضاضة فى اعتماد طه حسين وزيرًا ومنحه الباشوية، رغم أنه كان يعتقد أن طه حسين بشّر بالشيوعية فى مجلته «الكاتب المصرى»، اكتفى فقط أنه تمنى عليه فى الاجتماع الوزارى بعد حلف اليمين أن يغير أفكاره «الشيوعية».

والحديث ممتد.

* نقلا عن "المصري اليوم"