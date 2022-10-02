هل ينهار الإعلام التقليدي؟

يؤكد التطور المتلاحق، فى التكنولوجيا وفى تغير طبائع الجمهور وفى المنافسات الرهيبة غير المسبوقة، أنه على الإعلام الذى صار كلاسيكياً، المتمثل فى الصحافة الورقية والتليفزيونات، أن يفكر جدياً فى مسائل صارت تمس وجوده، وأن يتخذ عاجلاً حلولاً عملية لمواجهة عناصر جديدة لم تكن موجودة قط حتى سنوات قليلة ماضية، فى الزيادات الرهيبة فى تكلفة بنود الانتاج، فى وقت تشح فيه مصادر التمويل، وفى تهرب الإعلانات إلى المنابر المستجدة، والأهم من كل هذا فى منافسة المواقع الرقمية بقفزاتها المذهلة،..إلخ. وقد جاءت صدمة الإفاقة الكبرى هذه الأيام من كيف تواجه الأزمة إذاعة وتليفزيون الـ بى بى سى، التى يَنظر لها الإعلاميون والصحفيون عبر العالم، حتى المختلفون معها، كقلعة كبرى يتمثلون أداءها ويقتدون بتقاليدها، ويطمئنون إلى رسوخها، ولكن إذا بالـ بى بى سى، تعلن قبل أيام أنها اتخذت قرارات كبرى تقلص نشاطاتها، ومن هذا إغلاق البث باللغة العربية، وخفض 382 وظيفة، على أن يكون الاعتماد مستقبلاً على مواقعها الرقمية، وهى المواقع التى وعدت بى بى سى بأن توليها اهتماماً وتركيزاً فى المرحلة القادمة. وكان أول ردود الفعل الداخلية فى بى بى سى، من اللجنة النقابية، التى بطبيعة مهامها تهتم أولا بمصالح العاملين دون أن تتعمق فى الأسباب القاهرة، فأعربت عن حزنها وعن قلقها على مستقبل العاملين الذين سيغادرون عملهم نتيجة هذه القرارات، ومنهم بعض من أفنوا حياتهم فى بى بى سى، وأثبتوا كفاءة وجدارة. وقالت النقابة إنها مع إدراكها لأن القرارات صدرت من أجل التكيف فى مواجهة تحديات المشهد الإعلامى، فإن العمال هم الذين يتضررون من القرارات السياسية التى تتخذها الحكومة بشكل سيئ.

لا تقتصر مشاعر الإعلاميين والصحفيين عبر العالم على الأسى مما اضطُرت إليه بى بى سى، لأن القلق الحقيقى فى العالم حول ما سوف يحدث لبقية المنابر، التى هى بالمقارنة أقل قوة وقدراً من بى بى سى، بما يعنى أن بدائلها أكثر محدودية، كما أن قدرتها أقل على التحمل والصمود، بما يُنذِر بقرب الاضطرار إلى اتخاذ مثل قرارات بى بى سى، أو ربما، بسبب قلة الإمكانيات، تكون أكثر جذرية!.

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* نقلا عن "الأهرام"