لماذا تضاعف "المباهاة" بالترسيم البحري عبوس غالبيّة اللبنانيين؟

فجّرت طريقة التعاطي السياسي مع ملف انفجار مرفأ بيروت آخر ما كان قد تبقّى من كيان الدولة اللبنانية.



الموضوع لا يتّصل فقط بالكارثة التي انتهى إليها الواقع القضائي، بل يتّصل بتيئيس الضحايا،اذ ضاعف تغييب العدالة عذاباتهم وأضرارهم وكوابيسهم، في وقت يشعر الموقوفون الذين لم يستطع "الولاء السياسي" تحصينهم، بالمظلوميّة، سواء لأنّهم فعلًا أبرياء أو لأنّ هؤلاء "الأكثر تورّطًا" منهم يعيشون أحرارًا وأسيادًا كأنّ "لا ناقة لهم ولا جمل" في كلّ ما حصل.



وكوارث انفجار مرفأ بيروت، كما يتضّح من القصص الاجتماعية التي لا يخلو منها صالون واحد،لا تقتصر على ٢١٦ شهيدًا وستّة آلاف جريح وعشرات آلاف المنازل التي تدمّرت، كليًا أو جزئيًا ، بل تشمل جميع اللبنانيين تقريبًا، اذ إنّ هناك ما يزيد عن مائة ألف معجزة نجّت جميع من تنعّموا بها من موت كان يمكن أن يكون حتميًّا.



ومع مرور الأشهر ، بدل أن تجد الطبقة الحاكمة حلولًا لهذا الموضوع، على الرغم من ضخامته الجسديّة والنفسيّة والماديّة والمعنويّة، فهي تزيده تعقيدًا، وسط ذهول المجتمع الدولي الذي عبّر، من خلال أحدث بيان أصدرته، أمس "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" عن ادانته لعدم احراز أيّ تقدّم في الإجراءات القضائية المتعلّقة بهذا الإنفجار.



وفي ضوء تجربة ملف المرفأ، لم تعد أكثريّة اللبنانيّين تصدّق أيّ وعد تطلقه الطبقة الحاكمة، وأي تشخيص تقدّمه، لا بل تجد أنّ هذه الأكثريّة غارقة في التشاؤم والإنكار، ولو كانت القرائن الظاهرة تدعو الى التفاؤل والتصديق.



ففي ملف تشكيل الحكومة التي يراد منها رعاية الشغور الرئاسي لأشهر، في ظلّ تعثّر الوصول الى أكثريّة قادرة على انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في آخر الشهر الجاري، يتم إرجاء "موعد الولادة" من أسبوع الى آخر، علمًا أنّه، في حال جرى التفاهم على تفاصيل التشكيل، فإنّ الإجراءات لا تحتاج إلّا لساعة واحدة على الأكثر.



وهذا يؤشّر إلى أنّ الطبقة الحاكمة تكذّب كما تتنفّس.



وما يصحّ على الاستحقاق الحكومي يسحب نفسه على الاستحقاق الرئاسي، إذ إنّ كلّ الأطراف تُغرق وسائل الاعلام بالمواصفات المثاليّة للمرشّح المرغوب به، ولكنّ غالبيتها، عند طرح الأسماء، لا تتوانى عن تقديم شخصيّات بالكاد تستطيع أن تحلّ مشكلة سخيفة عالقة في منازلها .



وفي موضوع ترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل ، لا تجد ، باستثناء الدعايات للإنجازات الشخصيّة والحزبيّة، من يصدّق أنّ ما حصل يمكن أن يرتد إيجابًا على لبنان، اذ إنّ الأكثريّة مقتنعة بأنّ الثورة النفطيّة، في حال توافرت فعلًا في الحقول البحريّة اللبنانية، سوف تُهدر وتُنهب وتُسرق على يد الطبقة الحاكمة.



وثمَة من لا يتوانى عن وضع خارطة توزيع الأموال المحتملة على النافذين.



ويذهب كثير من اللبنانيين إلى أبعد من ذلك، إذ يعتبرون أنّ مشروع اتفاق الترسيم البحري لم يكن ليبصر النور، لولا صفقة اميركية - ايرانية، بحيث تمّ الإفراج عن هذا المسار الترسيمي المليء بالنقاط الغامضة، في مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات "النفطيّة" التي يحتاجها، بإلحاح، النظام الايراني، في فترة يجهد فيها لقمع "ثورة الحجاب" التي من شأن نجاحها رفع سطوة "الملالي" عن الشعب الايراني التوّاق إلى الحداثة والحياة والحريّة والاندماج في القيم العالمية.



ويعتبر هؤلاء أنّ إسرائيل تبيع لبنان غازًا يستحيل إخراجه من قاع البحر قبل سبع سنوات من تاريخ بدء "التنقيب الاكتشافي"، في حين أنّها لا تحتاج إلّا إلى إصدار أمر سياسي لبدء استثمار الثروة النفطية المتوافرة في "حقل كاريش" الواقع ضمن النقطة ٢٩ التي تنازل عنها لبنان، بلحظة، بعدما عطّل من أجلها المفاوضات التي كانت متقدّمة جدًّا، لأكثر من سنتين، أضيف الى هدر "المزايدات" المتواصلة، منذ العام ٢٠٠٩، بأمر، مباشر حينًا وضمني أحيانًا، من "حزب الله".



وهذا يعني بالنسبة إليهم أنّه، في حال "ابتسم الغاز" للبنان، فإنّه مع حلول ساعة الاستفادة منه تكون الحاجة الملحّة الى هذه المادة قد انتفت، اذ إنّ المعطيات الجيو سياسية والتكنولوجية التي تجعل من الغاز، حاليًا مادة نادرة قد تحوّله الى مادة "عادية"، لاحقًا.



ولا يلام اللبنانيون في ما يذهبون اليه من تشاؤم، فما يحصل معهم يفوق ما يمكن أن يمر في أسوأ الكوابيس وأبشعها، بدءًا بملف الكهرباء الكارثي، حيث تتضخّم العتمة بتضخّم الثرثرة، مرورًا بموجة الغلاء التي لا يمكن تحمّلها، وصولًا الى تفضيل الكثيرين الموت في منازلهم على فقدان حياتهم على أبواب المستشفيات التي يعجزون ، بسبب تكاليفها، عن الدخول إليها.



وعلى الرغم من تزاحم البرامج "العلاجية" للأزمات الماليّة والاقتصادية والاجتماعية، فإنّ الطبقة الحاكمة التي تطلّ على اللبنانيّين كلّ يوم بدور الأبطال الخارقين، عجزت عن إيجاد أيّ حلّ، مهما كان جزئيًا، لكارثة وضع اليد على الودائع المصرفيّة، على الرغم من أنّ هذا الملف بدأ، منذ فترة، يتحوّل الى مأزق أمني متصاعد يلقي عليه البعض لبوس المؤامرة.



وعلى الرغم من تزاحم الأدلّة القاطعة على حقيقة هذه الطبقة الحاكمة التي يشكّل "حزب الله" عمودها الفقري ، فإنّ الصدمة التي تزيد يأس غالبية اللبنانيين يأسًا تكمن في أنّ المؤثّرين في الداخل والخارج، لا يزالون يدبّجون البيانات التي تطالبها باتّخاذ الخطوات الانقاذيّة.



وفي رأي غالبيّة اللبنانيّين ، فإنّ الرهان على هذه الطبقة التي أوصلت لبنان الى الجحيم لإخراجه منها إمّا وليد غباء مطلق أو مجرّد مهزلة هدفها غسل الأيادي من عذابات اللبنانيين.

* نقلا عن "النهار"