مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

من يريد أن يعرف كيف كانت حرب أكتوبر حرباً مصرية ومعركة وطنية لا بد أن يقرأ قائمة شهداء الأطباء الموجودة فى النقابة ليجد اسم المسيحى بجانب اسم المسلم، دم المسلم سال على أرض سيناء بجانب دم المسيحى، الرصاصة لم تفرق بين صدر المسلم وصدر المسيحى، المعركة كان فيها أسماء أحمد إسماعيل على وسعد الشاذلى والجمسى وأيضاً عزيز غالى وباقى زكى يوسف صاحب فكرة هدم الساتر الترابى بخراطيم المياه، هذه هى القائمة فلنقرأها:

1- دكتور لويس عجايبى.

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2- دكتور عادل إبراهيم أبوسنة.

3- دكتور رشاد مرزوق تادروس.

4- دكتور فتحى المتولى حلاوة.

5- دكتور حسين صبرى أحمد.

6- دكتور كمال لبيب شنودة.

7- دكتور سمير وهبة كراس.

8- دكتور شريف رمزى عباس.

9- دكتور نبيل فهمى.

10- دكتور مجدى زكى مسعود.

11- دكتور صفوت زارع محروس.

12- دكتور السيد محمد حسين قاسم.

13- الدكتور حسن حافظ أحمد شيبوب.

14- الدكتور حسن محمد مصطفى رشدى.

15- الدكتور نبيل عبدالحميد الحمامى.

16- الدكتور محمد أيوب حسين.

17- الدكتور رضا فؤاد غالى.

انتهت الأسماء ولكن لم تنته محاولات حركات الإسلام السياسى من محاولات اختطاف الحرب ونسبتها لدين أو طائفة، معركة أكتوبر يا سادة معركة وطنية، معركة مصرية بامتياز، وهذا جانب من عظمتها وروعتها.

تحيا مصر بكل ألوانها وطوائفها وعقائدها حرة قوية مستقلة، مصر سبيكة وطنية لن يستطيع تفتيتها أحد.

* نقلا عن "الوطن"