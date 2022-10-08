إسهامنا الحالى فى الثقافة العالمية.. حوار عربى ـ غربى

بات من المتعارف عليه أن المسلمين والعرب الأقدمين قد ساهموا فى صناعة الحضارة الغربية حين أخذ الأوروبيون عنهم ما كانوا قد انتهوا إليه فى العلوم البحتة والمعارف الإنسانية، والتى كانوا هم قد استفادوا بدورهم فى صناعتها من الإغريق الأقدمين، الذين راكموا على ما أخذوه عن الحضارة المصرية القديمة. وبالقدر نفسه أصبح مستقرا فى الأذهان أن هذا الإسهام العربى قد توقف تماما، حين تراجعت الحضارة الإسلامية، لأسباب شتى، وأضحى أتباعها يقتاتون على ما ينتجه الغرب، وصاروا عالة عليه ليس فى إنتاجه المادى فحسب، بل أيضا فى طرق التفكير، حتى لو كان بعضها لا يلائم واقعنا فى كل الأحوال.

وصار ما نتحدث عنه من عطاء العرب فى الطبيعيات والإنسانيات هو من قبيل «تاريخ العلم»، الذى كان علما ظاهرا ومتفوقا بمقاييس زمنه، لكنه لم يعد قابلا للتداول والاستعمال وفق شروط زماننا المختلف. ولذا ليس أمامنا من سبيل للنهضة سوى السير الكامل والنقل الأمين عن الغرب خصوصا، الذى أرسلنا إليه البعثات العلمية فى بداية عصر النهضة الذى بدأ مع محمد على، ولايزال متعثرا.

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لكن هناك من يقول إن بوسع العرب المعاصرين أن يقدموا إسهاما، إن لم يكن لتغذية الروافد العلمية والثقافية الغربية التى تمضى قوية مستعفية، فعلى الأقل لخدمة مقاصدنا وأهدافنا نحن، التى يجب أن تكون مربوطة باحتياجات مجتمعاتنا التى لها خصائصها، وتعترضها مشكلات محددة، تبحث عن حلول نابعة منها.

وضمن هذا التصور تأتى الرؤية التى تبناها الدكتور مجدى يوسف، أستاذ الأدب المقارن وفلسفة المعرفة بعدد من الجامعات الألمانية والأستاذ الزائر بجامعة القاهرة ورئيس «الرابطة الدولية للتداخل الحضارى»، فى كتابيه: «معارك فكرية» و«أسئلة المنهج الناقد» وثالث وضع خطته وكتب مقدمته وعنوانه «الإسهام العربى المعاصر فى الثقافة العالمية.. حوار عربى ـ غربى»، شارك فيه بعض علماء الطبيعيات والإنسانيات، وطرحوا بين دفتيه رؤى مغايرة، لا تمتثل إلا لما يشكل استجابة لتحدياتنا الخاصة، تعتمد على ما تهديه إلينا بيئتنا الطبيعية والاجتماعية. علاوة على ما ذكره هو عن تأسيس سلسلة كتب بجامعة كمبريدج البريطانية تحت عنوان «نحو ثقافة عالمية عقلانية بحق»، أى تأخذ فى اعتبارها إسهام غير الغربيين فى العلوم والمعارف المعاصرة، ووضع مشكلات مختلف الدول فى الحسبان ضمن التصورات التى تنشأ بغية الارتقاء بأحوال الإنسانية جمعاء.

وترفض هذه الرؤية، التى نشرت بالإنجليزية ثم ترجمت إلى العربية ونشرتها مكتبة الإسكندرية، ما تصفه بـ «الصدور المتعالى على الحلول المتوارثة فى مجتمعاتنا»، أى انفضاض أهل العلم منا عن بحث سبل حل لمشكلاتنا، نكون قد أبدعناها كاملة أو أغلبها، سواء فى نظرتها العامة، أو فلسفتها الكلية، أو إطارها المرجعى، أو فى الإجراءات التى تصلح للتعامل مع واقعنا المعيش، الذى يختلف عن الواقع الغربى، لاسيما فى تفاصيل الحياة، وكذلك فيما تتيحه إمكانياتنا الذاتية من طرائق تسعفنا فى التعامل معها، بقوة واقتدار.

وتقوم هذه الرؤية على ركيزتين أساسيتين: أولاهما هى وحدة المعرفة، أى وجود تكامل بين مختلف التخصصات الفرعية، ليس فى العلوم الإنسانية فحسب، بل فى العلوم الطبيعية أيضا، بل بين هاتين الشعبتين، أو هذين الشقين، اللذين نفصل بينهما، وكذلك بين مختلف العلوم والمساقات الدراسية التى تشكل كل منهما على حدة، لتسهيل الدراسة والبحث، لكنهما يتكاملان فى الواقع، وتتضافر وحداتهما، أو يجب أن تكون كذلك، فى أى استراتيجية أو خطة تعمل على النهوض بأحوالنا المتردية. والثانية هى ضرورة أن نبدأ من «الأسئلة المحلية» ونعرف جيدا الأساس الاجتماعى الذى تصدر عنه، حتى تأتى الإجابات نافعة لنا. ويعنى هذا تكريس البحث العلمى لإشباع حاجات المجتمعات المحلية، وتفاعله الخلاق والسليم مع سائر خصوصياتنا.

ولم تكتف هذه الرؤية، التى ساهم فيها وناقشها عدد من كبار الباحثين من أوروبا وأمريكا الشمالية، بالجانب النظرى الذى يتحدث عن الذات والهوية والخصوصية والمحلية، بل قامت على دراسات ميدانية، تعد أمثلة واضحة للبرهان على إمكانية إسهام العرب فى العلوم المعاصرة بمختلف فروعها. ومن ضمن هذه الدراسات تلك التى طرحها محمد رؤوف حامد فى مجال علم الأدوية، وحامد الموصللى فى الاعتماد على الموجودات أو المواد المتوافرة فى البيئة المحلية كبديل لصناعة وطنية، ضمن تنمية ذاتية مستدامة، ومحمد دويدار فى بحثه عن سبيل لنا يخلصنا من أزمات النظام الرأسمالى المتعاقبة، وحسن فتحى فى تبنيه لـ «عمارة الفقراء» التى توظف الإمكانيات المحلية فى حل مشكلة الإسكان، علاوة على وجود موسيقى شرقية تعبر عن أذواقنا ووجداننا، ومسار أدبى وفنى لا يدور فى فلك «المركزية الأوروبية».

إن هذه الرؤية لا تعنى، بأى حال من الأحوال، النظر بخوف أو استعلاء أو هروب من عطاء الحضارة الغربية العلمى، الذى لا ينكره إلا جاهل أو متنطع، لكنها ترفض استعارة التصورات والاقترابات العلمية الغربية كما هى، والقيام بتطبيقها فى واقعنا المحلى، دون النظر لما تحتاجه مجتمعاتنا الآن من طرق علمية وعملية لعلاج مشكلاتها الصعبة. ويمكن تبرير هذه الرؤية، الجديرة بالانتباه، بأن علماء الغرب أنفسهم، لو طلب منهم دراسة هذه المشكلات المختلفة، سيستخدمون ما يتيحه التفكير العلمى، عبر جانبه العام والذى يمثل قاسما مشتركا بين البشر، فى إبداع مقاييس ومؤشرات وأساليب شافية وكافية للتصدى للتحديات التى تجابه المجتمعات العربية الآن.

وأعتقد أن هذه الرؤية فيها اختلاف نسبى عما اتبعه بعض رواد النهضة العربية الحديثة من أن تقدمنا لا يأتى إلا إذا سرنا خلف الغرب تماما، عامدين هنا إلى حرق المراحل، أو سد الفجوة الحضارية بين الشرق والغرب، دون إهمال تام لطبيعة مشكلاتنا.

فرغم أن بعض هؤلاء قد تحدث عن اتباع خطى الغرب، لكنهم، ومنهم رجال تفاعلوا بقوة مع مجتمعهم، وجدوا أنفسهم لا يلتزمون بهذا التصور كليا، حين نظروا بإمعان إلى طبيعة مشكلاتنا، حيث لم يُفصّلوا فى هذه الناحية، أو يضعوا رؤية شاملة، على هذا الدرب، وذلك يعد من الجوانب التى تفتقر إليها مشروعاتهم النهضوية الكبرى والمهمة.

* نقلا عن "المصري اليوم"