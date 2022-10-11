سقوط سلطة الرّموز والصّور: صحوة الوجدان الشّعبي الإيراني

ما يحدث في إيران اليوم ليس جديداً. عاش البلد خلال العشرية الأخيرة هبّات شعبية كثيرة، ذات دوافع اجتماعية ومطلبية، سرعان ما قُمعت بفائض العنف المنظم من الدولة وأجهزتها الموازية. لكن ما يحدث اليوم جديد من حيث النوع. لم يحدث قبل اليوم، منذ استقرار حكم النخب اللاهوتية بداية ثمانينات القرن الماضي، أن خدش الفوران الشعبي صورة الحاكم في رموزه. تظاهرات تقودها نساء سافرات ومشاهد لتلميذات في مدارس ثانوية يحطمن صور المرشد الأعلى للثورة. قطعاً يؤشر ذلك إلى تحول جذري في الوجدان الشعبي الإيراني، أقله لدى الجيل الجديد، الذي لم يعرف غير نظام الثورة الإسلامية حاكماً.

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شهدت الهبات الشعبية السابقة، بداية من 2009 ووصولاً إلى ما قبل أيلول 2022، غضباً تجاه السلطة وشعارات ضد أجهزتها الأمنية وشبه العسكرية (الحرس الثوري والباسيج) وصلت حد الشتائم تجاه رؤساء الدولة، لكنها كانت دائماً تحت سقف الولاء أو احترام المرشد الأعلى، بنفس إصلاحي مطلبي، ليس هدفه أبداً إسقاط النظام. كما شهدت النضالات النسوية على مدى العقود الفائتة زخماً وتطوراً، لكنها كانت دائماً تحت سقف المتاح إسلاموياً، أو ما يتيحه النظام الديني الحاكم من هوامش بسيطة. بعد تاريخ 16 أيلول (سبتمبر) تغيّرت الأمور على نحو جذري: لقد انكسرت قدسية الحاكم – ذات الأساس اللاهوتي – وقدسيته الأبوية على نحو غير مسبوق، وأصبحت الشعارات فوق سقف المتاح، بأفق جذري يطالب بالتغيير الجذري.

إن حجاب المرأة في المجتمع الإيراني هو أكثر من مجرد إشارة إلى التميز الجنسي أو إلى التزام ديني. بعد ثورة 1979، دخل النظام الجديد في سياسة أسلمة شاملة للمجتمع، قامت على محو الكثير من العلامات الثقافية للنظام السابق. جزء من هذا التطهير الثقافي كان الحجاب الإلزامي للنساء واللحية للرجال كعلامات يدعمها النظام لتعريف الأنوثة والذكورة. تعرض الرجال لضغوط شديدة لعدم ارتداء أربطة العنق. وفرض الحجاب على النساء في الفضاء العام، حتى تحول إلى إحدى أدوات الدولة الأيديولوجية ومؤشر إلى فرض علاقات الطاعة على الإناث من السكان، وتطور حتى أصبح رمزاً لقوة الدولة في فرض سلطتها في الفضاء العام على جميع النساء بمن في ذلك النساء الإيرانيات غير المسلمات وحتى النساء اللواتي يأتين إلى إيران من الخارج لفترة قصيرة.

وقد جرى ذلك عبر ما بات يُعرف بــ"الثورة الثقافية" التي تضمنت برنامج أسلمة البيئة الجامعية وتطهيرها من قوى اليسار خاصة ومعارضي السلطة عامة، و"الثورة الإدارية" التي تضمنت برنامج أسلمة البيئة البيروقراطية وحظر وجود النساء غير المحجبات داخل الجهاز الإداري للدولة، وبالتالي تم تدجين النخب النسائية أولاً في الجامعة والإدارة، ثم الالتفات إلى بقية الفئات الاجتماعية.

فمن خلال السيطرة على أجساد السكان، إما بتصفية المعارضة أو فرض الحجاب واللحية، عمل هذا النظام على تطوير آلية تدخله في إدارة شؤون المجتمع وفرض تصور أحادي لهذا المجتمع ينسجم مع أيديولوجيته الأحادية، حيث لا شيء خارج التصور الإسلاموي للوجود. لذلك فإن خروج هذا المد الشعبي المؤنث في الشوارع والفضاء العام سافراً بلا حجاب هو في رمزيته كسر لشوكة السلطة وعلامة إلى بداية تفكك علاقات الطاعة التي أنتجتها الثورة الإسلامية على مدى أربعة عقود، بوسائل ناعمة في المدارس والثقافة والحوزات، وبفوائض القمع المنظم. فهذه الهبة الشعبية يقودها ويشارك فيها جيل صنعته الثورة الإسلامية ثقافةً وتعليماً وتصوراً، حيث أكثر من نصف سكان البلاد تحت سن الثلاثين، فيما تمثل النساء 63% من طلبة الجامعات. لذلك فإن الشباب هم الفئة الأكثر استعداداً من حيث المصالح أو الدوافع أو حتى النفسيات للذهاب بعيداً في هذا الحراك الشعبي، الذي يمكن أن يتحول إلى ثورة، إذا التحقت به طبقات وفئات أخرى متضررة من الوضع القائم الكارثي، بما في ذلك الطبقات العاملة، والأقليات العرقية والدينية المضطهدة كالأكراد والعرب. ففي بلد يبلغ عدد سكانه 83 مليون نسمة، يعيش أكثر من نصفهم تحت خط الفقر ويكافح ملايين منهم لإطعام أنفسهم، فيما يسيطر الحرس الثوري، أكثر أجهزة القمع الموازية فتكاً، على أكثر من 60% من الاقتصاد.

ومع ذلك، من السابق لأوانه الحديث عن ضعف النظام، رغم اهتراء شرعيته السياسية والدينية والروحية. فهو ما زال يملك شرعية القمع، القادر من خلالها على إعادة إنتاج علاقات طاعة قائمة على الخوف، وكذلك تكتيك بث الفرقة في الحركة الشعبية من خلال تخويف مكوّنات الشعب الإيراني العرقية والدينية من بعضها بعضاً. كما تتسم النخبة الحاكمة بنوع من الصلابة والوحدة، القائمة على الولاء الروحي للمرشد، وهذا سيعطي لها زخماً أكبر في قمع الحراك، كونها لا تدافع عن سلطتها فقط بل عن عقيدة دينية لها سحر تعبوي كبير. لذلك من الصعب التنبؤ بالكيفية التي سيتطور بها الوضع، لأن الحالة الإيرانية ليست رهن الوضع الداخلي فحسب، بل مرتبطة بوضع النظام دولياً في علاقة بالمفاوضات النووية مع الغرب، وبخاصة بالدعم الذي يمكن أن يتلقاه النظام من المنظمات التي يدعمها في الساحة العربية وفي دول آسيا الوسطى.

نقلا عن النهار