أسوأ ما فى الحرب الروسية الأوكرانية أنها ليست صراعًا على أرض، ولا هى اشتباك حدودى تطور إلى مواجهة مسلحة، ولا هى رغبة روسية فى احتلال أوكرانيا على طريقة الاستعمار القديم.. إنما هى صراع إرادات، يرغب فيها كل طرف فى بسط قواعد جديدة فى علاقته بالطرف الآخر، وأيضا للحضور الدولى، مع فارق رئيسى أن روسيا طرف أصيل شبه وحيد فى هذا الصراع، تعبّر فيه عن مصالحها ورؤيتها لأمنها القومى، أما أوكرانيا فتدافع عن مصالحها، التى هى فى نفس الوقت مصالح الدول الغربية التى صارت وكيلها المعتمد فى مواجهة روسيا.

لن تقبل روسيا أن تخرج منهزمة من هذا الصراع، ولكنها لا تضمن أن تخرج منتصرة، وأن معضلة إرادتها فى ضم جزء من أراضى دولة أخرى بالقوة المسلحة يعتبره الغرب خطا أحمر ولا يمكن السماح به لأنه سيشجع دولًا أخرى على تكراره، كما أن كسر إرادة أوكرانيا وهزيمتها وتفكيك نظام حكمها الذى اعتبرته روسيا مؤخرا أحد أهدافها، (لم تعلنه كهدف فى بداية الحرب) أمرٌ صعبٌ تحقيقه فى ظل الدعم غير المحدود الذى يقدمه الغرب لأوكرانيا، كما أن ضم الأقاليم الأربعة (دونيتسك ولوجانس وزابوروجيا وخيرسون) إلى الاتحاد الروسى لم يقبله المجتمع الدولى، وستدخل روسيا فى حرب استنزاف طويلة ومعارك كر وفر ستؤثر حتما على اقتصادها وقدرات قواتها.

مادة اعلانية

قرار ضم أربعة أقاليم تضم غالبية تتحدث الروسية وما يقرب من النصف ينتمى للعرقية الروسية، ما عدا إقليم خيرسون الذى يمثل الأوكرانيون غالبيته، سيظل يواجه صعوبات كبيرة.. وإن صراع الإرادات فى السيطرة الكاملة على هذه الأقاليم وفق الرؤية الروسية، أو تحريرها بالكامل وفق المساعى الأوكرانية، يعطل الوصول لتسوية أو حلول وسط، لأن أيًّا من الحلين يمثل هزيمة للآخر وكسرًا لإرادته ولكل الدعاية السياسية التى روج لها، بل شرعية نظامه نفسها.

الرئيس الأوكرانى أدهش الكثيرين بصموده، وعدم تركه ساحة المعركة، وإصراره على رفض ضم أى إقليم أوكرانى لروسيا بما فيها شبه جزيرة القرم التى ضمتها موسكو فى 2014 لأنها كانت لحوالى قرنين أرضا روسية أعطاها ستالين لأوكرانيا، كما رفض زيلينسكى القيام بأى مواءمات مع روسيا منذ بداية الأزمة كان يمكن أن تجنب البلاد شرور هذه الحرب التى دفع الشعب الأوكرانى ثمنا باهظا لها.

أما الرئيس الروسى فهو يتصور أن كسر أوكرانيا وخضوعها للشروط الروسية هو بداية عودة الأخيرة للساحة الدولية، ليس فقط كقوى عظمى وإنما كقطب دولى له مجاله الحيوى وهيبته الدولية، وهو أمر لا تقبله أوكرانيا والغرب.

كسر إرادة روسيا أو الغرب فى هذا الصراع مسألة صعبة الحدوث، والحل المؤجل هو الوصول لنقطة تفاهم لا يبدو فيها لكلا الطرفين أنه هُزم أو كُسرت إرادته.

* نقلا عن "المصري اليوم"