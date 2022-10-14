شخصيات.. وأقوال.. وقراءة الدلالات

تقول (رنا إدريس) الناشرة، وصاحبة دار الآداب العريقة للنشر: إن معرض الرياض الدولى للكتاب هو أكبر المعارض العربية مبيعًا، ونِسَب حضور من الجمهور، التصريح الذى أثار انتباهى وأسعدنى ضمن كلامها، قولها: إن النساء السعوديات الأكثر شراء، وقراءة بين رواد المعرض.

لاحظت أيضا فى زيارتى الأولى للمعرض هذا العام أن الأنشطة والندوات النقاشية أكثر تقبُّلا للتنوع الثقافى، واهتمامًا بقضايا الأدب والسرد فى عدد من الفعاليات، وبالشِّعر واللغة العربية، حتى إن الحفلاتِ الغنائيةَ التى أُقيمت فى الرياض فى فترة المعرض، تغنَّى المطربون فيها بقصائد فصحى، كما اهتم المسؤولون أيضا بإشكالات الترجمة، وحرصوا على أدب الطفل، ووجود الحكواتى، الذى يقُص على الأطفال بعض القصص ويجسدها.

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تقول (منى بنت عمر البلطان) مرشدة سياحية سعودية: إن والدتها كلَّما رأت الأمير (محمد بن سلمان) على شاشة التليفزيون، رفضت تغيير القناة، وظلَّت تحدِّثه، تدعو له بالصحة وطول العمر، وأن يسدِّد الله خطاه، تقول منى: إن المرأة السعودية متقدمة العُمر أو الصغيرة تشعر بأن القيادة الحالية أنصفتها، وأتاحت حقوقها كافة، تلك التى أُهدِر أكثرها طويلا، تعيش المرأة السعودية الآن أزهى حالات التمكين الاستثنائى، والحراك الثقافى والعملى.

يقول (فهد العُمر)، الرجُل السعودى الذى فى عُمر النضج: أتمنَّى لو أنهن يشترين الكتب ويقرأنها، ربما تعود بعض تخوفاته لسرعة التغيير الذى يحدث بالمجتمع، ولتمكين المرأة وعملها وحصولها على راتب مثلها مثل الشاب، لكنها، حتى هذه اللحظة، لم تعتَدْ أن تساهم فى تكاليف الحياة التى ترتفع يومًا بعد آخَر، ويُرجع تخوفاته أيضًا إلى أن الفرص التى أخذتها المرأة ستؤثر على فرص عمل الرجال، وهم المسؤولون عن فتْح البيوت والإنفاق عليها.

لكننى أحسب أن فرص العمل التى تزداد يومًا بعد آخَر، نتيجة للمشروعات الجديدة، وعدم اعتماد السعودية على اقتصاد وعائدات البترول فقط، بل تنويع الدخل العام والموازنة فى المملكة، سيستوعب عمل جميع السكان، خاصة أن 70% من التكوين السكانى من الشباب من الجنسين النساء والرجال، وحتما ستفرض الحياة وتكوين الأُسَر أن يتشارَك الطرفان الواجباتِ الماديةَ والمهام المنزلية.

ربما يكمن بعض تخوفات الأجيال الأكبر من ضرورة أن تشعر المرأة فى المملكة بأن الحرية قرينها الأهم المسؤولية، والالتزام الأخلاقى، والاجتماعى، لكن تجارب النهضة على الأحرى تأخذ مراحل نموها الطبيعى، فيطفو على الهامش بعض السلبيات.

يشرح (عناد النفيعى)، المسؤول النشط فى الهيئة السعودية للسياحة، كيف استطاعت المملكة وقيادتها أن تقيم مدينة المال والأعمال على أحدث الطرز المعمارية العالمية، حتى إن بعض النماذج بها من تصميم (زها حديد)، فنانة عمارة الأحلام، هذه المدينة التى تتكون من 59 ناطحةَ سحاب وصرحًا معماريًّا، وهى مُعَدَّة للمكاتب الإدارية للتوكيلات العالمية، وللسكن أيضا، كما تضمنت المرافق الاجتماعية والترفيهية الإنسانية اللازمة لمَن سيعمل ويسكن فى المنطقة.

حيث اتخذت قيادة المملكة قرارًا مُهمًا منذ شهور بأن على الشركات العالمية، التى تريد أن تتعامل مع الحكومة السعودية، أن تُنشِئ مقرًّا لها فى الرياض، وذلك لتنشيط محيط المال والأعمال والسياحة فى المملكة.

كما سيُسهم هذا الإجراء فى دمْج السعوديين فى معترك التجارة العالمية، ويُكسِبهم خبرات متخصصيها، وبالفعل يمتلك أغلب الشباب السعودى الاستعداد والمهارات، التى تمكِّنهم من اكتساب تلك الخبرة، فلقد قامت المملكة بحركة إرسال بعثات دراسية لطلابها بأوروبا وأمريكا منذ أوائل ستينيات القرن العشرين حتى الآن، والأعداد تتزايد باستمرار، وهو ما أوجد ورسَّخ انفتاحًا على العالَم بمعارفه وعلومه وثقافاته، وأحدَثَ حِراكًا فى طُرق تفكير شبابها، ورفضًا لكل الخطابات المنغلقة، التى كانت تنخر فى الكيان السعودى، وتعود به إلى الوراء، كأن تلك الأجيالَ كانت تنتظر فقط القيادة الشجاعة التى تقود التغيير، وتتمسك فى الوقت ذاته بالقيم الأخلاقية الإسلامية الرفيعة.

وللحق، هذا التأثير السلبى للخطابات الرجعية فى المملكة لم يقتصر على المواطن السعودى فقط، فلقد انعكس تأثير تلك الخطابات على دول الوطن العربى كله، وأولهم المجتمع المصرى. ولذا أتصور أن هذا التفتح والتحديث والتطور التقنى السعودى، والرغبة فى المعرفة، والإيمان بمشروعية التعدد الثقافى، والسعى للمساواة بين حقوق المرأة والرجُل، وتمكين المرأة من حقوقها الطبيعية، سيؤثر فى كل المجتمعات العربية، ويأخذها نحو العصرنة والتطور.

يُكمل الشباب العاملون بالهيئة السعودية للسياحة (فهد العليان)، و(عبدالعزيز الحسينى) والكثير من النماذج المشرِّفة الأخرى، شرْحَ المشروعات التى أنجزتها الدولة فى فترات قياسية، مثل مشروع البوليفارد الترفيهى السياحى فى الرياض، هذا المشروع الذى تم تنفيذه فى أربعة شهور فقط، وأُنجِز على أحدث التقنيات العالمية، حيث سينبهر المُشاهِد بعدد هائل من شاشات العرض، التى تواجهه بأحجام عملاقة مختلفة، تعرِض أجمل المناظر واللوحات الفنية، تعرض أيضا للمنجزات التى تجرى فى المملكة. وحرِص مصمِّمو البوليفارد فى لفتة أصيلة وذكية على أن تكون المنتجات والماركات السعودية هى التى تتصدر منطقة المتاجر فى سكوير 1 و2، فى اعتزاز بكل ما يُنتَج فى السعودية، ولتشجيع المنتَج المَحلِّى فى المجالات كافة، هذا عدا أن المشروع يتضمَّن أربعة مسارح، وعددًا من دور السينما، وأماكن مفتوحة معَدَّة للحفلات الموسيقية، فى وعى حديث بقيمة الفنون الجادة وترقيتها للذوق والوعى العام للشعوب، هذا عدا المناطق الترفيهية والألعاب للأطفال، وأيضًا أكثر من 200 مطعم ومقهى مَحلى وعالَمى على ضفاف بحيرات مزيَّنة بالنافورات.

يقول (عبدالله بن عزام الدخيّل)، رئيس الهيئة السعودية للسياحة: إن استراتيجية المملكة ورؤية وزارة السياحة لــ 2030 تقوم على أساس تعزيز ونشْر التنوع السياحى داخليًّا وخارجيًّا، والتعريف بإمكانات مناطق المملكة مختلفة الأجواء، والطبيعة الثرية التى اختُصت بها، كما نحرص على التكامل السياحى بين البلدان العربية كافة فى مجال السياحة وصناعاتها، ونعى أننا معًا «العرب» نستطيع، بإمكانات المنطقة المتنوعة حضاريًّا وجغرافيًّا وتاريخيًّا وكفاءة الموارد البشرية المدرَّبة أن نَصِل إلى أعداد غير مسبوقة من السياح الأجانب والعرب، خاصة بعد مشاكل الطاقة التى ستُعانى منها أوروبا.

يضيف عبدالله الدخيل، المسؤول الشاب الذى لم يُكمل الثلاثين عامًا، واستكمَل دراساتِه فى لندن، ويتحدَّث أكثر من أربع لغات، ويتمتع بذهنية مرتَّبة ومرِنة: إن المملكة تحرص على إبراز هُوَيتها الخاصة الأصيلة بجوار سعيها للتحديث، ولذا تهتم بكل مَعْلَم أثرى منذ نشأة المملكة، مثل قصر «المصمك» والسوق التراثية القديمة، وأيضًا ترميم المناطق الأثرية السكنية التى تأثرت بعوامل التعرية، ومشروع التشجير الأكبر فى المنطقة، الذى أطلقه الأمير (محمد بن سلمان) برؤية استشرافية لمتغيرات المناخ القادمة، وحديقته الأكبر من نوعها على أطراف عاصمة الرياض، والتى شاهدناها فى الجولة السياحية من أعلى بُرجَى الفيصلية والمملكة.

قرأت فى بعض الأبحاث الأمريكية والأوروبية التابعة لعلوم المستقبليات: إن مفكِّرى الغرب يتوقعون اندثار المجتمعات العربية الإسلامية فى المستقبل لو لم ترسِّخ قِيَم الحرية والعدالة والعِلم وسيادة القانون، وعدالة توزيع الثورات فى تلك المجتمعات، لو لم تتم مراعاة حقوق المرأة وتمكينها من التعليم والعمل والإبداع والحقوق كافة.

ولذا أعود لأكرر أن ميزات توافُر رأس المال المثقَّف، الذى يستند على رؤية وإرادة حقيقية مثابِرة من أجل تطوير حياة الإنسان والأوطان ميزة لا تضاهيها ميزة أخرى، ووعى بشروط المستقبل، حيث تتجاوز نتائجه وفوائده دائرته الخاصة الضيقة، مهما اتسعت لتشمل كل البلدان العربية، وذلك لاشتراكنا فى العديد من المقومات التى أهمها اللغة والدين والموروثات الاجتماعية والثقافية، فمن خلال مصر والسعودية والإمارات تتطلع أعين شعوبنا للمستقبل.

نقلا عن المصري اليوم