بصمة إيلون ماسك شهرة حتى الحرب

أطلقت تغريدة الصحفي في "سي ان ان" أليكس ماركورات على تويتر سيلاً من التغريدات والتعليقات. الرجل حصل على وثائق أرسلتها سبيس إكس إلى البنتاغون الشهر الماضي تحتوي على أرقام وتفاصيل داخلية مفادها أنهم "يواجهون خيارًا صعبًا لتقليل أو إيقاف الخدمة، لأن سبيس إكس لا يمكنها تحمل هذه الخسائر إلى أجل غير مسمى، كل ذلك يأتي تزامناً مع أنباء عن انقطاع خدمة ستارلينك على طول الخط الأمامي الأوكراني.

نتذكر كيف أن العالم شهد الحساسية بين إيلون ماسك والسفير الأوكراني في ألمانيا في الأيام الماضية بعد عرض إيلون خطة سلام بين بوتين وأوكرانيا، بوتين يأخذ الأراضي المنضمة مؤخراً من أوكرانيا وتتوقف الحرب. خطة وصفت بالاستسلامية من قبل الأوكرانيين، فالسفير لم يكن معجباً بالطرح إلى حد قوله شتمه لماسك.

مادة اعلانية

هذا الشكل الخارجي الرسمي الظاهر لم يُنسِ المهتمين بأن ثمة علاقة قوية بين إيلون ماسك وبوتين فيما يتعلق بشركة سبيس إكس، فلا جديد في أن أول صاروخ اشتراه إيلون كان من روسيا، وأكثر من ذلك فقد تعرض ماسك لإشاعة تقول إنه اتصل ببوتين من أجل خطة السلام التي اقترحها في أوكرانيا، وأجاب ماسك بتغريدة أنه لم يفعل، وأن الخطة من اقتراحه، وأن آخر اتصال بينه وبين الرئيس الروسي كان قبل الحرب في أوكرانيا، وكان حول شركة سبيس إكس.

يبقى في البال أيضاً كخلفية أن سبيس إكس على الرغم من كونها شركة خاصة تبقى شركة أميركية مجالها الفضاء وموادها مراقبة من أميركا، ولذلك علاقة بالأمن القومي والأسرار الدفاعية، والشركة نفسها لا تستطيع أن توظف أناساً غير أميركيين، فلا علماء فيها من جنسيات أخرى، وكل الموظفين يتعرضون لفحوصات بالغة الدقة والتفصيل في تاريخهم وعلاقاتهم وأصلهم وفصلهم، وهكذا يبدو إيلون محدودًا بقوانين وزارة الدفاع الأميركية بكل تحركات الشركة، فلولا العقود التي أعطاها البنتاغون لماسك والتي تربط ناسا وسبيس اكس ما كان لسبيس إكس أن تتحمل وجودها مادياً.

أصبح معلوماً أن إيلون ماسك شخص متقلب، وعابث جيد بأعصاب الجميع، وفي طوايا علاقته مع بايدن ملاحظ أن الرجل لم يوفر بايدن في رسائله، لأن هذا الأخير تجاهل تسلا ودورها في ثورة سيارات الكهرباء، لكن ما يسأل عنه الآن بعيداً عن شخصية الرجل هو وجاهة فكرة أن أميركا تحاول إيجاد شق لبوتين ليخرج منه مما بدأ يتبدى وكأنه مأزق فيما يتعلق بخطوته في أوكرانيا؟!

في مقابلة منذ مدة لبايدن على "سي ان ان" قال إنه من الممكن أن يلتقي بوتين بخصوص حل مشكلة لاعبة السلة الأميركية بريتني غرينر المسجونة بروسيا بحجة تعاطي المخدرات، ما بدا لكثير من المراقبين وكأنه غطاء ليتفق الرجلان تحته على تسوية ما.

مثال آخر حاضر في حادثة تفجير جسر القرم، فلم تمانع أميركا في البدء أن أوكرانيا قد تكون المخطط لها ولكن عندما بدأ بوتين باستخدام التفجير لكيرتش كحجة لقصف مدن أوكرانية ومناطق حضرية تغيرت طريقة الإعلام الغربي في التعاطي مع ذلك، وبدأ الإعلام الأميركي يروج تغريدة الحكومة الأوكرانية، وأنه من الممكن أن روسيا من اصطنع التفجير.

وبعيداً عن أوكرانيا قليلاً وبمناسبة الحديث عن إيلون ماسك والتأثير في النزاعات. كانت "سي ان ان" نشرت أيضاً مقابلة مع إيلون اقترح فيها أن النزاعات والخلافات بين تايوان والصين يمكن أن تُحل إذا أعطت حكومة تايوان المنتخبة ديمقراطيا التحكم في الجزيرة (تايوان) لبكين، وقد أغضب التايوانيين هذا الكلام، فالعالم الغربي هو عراب أن تايوان هي البلد الديمقراطي المستقل عن الصين، أما الأخيرة فقد أعفت تيسلا من الضرائب كمكافأة على أول تأكيد من شخصية غربية على مزاعم الصين أنها تمتلك أحقية في تايوان.

في النهاية مفهوم أن إيلون ماسك، شاغل الناس، يهمه المستثمر، فلا ينسى أن يذكّر الناس أحياناً بأنه تاجر يبيع السلع، وهذا ما فعله لدى إصداره عطر الشعر المحروق إياه!

وصحيح أن سبيس إكس وستارلينك شركتان خاصتان وليستا مطروحتين للاستثمار في سوق الأسهم إلا أن تيسلا ليست كذلك، ومن مصلحة إيلون ألا ينجر العالم إلى حروب مدمرة، لأن الانقطاع في الموارد الأولية سيطول شركاته، ولعل ما قاله الألمان من أنهم سينهون الجيش الروسي باستخدام سلاح عنيف يدفع بماسك للتحرك في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.