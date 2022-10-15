هل يمكن هزيمة الفقر؟

الفقر فى العالم يزيد بشكل مطرد، ربما لا يستطيع العالم أن يهزمه بحلول 2030، هكذا تقول دراسة حديثة لـ«البنك الدولى»، الذى اشترط أن يحقق العالم معدلات نمو اقتصادى تتحدى المنطق والتاريخ، إذا أراد الإنسان أن يهزم الفقر المدقع فعلًا!.

لقد وجهت «جائحة كورونا» ضربة قاصمة لجهود العالم، التى استهدفت الحد من الفقر منذ عام 1990، إذ إنها دفعت نحو 70 مليون شخص إلى السقوط فى براثنه فى 2020، وهى أكبر زيادة فى عام واحد منذ أن بدأ رصد أوضاع الفقر فى العالم، لتخلص الدراسة إلى أن نحو 719 مليون شخص عاشوا على أقل من 2.15 دولار، (نحو 43 جنيهًا مصريًّا) للفرد يوميًّا، بنهاية العام قبل الماضى (عام الجائحة).

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كما أن الحرب الروسية- الأوكرانية تُنذر هى الأخرى بأن الأوضاع ستزداد سوءًا خلال الفترة المقبلة بسبب الخسائر المتوالية، التى تُمْنَى بها اقتصادات العالم الكبرى جراء أزمات الطاقة وتراجع سلاسل التوريدات وتناقص مستوى استيراد الحبوب وغيرها من الأزمات، التى بدّلت شكل التحالفات الراسخة فى العالم.

النفق يبدو مظلمًا، خصوصًا مع تزايد مستوى التضخم فى كثير من البلدان، وانخفاض قيمة العملات، والأزمات المتداخلة الأوسع نطاقًا التى تواجه عملية التنمية، وهذا يعنى أن ثمة آفاقًا قاتمة للمليارات من البشر على مستوى العالم.

لكن كما تعود بنى الإنسان أن يواجه الطبيعة والمخلوقات الأقوى منه بالعقل والدراسة والتفكير، الذى ميّزه الله به، عليه أن يواجه هذه الأزمة بكثير من التحدى والعمل.

دراسة البنك الدولى شددت من جانبها على ضرورة إدخال تعديلات على سياسات الاقتصاد الكلى لتحسين تخصيص رأس المال العالمى، وتعزيز استقرار العملات، والحد من التضخم، واستئناف النمو فى وسيط الدخل.

الدراسة أوصت الحكومات بأن تتجنب تقديم إعانات الدعم لأن أكثر من نصف إجمالى دعم الطاقة فى الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل مثلًا يذهب إلى أغنى 20% من السكان، الذين يستهلكون نسبة كبرى من الطاقة، ناصحة بأن يتم اللجوء إلى التحويلات النقدية، التى لها آلية أكثر فعالية بكثير لمساندة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا.

كما لابد أيضًا من اتخاذ قرارات أكثر انفتاحًا للاستثمارات ذات العائد المرتفع فى التعليم والبحوث والتطوير ومشروعات البنية التحتية، وفى ظل ضيق الموارد المتاحة، سيكون من الضرورى رفع كفاءة الإنفاق والاستعداد لمواجهة الأزمات المقبلة، وإن كان يتحتم على الحكومات زيادة الضرائب، فعليها أولًا أن تحد من التشوهات الاقتصادية الموجودة فى الأنظمة.

لقد شددت الدراسة على ضرورة اللجوء إلى هذه الإجراءات لأن البديل صعب، بل صعب للغاية.

نقلا عن المصري اليوم