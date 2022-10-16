ما قبل وما بعد

إذا قارنّا صحافة الأربعينيات وما قبلها بنظيرتها فى الخمسينيات أو ما بعد ثورة يوليو ٥٢، فإن الأربعينيات تكسب سريعًا فى مجال النقد والفكر السياسى، ليس فقط عبر الملاحظات وانتقاد أداء كبار المسؤولين، الوزراء خاصة، بل امتد النقد مع البعض إلى أسس النظام السياسى كله. كان توفيق الحكيم يسخر بشدة من وجود البرلمان والنظام البرلمانى كله، ويعتبر مجلس النواب مكانًا للثرثرة الفارغة، ويتمنى إلغاء البرلمان نهائيًّا، كانت سخريته مريرة، ينشر ذلك مصحوبًا برسومات كاريكاتورية تدعم الفكرة، ويمر الأمر، ويمتد النقد إلى رئيس الحكومة محمد محمود وعدد من الوزراء، ثم يجمع «الحكيم» تلك المقالات، وينشرها فى كتاب «فن الحكم» سنة ١٩٤٥، صحيح أن البعض داخل البرلمان يمتعضون، لكن ليس أكثر، قارن ذلك بالضجيج الذى أحدثه نواب «مجلس الشعب» لدى الرئيس السادات، حين انتقد مصطفى أمين فى عموده «فكرة»، هرولة السادة النواب من حزب مصر إلى الحزب الوطنى، أى من حزب رئيس الوزراء إلى حزب رئيس الجمهورية، ولم يتوقف ضجيج النواب إلا مع صدور الأمر الرئاسى بمنع مصطفى أمين من الكتابة، رغم أن السادات كان يفخر بأن عهده لا يعرف قصف الأقلام.

وصحيح أيضًا أن الصحفيين كانوا فاعلين سياسيًّا أكثر، لذا وجدنا أعدادًا منهم اختيروا وزراء فى حكومات ما قبل ١٩٥٢، طبعًا كان ذلك يحدث بحكم صلاتهم ومشاركاتهم فى الحياة الحزبية، باختصار كان تولى الموقع الوزارى يأتى عبر ترشيح الحزب المكلف بتشكيل الحكومة، وتوقف هذا الأمر- إلا قليلًا- بعد ٥٢. الرئيس عبدالناصر اختار د. محمود عزمى، كان صحفيًّا ورئيس تحرير، رئيسًا لوفد مصر فى الأمم المتحدة، وعلى منصتها فاضت روحه، واختار كذلك، فى نهاية حكمه، محمد حسنين هيكل وزيرًا، على غير رغبة هيكل.

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فى زمن الرئيس السادات عرض أكثر من منصب على هيكل، بينها نائب رئيس الوزراء لشؤون الإعلام، وتولى يوسف السباعى وزارة الثقافة والإعلام، السباعى كان ضابطًا بالجيش وروائيًّا، ثم ترك القوات المسلحة واحترف العمل الصحفى، أيضًا اختير عبدالمنعم الصاوى، كان صحفيًّا بجريدة الجمهورية، وزيرًا للإعلام، فى أيامه أراد السادات إغلاق نقابة الصحفيين سنة ١٩٨٠ وتحويلها إلى نادٍ، ما زاد اصطدامه بالصحافة.

فى زمن مبارك اختفى ذلك الأمر، أى الاستعانة بالصحفيين فى مواقع داخل الدولة، مبارك فيما يبدو لم يكن يأمن تمامًا للصحفيين، كما لم يكن على استعداد لمقاطعتهم، كان أقرب إلى مقولة «لا أحبك ولا أقدر على بعدك».

رغم كل هذا، فقد اختلف وضع الصحفيين والصحافة كثيرًا، بعد ٥٣. مع إلغاء الأحزاب، ظهر دور أقوى وأكبر للنقابات المهنية، لم تعد النقابات مجرد تجمع فئوى أو مهنى، بل صار لبعضها دور أو نفوذ سياسى داخل النظام السياسى والحزب الواحد، هنا طفت على السطح نقابة الصحفيين، كتنظيم مهنى، يمكن أن يؤدى دورًا سياسيًّا واجتماعيًّا، استشعر رجال «يوليو» أهمية هذا الكيان، لذا دفعوا أحد رجالهم ليكون نقيبًا للصحفيين، وهو صلاح سالم، الذى تولى مسؤولية جريدة الجمهورية، وقد جاء إلى هذا الموقع بعد أن تولى عدة مواقع وزارية، من بينها وزارة الإرشاد، وظهر دور النقابة أكثر بعد هزيمة ٦٧، حين صار أحمد بهاء الدين نقيبًا، عمومًا صار للصحافة والإعلام نفوذ داخل النظام والمجتمع، يمكن القول إن الصحافة والإعلام صارا جزءًا أصيلًا فى العملية السياسية، وهذا لم يكن موجودًا من قبل، ولذا فإن الملك فاروق لم يُدْلِ بأحاديث أو حوارات للنشر مع الصحفيين، كان يكفى خطاب العرش فى افتتاح البرلمان، كان خطابًا يُكتب برصانة، ولا خروج فيه على النص، وإشادات بالملك طوال الوقت، أما أن يصادق صحفيين أو يجلس للحديث معهم، فهذا لم يحدث، حتى حينما اختار الملك الصحفى كريم ثابت وضمه إلى الحاشية فقد كان لأسباب أخرى، أهمها أن المستشار الشرقى بالسفارة البريطانية كان متزوجًا من قريبة كريم ثابت، تصور الملك أنه بذلك يخترق دائرة الصلف البريطانى من السفير مايلز لامبسون معه. لم يكن «كريم» حين قربه الملك من ألمع وجوه الصحافة ولا من أكثرهم تأثيرًا لدى الرأى العام.

قارن ذلك بالرئيس محمد نجيب، الذى كان يزور الصحف بنفسه ويقابل رؤساء التحرير وكبار الكُتاب فى مكاتبهم، وكان يخصص جلسة شهرية لشرب الشاى والحديث الودى مع مندوبى الصحف بالرئاسة، نشرت مجلة «المصور»، سنة ٥٣، صور أحد هذه اللقاءات، وفيها يحمل الرئيس بيده فنجان الشاى يقدمه إلى مندوبة المصور فى الرئاسة، الآنسة إنجى رشدى، باعتبارها الصحفية الوحيدة بين كل المندوبين، وقد قمت بإعادة نشر هذه الصورة سنة ٢٠٠٨، مع تعليق عبارة عن جملة واحدة «هكذا كانوا يعاملون الصحافة»، حدث ذلك عبر باب كنت أقوم بكتابته خلفًا للراحل جمال بدوى، كان عنوانه «المصور من 75 سنة»، وقد سببت إعادة النشر العديد من المتاعب لى، فُهم الأمر أننى أقوم «بالتلسين» على التعامل مع الصحفيين فى ٢٠٠٨.

الرئيس محمد نجيب أَوْلَى الصحافة اهتمامًا كبيرًا، سمح للمصورين بالتقاط صور له وهو فى الحمام يحلق ذقنه، ثم وهو يتريض، وقد أسهم ذلك فى خلق أسطورة محمد نجيب، باعتباره نموذجًا للطيبة الشديدة والإنسانية المفرطة، الأب الحنون والديمقراطية العميقة، رغم أنه هو مَن اتخذ أقسى وأصعب وأعنف القرارات، وجمع فى يده سلطات لم تُتَحْ لحاكم قبله ولا بعده، وكان داهية بحق.

حاول الرئيس السادات فيما بعد تقليد محمد نجيب حرفيًّا فى هذا الجانب، وقام المصور المتميز فاروق إبراهيم ومعه الراحل إبراهيم سعدة محررًا، بتصوير السادات، لكن النتيجة كانت عكسية، وامتعض المحيطون بالرئيس، خاصة السيدة جيهان، من هذا التباسط، الذى رأوا فيه إسقاطًا للهيبة، لكنه لم يعبأ بالاعتراضات.

محمد نجيب استفاد كثيرًا بالصحافة والصحفيين، عبدالناصر كان مدركًا أهمية الصحافة ويعرف دورها ويتخوف منها، لذا أحاطها بكثير من الضوابط، وبات ممكنًا للصحف أن تنتقد أداء بعض المسؤولين وتشير إلى سلبيات البعض، السادات مارس الصحافة وعرف بعض دخائلها، وكان يخوض معارك مع بعض الصحفيين لا مبرر لها سوى أنه فى أعماقه كان يرى فى بعضهم خصومًا أو لم يكن يطيقهم، كما حدث مع الراحل على حمدى الجمال، رئيس تحرير الأهرام، وكان كذلك يستعمل الصحافة لتحقيق بعض الخطوات السياسية. ذكر الراحل موسى صبرى أن الرئيس السادات اتصل به مرة وطلب منه مهاجمة وزير الداخلية نبوى إسماعيل لقصور فى أدائه لاحظه الرئيس، وكتب فعلًا النقد فى الصفحة الأولى، وزير الداخلية فهم فورًا أن ذلك توجيه الرئيس، لذا لم يتحدث مع الكاتب، بل مع فوزى عبدالحافظ، السكرتير المقرب من الرئيس، الرأى العام بدأ يفهم أن هذه انتقادات لا تعكس حرية صحافة، بل رغبة عليا لتوبيخ مسؤول أو الإطاحة به، شىء من ذلك كان يحدث فى زمن عبدالناصر، وكان مفهومًا أنها التوازنات أو صراعات الأجنحة المحيطة بعبدالناصر.

لكن السادات هو صاحب مقولة «الصحافة سلطة رابعة»، كان يكررها فى خطبه، وانتقل الإحساس بالسلطة الرابعة لدى كثير من المسؤولين وفى الشارع أيضًا، وتصور البعض داخل الدولة والجامعات والشارع أن الصحفى لديه حصانة، بعض الأعمال الدرامية التى ظهر فيها الصحفى أو الصحفية ذكرت ذلك صراحة، مما رسخ الشعور بها، وتعامل بعض الصحفيين طويلًا على هذا الأساس، رغم أنه لم يكن هناك تشريع ولا قانون بهذا المعنى، كانت مسألة معنوية ونفسية بالأساس، وكما يقول المثل «الصيت ولا الغِنَى».

مع هذا الوضع المعنوى، فإنه منذ «تنظيم الصحافة» سنة ١٩٦٠، تم تأمين أوضاع الصحفيين ماديًّا، على مستوى المرتبات والامتيازات المادية، يجب القول إن معظم الصحفيين رحبوا بالتنظيم أو تأميم الصحف لأن ذلك يضمن لهم عدم الفصل أو إنهاء العمل، دون أى ضمان مالى أو تعويض، وهو ما كان سائدًا قبل ٥٢، كان إصدار الصحف سهلًا وميسورًا، لكن كان إغلاقها أو توقفها سهلًا جدًّا لأى سبب، قد يقرر مالك الصحيفة التوقف عن إصدارها ويتجه إلى مجال آخر، وقد يقرر رئيس التحرير ذلك دون أدنى تفكير فى مصير أو مستقبل العاملين بها أو أولئك الذين خططوا حياتهم على أساس عملهم بها، ناهيك عن أنه لم تكن هناك نظم محددة للتعامل المالى، من حسن الحظ أن بعض مَن كتبوا سيرهم ذكروا لنا الكثير من التفاصيل، سيرة محمد زكى عبدالقادر وغيره، التأميم جعل هناك قواعد ثابتة بالمرتبات والمكافآت تضمن للصحفى حياة لائقة وكريمة، حكى لى الراحل رجاء النقاش أن مرتبه، قبل أن يُعيَّن رئيسًا للتحرير، كان ١٢٠ جنيهًا، مطلع الستينيات، وظل الوضع هكذا، حتى منتصف التسعينيات، حيث حدث التراجع لأسباب عديدة، من بينها أن القائمين على المهنة فى المؤسسات والنقابة لم يولوا هذا الأمر ما يستحق من جهد، ولم يقدموا إلى الدولة الصورة الصحيحة للأوضاع المالية بالمؤسسات ومرتبات العاملين بها، كان كل رئيس مؤسسة يتخوف من إعلان الموقف المالى الصحيح لديه خوفًا من أن يبدو غير كفء إداريًّا وماليًّا، حين كان الرئيس مبارك يزور أى مؤسسة صحفية، كان رئيس المؤسسة يعلن عن متوسط المرتبات لديه، كانت الأرقام غير دقيقة غالبًا ومُبالَغًا فيها، فى المقابل سُمح بأن يبحث كل فرد عن حل خاص لمشكلته أو وضعه المالى، الأمر الذى أدى إلى انتشار بعض الوسائل التى قد لا تستقيم مع أدبيات المهنة ودورها الوطنى والاجتماعى والثقافى ولا مع الصورة التى ينبغى أن يكون عليها الصحفى.

والحديث ممتد.

*نقلاً عن "المصري اليوم"