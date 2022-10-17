الرئيس السادات.. ورمال سيناء

كان الموقف الأميركي سلبياً في تحليلاته وسيئاً في توقعاته ومؤلماً في انحيازاته، كما كان موقف الاتحاد السوفيتي حذراً في عطاءاته، مراعياً حدودا معينة في إمداداته العسكرية لمصر، متحفظاً على طلبات السادات لأنواع متقدمة من الأسلحة والطيران، وملتزماً في حساباته حول علاقاته مع الولايات المتحدة.

كانت هذه الحقائق تؤذي السادات الذي توجه لبناء علاقات استراتيجية مع جميع الدول العربية لاسيما سوريا ودول الخليج، ونجح في إقناع الرئيس السوري حافظ الأسد، بتنفيذ حرب مفاجئة على جبهتين يخرج منها واقع يبدل الحيرة ويفتح مجالات تفاؤلية أخرى، تستفيد منها الدبلوماسية العربية للخروج من الركود والانطلاق، مستفيدة من الانجازات التي تحققها المفاجأة العسكرية.

مادة اعلانية

وبهذا التصور تجول السادات ذاهباً إلى المملكة العربية السعودية فوجد مؤازرة الملك فيصل والدعم من دول الخليج، وقبول الشراكة من الرئيس الأسد الذي انخرط في اتصالات سرية مع السادات لشن مفاجأة تكسر الجمود وتعيد الأمل وتروض التصلب الاسرائيلي وتغري واشنطن للانخراط جدياً بمفاوضات تؤدي إلى اتفاق.

احتفلت مصر جيشاً وشعباً بذكرى حرب أكتوبر عام 1973، التي حقق فيها الجيش المصري انجازاً تاريخيا بعبوره قناة السويس ونجاحه في تحطيم خط بارليف المحصن بآليات تكنولوجية حديثة، وسط انبهار عالمي لهذا الفوز الذي لم تكن الحسابات الاستراتيجية الغربية ولا تحليلات اسرائيل تتوقع هذا الانجاز، الذي فتح منافذ في المواقف الأميركية والاسرائيلية التي كانت متجمدة بارتياح من شعور بأن السادات لا يملك خيارات غير الإذعان لمفاوضات سلام مباشرة بما تؤدي إليه من اتفاقيات صلح بين مصر واسرائيل.

كما أدرك السادات ضرورة الاتصال مع واشنطن لجس النبض مرسلاً مستشاره «حافظ اسماعيل» إلى واشنطن ليلتقي مع الرئيس نيكسون ومستشاره كيسنجر حاملاً حسن النوايا ومغرياً واشنطن للاهتمام في المشروع الساداتي الذي يبني سلاماً اقليمياً، فإن فشل ستكون حرب تعلم إسرائيل بأنها ليست محصنة من أضرارها.

كما أدرك السادات في اتصالاته مع جميع الأطراف بأن الأسد وسوريا هما شريكه الوحيد، وأن تواصله مع رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات أقنعه بأن عرفات يبقى زعيماً جماهيرياً يوزع حقن الحماس والآمال، وأن تبدلات الموقف العربي والعالمي ستأتي من حصيلة المواجهة العسكرية، وستفرض على عرفات اتخاذ موقف متواصل مع التوجهات المصرية، وكان السادات على علم بأن دول شمال أفريقيا بما فيها ليبيا الثورية لن تضيف إليه شيئاً سوى بيانات ونشاطات العمل الدبلوماسي.

لم يترك السادات في استعداداته مع العرب ومع واشنطن مجالاً للتعثر، مع تصاعد الهمة المصرية للجوء إلى القوة والمواجهة للتخلص من حصار الجمود الذي خلق أجواء من التململ مع تساؤلات عن مستقبل مصر ومصيرها مع احتلال سيناء، واكتفاء العالم بمساعي السلام التي تديرها الأمم المتحدة.

كانت النفسية المصرية والعربية تعاني من اختناق الاحتلال وتلاشي الأمل وانشغال العالم بأولوياته، بما فيها واشنطن التي لم تقرأ جيداً استعدادات السادات للمعركة، واعتبرت تصريحاته وجولاته وإنذاراته صرخات من اليأس وصيحات سياسية تفتح الآمال وترفع المعنويات.

ومع مفاجأة أكتوبر وإنجاز العبور تبين لواشنطن حجم فشلها في قراءة صحيحة للموقف الساداتي، فكانت أولى صيحاتها وقف إطلاق النار وعودة الجيوش إلى مواقعها السابقة.

كنت في ذلك الوقت مندوب الكويت الدائم في الأمم المتحدة، وكان وزراء الخارجية العرب موجودين، يجتمعون داخل قاعات الأمم المتحدة، يحللون ويتشاورون عن مسار الحرب، التي كشفت بوضوح حقائق الدبلوماسية الأميركية، تمثلت في شحن أسلحة متواصلة لإسرائيل وفق استراتيجية تمنع مصر من النصر، وتؤمن لإسرائيل القدرة على المقاومة، تمثلت بصواريخ ودبابات وتعويضات لاسرائيل عن الخسائر.

كان المرحوم الشيخ صباح الأحمد نائباً لرئيس الوزراء، ووزيراً للخارجية، واقترح على الوزراء العرب لقاء مع الرئيس نيكسون، وتمت الاتصالات، فتوجه الوفد العربي برئاسة المرحوم عمر السقاف، وزير دولة للخارجية السعودية، وعبدالعزيز بوتفليقة وزير خارجية الجزائر، والشيخ صباح الأحمد وزير خارجية الكويت، وتمت المقابلة رغم الظروف الصعبة التي كان يمر فيها الرئيس نيكسون المرتبطة بالتجسس على الحزب الديموقراطي.

ركز الوزراء في حديثهم مع الرئيس نيكسون حول الإمدادات المتواصلة التي تشحنها واشنطن لاسرائيل، وكان الرئيس نيكسون واضحاً في القول بأن واشنطن تريد الحل بالمفاوضات المباشرة وعقد اتفاق سلام وغير ذلك، ستواصل موقفها المعروف في إبقاء الوضع كما كان.

كان الشيخ صباح الأحمد كما أخبرني المرحوم بوتفليقة، أكثر الوزراء وضوحاً في اتهام أميركا بمؤازرة المحتل، ويرد نيكسون بأن أميركا لا ترى بديلاً عن المفاوضات المباشرة، وأنها ستشارك فيها إذا بدأت.

كان السادات يتابع المعارك بحسابات واقعية، وعلى علم بأن واشنطن لن تقبل نصراً للعرب وأن الممر الوحيد المقبول لها والبديل عن الجمود هو المفاوضات المباشرة المؤدية إلى سلام.

ومع خسارة مصر لحوالي ثلاثمئة دبابة بعد أن تحركت خارج الحصانة التي تؤمنها لها الصواريخ المصرية، بدأ السادات يتصل بواشنطن خلال استمرار المعارك، مبلغاً كيسنجر بأن الجيش المصري لن يواصل التوجه نحو حدود اسرائيل، وهي رسالة ستبقى محور جدل متواصل حول حرب أكتوبر، فقد تحولت استراتيجية السادات إلى الحفاظ على بقاء الجيش المصري في سيناء رغم ثغرة العبور، مع تحول الموقف الأميركي إلى المشاركة في مفاوضات لوقف القتال، والبدء في معركة دبلوماسية لضمان خروج اسرائيل من الأراضي المصرية.

ومن الملاحظات التي لا ننساها جمود الوضع في الأمم المتحدة، فلم يجتمع مجلس الأمن سوى بعد مفاوضات كيسنجر مع موسكو والاتفاق بين المعسكرين على وقف القتال في 22 أكتوبر 1973، واللجوء إلى المجلس للمصادقة على ذلك الاتفاق.

وظلت اسرائيل تناور حتى اكملت التمدد حول مدينة السويس، مع مفاوضات لفك الحصار عن الجيش الثالث.

ومع وقف الحرب دخل السادات ومعه مصر في فصل جديد في العلاقات العربية-الإسرائيلية ودشن مسار المفاوضات المباشرة، لتخليص سيناء من الاحتلال، ومن سلبية الموقف الأميركي الذي تبدل منذ قرار الرئيس عبدالناصر إغلاق مضيق تيران للملاحة الاسرائيلية، علماً بأن هذا الاتفاق جاء من إصرار أميركي لحتمية سحب اسرائيل قواتها من سيناء بعد احتلالها عام 1956، وتبنى الرئيس ايزنهاور معارضة بريطانيا وفرنسا واسرائيل وفرض عليها الانسحاب التام من الأراضي المصرية، وانسحبت اسرائيل بتفاهم ببقاء مضيق تيران مفتوحاً وعقد اتفاق أميركي اسرائيلي في نهاية فبراير 1957 لإبقاء المضيق مفتوحاً للملاحة الإسرائيلية بضمان أميركي.

اعتبرت واشنطن قرار الرئيس عبدالناصر إغلاق المضيق تحدياً لالتزاماتها وتنكراً للدور الأميركي في سحب إسرائيل من سيناء، واستخفافاً بالمصداقية الأميركية.

سمعت شخصياً من المسؤولين الأميركيين هذا الموقف السلبي من قرار عبدالناصر، الذي دفع واشنطن لتتحول لفرض السلام عبر المفاوضات المباشرة، وذلك بمعارضة أي قرار من مجلس الأمن والالتزام فقط بالقرار 242 الذي ينص على مفاوضات شبه مباشرة إذا تعذرت المباشرة.

وكان السادات على علم بهذا التحول، مع فقدانه أي أمل في موقف عربي موحد يتشكل ضد اسرائيل، ومن هذا الواقع أبحر السادات حاملاً مصر إلى واقع المفاوضات المباشرة في عهد الرئيس كارتر، استخلص منها وبدعم أميركي قوي كل التراب المصري المحتل، وفتح ملف المفاوضات المباشرة لباقي العرب، ولحق به الأردن، وعرفات في أوسلو، ولبنان في البحر.

أدرك السادات بحسه الواقعي وقراءته لتوازن القوى ومعرفته بحدود الدعم السوفيتي، بأنه لا بديل عن المفاوضات المباشرة لتحرير سيناء، وتملكه الشعور القوي بأن الأقدار حكمت عليه لإخراج مصر من الاحتلال.

ويسجل التاريخ بأنه من حسن حظ مصر أن يبرز من أبنائها رجل حمل أثقال التحرير، وصبر على معاناته، وعلى أذى الأصدقاء من عرب وآخرين، وتعالى على التطاولات.. فعندما يحتفل المصريون، فعليهم استذكار جميل السادات وفدائيته، والترحم عليه اعترافاً بما حققه من بريق في تاريخهم.

*نقلاً عن "القبس"