الموت في شوارع الكويت!

الكويت من الدول القليلة المؤهلة في العالم لئلا يكون بها حتى ضحية بريئة واحدة لحوادث المرور، لأن مسافاتنا قصيرة، فلا مبرر للسرعة، وشوارعنا واسعة مضيئة مزدوجة ولا نستعمل الشارع الواحد للذهاب والإياب كغيرنا، والطقس مشمس، فلا مطر ولا ثلوج ولا ضباب، ولا منحنيات جبلية خطرة، فلماذا استمرار حروب الشوارع ودفع الأثمان الباهظة في الأرواح والأموال.؟!

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السبب الوحيد للحوادث والكوارث المرورية هو الاستهتار الشديد بالقانون عند المواطن وعند المقيم، والغريب أن من يستهتر بالقانون لدينا ما أن يعبر الحدود ويصل إلى إحدى الدول الخليجية حتى يلتزم بالقانون بنسبة 200% فلا يقترب من السرعات المقررة ولا يخاطر بروحه ولا بأرواح الناس، فلماذا ما أن يصل للكويت حتى يتغير المواطن والمقيم باستدارة تامة ويبدأ بالتهوّر والاستهتار؟! الجواب واضح هو أن العقوبات غير رادعة والواسطات قائمة على قدم وساق...

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نمر بشكل روتيني يومي في الكويت وخلال ثوانٍ قليلة على حوادث سيارات مروِّعة، ولا يعني لنا الحادث الكثير، بالمقابل لا نعلم أن خلف ذلك الحادث المروري غير المبرَّر مآسي كثيرة، فقد يكون الضحية العائل الوحيد لأسرة ستتغير حياتها للأبد دون ذنب، أو قد يتحوّل الضحية إلى إعاقة دائمة مما سيغير حياته وحياة أسرته كذلك للأبد...

شدِّدوا القوانين وطبِّقوا العقوبات لتقليل عدد الضحايا القادمين خلال الأيام والأشهر القادمة...

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آخر محطة:

كي لا نعيد اختراع العجلة وحفاظاً على الأرواح البريئة، لماذا لا نحضر برنامج «ساهر» المروري من السعودية أو أي برامج رادعة مماثلة من الدول الخليجية؟ مهم جداً ان يعلم المستهتر أن مخالفته رُصِدت لحظة حدوثها، وأن عليه أن يدفعها أو يطبق عقوبتها في التوِّ واللحظة، لا انتظار وقت تجديد الدفتر، كما يحدث لدينا.

*نقلاً عن "النهار"