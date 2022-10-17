كهانة السياسة والمستقبليات الافتراضية

قبل عام اطلعت على مادة صحافية متسلسلة نشرت في جريدة القبس عام 1980م وكان عنوان هذه المادة الرئيس (قراءة في أوراق الثمانينات).

وهي عبارة عن توقعات سياسية واقتصادية وعلمية، ولفت نظري مقتطفات لكتاب (الحرب العالمية الثالثة) تأليف الجنرال السير _ جون هاكيت وآخرين من كبار جنرالات منظمة حلف شمال الأطلسي "هكذا جاء على غلاف طبعة مصدره مركز الدراسات العسكرية دمشق – 1981م وهو بترجمة موسى الزعبي، وذكرت كل هذه المعلومات لكي أبرهن أن هذا الكتاب قد تلقي بشكل جاد في مراكز الأبحاث وجريدة القبس قد نشرت مقتطفات منه كما قلنا في عام 1980م على موضوع في صفحة كاملة ما لفت نظري أن هذا الكتاب يحكي أحداث الحرب العالمية الثالثة باليوم والساعة! وللمعلومية الكتاب صدر في طبعته الأولى بلغته الأم في عام 1979م وأنه يفترض أن يقرأ سنة 1987م.

مادة اعلانية

قرر الكتاب أن الحرب العالمية الثالثة سوف تندلع في يوم الأحد الخامس من شهر آب عام 1985م.

وهي بين الاتحاد السوفييتي وحلف وارسو كما كان يسمى ضد حلف شمال الأطلسي وأميركا "الناتو" والبادئ في هذه الحرب الاتحاد السوفييتي وحلف وارسو واجتياحهم سيكون أولا في الجبهة الألمانية.

هذه الكتب تؤلف أصلا كداعم مفترض للخيال العسكري، فهي لا تمثل الحقيقة وإنما تدعم الخطط العسكرية المستقبلية بشكل واقعي متخيل ولا تخلو التكتلات العسكرية من وقائع مفترضة، وهذه الدراسات موجودة في التكتلات الأمنية وكثيرا ما استعانت الدراما بمثل هذه الدراسات سواء كانت تمثل الأمن أو الحرب وهي غير معتمدة في الدراسات التاريخية لأنها من نسج الخيال الافتراضي إلا أنها مهمة لكتاب الرواية ولصانعي أفلام أو دراما الحروب ومكافحة الإرهاب في هذه التقارير أو الكتب لا يستبعد أي معطى يخدم الموضوع المطروح حتى إنك قد تجد كتب محاكات للحرب الفضائية، وقد يتساءل أحدهم عن سبب تجشم جنرالات ومفكرين كبار صنع هذه الوقائع الافتراضية؟

السبب في ذلك يعود إلى ديناميكية وضع بروتوكولات التعامل مع أي مستجد أو طارئ محدث، لهذا مثل هذه الكتابات في حالة تحديث دائم تماشيا مع كل مستجد. مثلا منذ ثلاثين عاما نحن نتعامل مع مشكلة الإرهاب والدراما كانت مواكبة لجميع تحولات الإرهاب، وأقصد هنا عن الدراما غير العربية، أما الدراما العربية فلم تواكب الحالة باستثناء مسلسل الاختيار فقد كان موفقا.

أما الدراما الغربية فهي أكثر مواكبة وأكثر دقة في طرح مشكلة الإرهاب والتطرف ومشاكل الأمن في مجتمعاتهم، والسبب في ذلك يعود إلى أن الكاتب في الغرب يتكئ على أرشيف من كتابات الواقع الافتراضي كتبته خبرات عسكرية وأمنية ومتاح نوعا ما للمطالعة، وبعض هذا النوع من الكتابات طبع للتداول العام وهو كثير كما حدث مع كتاب "الحرب العالمية الثالثة" بل قد نجد أن بعض الأعمال الدرامية قد ذكرتها في مراجعها في التتر الأخير للعمل الدرامي.

نعود إلى تدوين الواقع الافتراضي وأهميته ولكن يجب أن نفهم أنه افتراضي وليس حقيقة أو سرا نشيعه، وسبب قولي لذلك يعود إلى بعض من تورط في التعامل مع مثل هذا الكتاب مثل مقولة إن بعض دول الخليج سوف تختفي في التاريخ الفلاني، أو أن إسرائيل سوف تتلاشى في التاريخ الفلاني وما شابه، كل هذه الأمور ليس لها علاقة بالحقيقة وإنما هي ملتقطة ومستنتجة من كتابات الواقع الافتراضي، خصوصا أنها تلامس هوى في نفوس بعض الناس.