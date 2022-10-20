القمّة العربيّة في الجزائر.. الواقع والمرجعيّة والتَّساؤلات

قضايا كثيرة مطروحة للنقاش خلال القمة العربية المقبلة في دورتها العادية الحادية والثلاثين، المزمع اجراؤها في الجزائر(الأول والثاني من نوفمبر المقبل)، قد لا ينتظر إيجاد حلول لها جميعها في الوقت الراهن، لكن المؤكد عدم صدور أي قرار يحمل غدرا أو طعنا ضد أي دولة عربية من الجزائر، أي أن القمة المقبلة إذا عجزت عن جمع العرب حول موقف موحد، فهي من المؤكد لن تزيد في تفرقتهم، ولن تعمق خلافاتهم، ولن ترهن مصيرهم بالآخر كما حدث في قمم كثيرة خلال العقود السبعة الماضية.

الجزائر في خطابها الرسمي ـ كما جاء على لسان رئيسها عبدالمجيد تبون، ووزير خارجيتها رمطان لعمامرة ـ تعمل جاهدةً من أجل انجاح القمة على المستويين التنظمي والبرامجي ـ إن جاز التعبير ـ وفي هذا السياق يمكن قراءة جمع الفصائل الفلسطينية خلال الأيام الماضية، وذلك تجنُّبًا لخلافات تتعلَّق بمصير القضية الفلسطينية، وتفادي حدوث خلاف أو صدام بين قناعة دول عربية كثيرة بالتطبيع مع إسرائيل وبين دول أخرى رافضة، وبين بقاء دول ثالثة في محطة الانتظار.

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في هذا السياق يبدو مسعى الجزائر واضحًا، فهي تعمل لأجل أن تظل للعرب قضية أساسية، جامعة لهم، يدافعون عنها، حتى لا يدخلون العصر الجدد ـ الذي يتشكل الآن ـ من دون قضية كبرى، لهذا هي تعول على نجاح منتظر للقمة مصحوب بعزم وحزم، بناء على وعود مسبقة من القادة العرب، بما في ذلك الذين يرون التطبيع مع إسرائيل ضرورة في الوقت الّراهن، لكن هل يكفي التركيز على القضية الفلسطينية في القمة المقبلة، والتغاضي عن القضايا الأخرى، بما فيها الخلافات البينية، خاصة تلك القائمة بين المغرب والجزائر؟، أليْست مثل هذه القضية وغيرها تحول دون لم شمل العرب؟

لاشك أن القمة العربية المقبلة لن تكتفي بالقضية الفلسطينية، ومستقبل السلام بين العرب وإسرائيل، وإنما ستتطرق لمجمل القضايا، بما فيها تلك ذات الطابع الثنائي ـ في اجتماعات مفتوحة أو مغلقة ـ كما ستركز على الأزمات الداخلية لبعض الدول العربية، خاصة تلك التي انتهت إلى نزاع مسلح، وتداعياته على دول الجوار، إضافة إلى الموقف العربي العام من تطورات الأحداث على المستوى العالمي، خاصة الحرب الروسية ـ الأوكرانيَّة، ولا ينتظر تقديم حلول عاجلة لأهم القضايا المطروحة، وسيكون النجاح عنوانه الاتفاق ـ نظريا ـ على قضايا بعينها سيتضمنها البيان الختامي.

أحسب أن آمالنا القوميَّة لا تُعوِّل في حدها الأقصى على حسم للمواقف في ظل خلافات ـ ظاهرة وخفيَّة ـ تُوشك أن تأتي على بناء الجامعة العربية من القواعد، وإنما قد تكتفي بمحاولة الخروج من أنفاق المآزق السَّابقة حين استنجدنا بأعدائنا لتدمير دولنا (ليبيا مثالا)، أو عندما أبعدنا عُنْوة ـ ولا نزال ـ سوريا من الجامعة، وهي دولة مؤسسة، قبل أن تظهر دولٌ غدت اليوم مؤثرة في صناعة القرار داخل الجامعة العربية.

وفي بحث القادة العرب ـ خلال القمة ـ للملفات المطروحة في أبعادها المحلية والإقليمية والدولية، تحت شعار«لمَّ الشَّمل» الذي طرحته الدولة المضيفة (الجزائر)، تبدو الوقائع الراهنة رغم تراكمها وتعقيداتها قابلة للحسم، أو على الأقل الحصول على معالجة، ستمثل حدًّا مقبولًا من التوافق بين القادة، وذلك بالاستناد إلى «مرجعية» سيتم استقاؤها من مواقف نتجت عن قمم عربية سابقة خلال 77 عاما الماضية، وهذا لأجل تحقيق المأمول في هذه القمة، ولو في حده الأدنى.

وبناءً عليه، فإن المتوقع أن تركز القمة العربية المقبلة في إصدار قراراتها على قضايا رئيسية ثلاث، أولها: الواقع براهنيته وتداعياته، وثانيها: المرجعية بماضويتها وقرائنها، وثالثها: المأمول باستشرافه والحاجة إليه، وهذا سيدفعنا إلى طرح جملة من الأسئلة، منها:

هل ستكون القمة العربية المقبلة في دورتها العادية الحادية والثلاثين، مقارنة بقمم سابقة، محطة فاصلة في التاريخ العربي؟

كيف سيتم توظيف نتائج القمم السابقة باعتبارها مرجعية للإسهام في حل المشكلات الراهنة؟

هل من المنتظر حدوث تقارب في وجهات النظر بين القادة العرب.. ما حدوده؟، وما تداعياته عن العلاقات الجماعية والبينية؟

ما مدى إمكانية تحقيق «المأمول» من طرف الشعوب لبعث الأمل من جديد؟

الأسئلة السابقة مطروحة اليوم على نطاق واسع، وإجاباتها المنتظرة تمثل توقعًا لما ستسفر عنه القمة العربية المقبلة بغض النظر على مستوى المشاركة فيها، وبالتأكيد سنعرف بعضها بعد الثاني من نوفمبر المقبل.. أليس ذاك التاريخ بقريب؟!

*نقلاً عن "المصري اليوم"