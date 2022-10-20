صدمة إعدام الكتاكيت!

جعلت لقطات إعدام الكتاكيت أزمة أعلاف الدواجن مشكلة إنسانية، صدمت عواطف الرأى العام بمنظر الكتاكيت الصغيرة الذاهبة إلى حتفها، وأحس كثيرون بتأنيب الضمير من السكوت على هذا التوحش، خاصة مع المعلومات المصاحبة التى تقول إن بعض التجار اضطروا إلى عمليات الإعدام بسبب غياب الأعلاف، وهى أزمة حقيقية مع الاختلاف حول أسبابها: قيل بسبب مشاكل بيروقراطية عطلتها فى الجمارك، أو بسبب ارتفاع الدولار..إلخ. ولكن هناك تفسيرات أخرى مناقضة، بما يوجب تدقيق الخبراء لتبيان الصواب. فقد قال أحد مربى الدواجن كلاماً خارجاً عما يتردد، بأن عملية إعدام الكتاكيت ظاهرة طبيعية تحدث باستمرار لأسباب علمية واقتصادية! وشرح بأن بعض البيض يفقس فى اليوم الـ20، ويعطى أفضل إنتاج مميز، سريع النمو وقليل الإصابة بالأمراض. وهناك بيض يفقس فى اليوم الـ21، وهو أكبر انتاج من ناحية الكمية، ويعطى الكتاكيت العادية التى تشتريها المزارع لتربيتها وتطرح انتاجها فى الأسواق، بوزن نحو 2 كجم. وأما البيض الذى يفقس فى اليوم الـ22، فهو أسوأ انتاج، ضعيف النمو صغير الحجم عُرضة للأمراض لا يتجاوز وزنه عندما يكبر نصف كجم! لذلك فإن بعض المربين الحريصين على سمعتهم يرفضون بيع هذا النوع الضعيف ويفضلون إعدامه، وهو إجراء قديم ومستمر، ولا علاقة له بأزمة الأعلاف الحالية، وقد نُشِرَت بعض لقطات الإعدام خلال السنوات الماضية، إلا أنها لم تنل الاهتمام، ربما لأنه لم يكن هنالك من يتعمد التوسع فى نشرها.

وتشكك آخرون فى أن تكون زيادة أسعار الأعلاف المستوردة طبيعية، لأن المفروض أن تنخفض بشدة مع تراجع الطلب عليها عالمياً، لأن معظم مربى الدواجن فى الغرب لديهم أزمة طاقة طاحنة عطَّلت مزارعهم أو على الأقل خفَّضت انتاجهم بشدة، وهو ما يوفر كميات ضخمة من الأعلاف فى الأسواق العالمية بسعر منخفض، فكيف يزداد السعر فى مصر؟ ويرى البعض فرصة استثنائية لتعظيم صناعة الدواجن الوطنية بجذب المربين الغربيين إلى مصر ليس فقط لفائض الطاقة وإنما أيضاً للمناخ الأفضل والعمالة الأرخص. شريطة توفير كل الاحتياجات.

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هذا التضارب بين كلام وعكسه، يخلق بلبلة فى الرأى العام، وهو ما يتطلب بياناً وافياً من المسئولين يشرحون فيه الحقائق.

*نقلاً عن "الأهرام"