من أجل علاقات وشراكات فاعلة بين الرّياض وواشنطن!

"على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتُّخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتّهم المملكة بوقوفها الى جانب روسيا!! إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت إلى جانب إيران أيضاً؟".

التساؤل أعلاه طرحه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة نشرها في منصة "تويتر"، يوم 16 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، ساعياً إلى توضيح الموقف السعودي من تخفيض إنتاج النفط، وهو القرار الذي لم تنفرد به المملكة، بل اتخذته مجموعة "أوبك بلس"، إلا أن النقد الأكبر طال الرياض، وجاءها من سياسيين وشخصيات حزبية وإعلامية في الولايات المتحدة.

مادة اعلانية

لو أراد المراقب فهم سبب قرار "أوبك بلس"، فمن المفيد قراءة ما كتبه الخبير الاقتصادي مازن السديري في صحيفة "الرياض"، في 18 تشرين الأول، إذ أشار إلى أنه "قبل عام نشر بنك JP Morgan تقريراً يوضح فيه أن شركات البترول بحاجة إلى متوسط سعر يصل إلى 80 دولاراً لكي تستطيع تلبية الطلب المتوقع حتى عام 2030، وتفادي تآكل ملايين البراميل، وهذا يتوافق مع حديث الأمين العام للمنظمة الذي ذكر أن الصناعة البترولية بحاجة إلى استثمارات بحجم 12 تريليون دولار حتى عام 2045"، مبيناً أنه "عموماً، لا يزال حجم الإنفاق الرأسمالي في صناعة النفط حتى الآن أقل من مستويات عام 2014 بكثير، وكل هذا يؤكد حاجة صناعة البترول لمستوى أسعار يحافظ على توازن العرض والطلب حتى نهاية هذا العقد، وكان هذا دور أعضاء منظمة أوبك في تحقيق ذلك".

إذاً المشكلة في لُبّها فنية واقتصادية بدرجة أولى. كما أن الرأي الذي قدمه السديري كان الأساس فيه تحليل المعطيات على أرض الواقع، بعيداً من السياسة، وهو الأمر الذي دعت إليه السعودية في أكثر من مرة، ساعية إلى أن يكون عمل "أوبك بلس" اقتصادياً ومهنياً بحتاً، خصوصاً إذا لاحظنا أن المنظمة تضم دولتين ليستا على وفاق سياسي، وهما السعودية وإيران. ورغم كون الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر الميليشيات التابعة لها في الخليج العربي، قد استهدفت مصافي النفط السعودية عام 2019، إلا أن الرياض لم تعمد إلى تعقيد العلاقة مع طهران داخل منظمة "أوبك"، بل عملت قدر الإمكان على تحييد الخلافات السياسية عن المنظمة الدولية.

أكثر من ذلك، في وقت سابق، تحدث وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، عن العلاقة التي ربطته بوزير النفط الإيراني السابق بيجن نامدار زنكنه، واصفاً إياه بـ"صديقي"، وسارداً التعاون الثنائي بينهما من أجل حل المشكلات والحفاظ على استقرار أسعار النفط، رغم التباينات السياسية بين البلدين وحدّة الخطاب الإعلامي!

إذاً، إذا كانت السعودية لم تسيّس ملف الطاقة مع دولة كإيران مارست أعمالاً عدائية تجاه المملكة، فلماذا ستستخدم الرياض النفط سلاحاً ضد "حليف استراتيجي" كالولايات المتحدة؟ أليس ذلك أمراً يدعو إلى التأمل قبل أن يشن بعض السياسيين الأميركيين حملة دعائية ضد السعودية بسبب قرار "أوبك بلس" الأخير خفض إنتاج النفط!

إن الدعاية بأن السعودية تنحاز إلى روسيا ضد الولايات المتحدة، تبدو ضعيفة، لأن المملكة في نموذجها الاقتصادي، وحتى طبيعة علاقاتها الخارجية وتحالفاتها السياسية والأمنية، هي أقرب إلى النموذج الليبرالي الغربي – الأميركي، وهي تعلم أن التقدم التقني والعسكري والصحي يرتكز على "الحضارة الغربية" التي تمثل الولايات المتحدة قاطرتها الأساسية حالياً. كما أن الشعب السعودي، والمواطنين في دول الخليج العربية، أكثر تأثراً بالثقافة الأميركية، وعشرات الآلاف منهم درسوا في الجامعات الأميركية، والكثير منهم مقيمون هناك، ويعملون في شركات محلية، وعدد منهم متزوج من نساء أميركيات... أي أن هناك نسبة من الاندماج والتداخل والتأثر الثقافي – الاجتماعي، حتى لو كان هناك تحفّظ عن بعض القيم الأميركية لدى السعوديين!

من هنا، فإن السعودية "تنحاز إلى محاولة ضمان استقرار أسواق النفط الذي يصبّ في مصلحة المستهلكين والمنتجين على حد سواء"، كما قال الوزير عادل الجبير، مبيناً أنه "تم اتخاذ قرار خفض الحصص بإجماع 22 دولة. وقد استجابت الأسواق إيجابياً جداً لهذا الأمر، فقد انخفضت أسعار النفط منذ الأسبوع الماضي، ولم ترتفع".

هذا التصور السعودي الواضح جداً، الذي أتى على لسان الجبير، ينسجم مع ما صرح به وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان، حينما قال: "نحن معنيون أولاً وقبل كل شيء بمصالح السعودية"، مضيفاً أن الحكومة لديها "مصلحة في أن تكون جزءاً من نمو الاقتصاد العالمي".

المصالح الوطنية السعودية، هي اليوم أولوية لدى القيادة السياسية، ومقدمة على رغبات الحلفاء والأصدقاء. فكما أن الولايات المتحدة تهمها مصالحها الخارجية، وتحقيق أكبر عوائد للاقتصاد الأميركي، الشيء نفسه يهم الرياض؛ فالعقيدة الوطنية تجعل الاقتصاد مقدماً على ما سواه، وتصير السياسة أداة من أدوات الاقتصاد لا العكس.

السعوديون لا يريدون الدخول في صدام مع دولة مهمة كالولايات المتحدة، وإذا استثنينا بعض الكتّاب العاطفيين والقليلي الخبرة في شبكات التواصل الاجتماعي، فإن المسؤولين الحكوميين السعوديين يدعمون أفضل العلاقات مع واشنطن، فقد أبان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في حوار مع قناة "العربية"، أن "العلاقة مع واشنطن قديمة واستراتيجية، وقدمت فوائد كبرى للبلدين، والتعاون بينهما يخدم المصلحة المشتركة".

إلا أن المشكلة تكمن في محاولة جعل هذه العلاقة وكأنها بين تابعٍ ومتبوع، وهو الأمر الذي رفضته الرياض، وكما جاء في بيان أصدرته الخارجية السعودية، أشار صراحة إلى رفض الإملاءات الخارجية، كاشفاً عن أن "المملكة أوضحت خلال تشاورها مع الإدارة الأميركية أن تأجيل قرار خفض الإنتاج شهراً، بحسب ما تم اقتراحه، ستكون له تبعات اقتصادية سلبية".

هذه الحملة تجاه السعودية في الولايات المتحدة، أحد أسبابها هو انتخابات الكونغرس النصفية، وهي انتخابات مهمة للحزبين الديموقراطي والجمهوري، يود كل طرف فيها أن ينال الأغلبية، وليس هناك من موضوعات خارجية كالطاقة، السعودية، والنفط... أكثر جاذبية، يسعى من خلالها السياسيون إلى تعليق بعض الإخفاقات على أسباب خارجية، وكأن مشكلة التضخم والقلق من الركود الاقتصادي الذي يعانيه الأميركيون سببهما قرارات "أوبك بلس"!

السعودية لم تكتف ببيانها، بل عملت على الدبلوماسية الاستباقية والفاعلة، فهي تسعى إلى تفنيد سردية التحالف المضمر بين موسكو والرياض ضد واشنطن، وتصوير المملكة وكأنها مع الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية. وهي الرواية التي فنّدها اتصال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وجه فيه الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على دعم وحدة الأراضي الأوكرانية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقديره جهود السعودية المستمرة في سبيل إيجاد حل سلمي للأزمة.

وأعلنت السعودية عن حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار أميركي، وقبلها ساهمت في إطلاق سراح عدد من السجناء المحكومين في روسيا؛ وجميعها حقائق تشير إلى أن السعودية ليست حليفاً لروسيا ضد الولايات المتحدة!

إن العلاقات بين الرياض وواشنطن مهمة للطرفين، ومن الجيد عدم استخدامها ورقة في المواسم الانتخابية أو الحملات الدعائية من قبل بعض السياسيين، لأن المهم أن تكون مؤسسة على الاحترام والتعاون والتفاهم، وتكون بين مؤسسات الدولة وليس عبر أفراد أو مجموعات ضغط تحكمها رؤى سياسية أو فكرية محددة!

*نقلاً عن "النهار"