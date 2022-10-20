«وثيقة العهد».. وتقوية أركان الحكم!

الشعوب صغيرها وكبيرها، متقدمها ومتأخرها، تحب أن تقاد بقيادة ذات هيبة وحسم وعزم، واضحة في توجهها لا تترك مجالاً للتردد أو لأي طرف أن ينقض ما تصدره من مراسيم وتشريعات، لذا أتى الأمر للجميع، كما جاء في «وثيقة العهد» «بضرورة احترام صلاحيات واختصاصات الأمير الدستورية، وعدم الاعتراض عليها أو حتى التشكيك فيها، باعتبارها من صميم أعمال السيادة، لأن الاعتراض عليها يؤدي إلى ضياع مكانة وهيبة الدولة وإضعاف أركان الحكم فيها، وهذا لن نسمح بحدوثه ولن نسكت عنه».

ومعروف أن جميع القلاقل والاضطرابات وحتى الحروب الأهلية التي تشهدها دول الحاضرة العربية ابتدأت جميعاً بضرب هيبة الحكم والحكومات فعمّت الفوضى والقلاقل وسالت الدماء وتهدم البناء، ومشكلة الهيبة أنها إذا خرجت لا ترجع أبداً.

ومن الأمور التي هي من صلب استقرار الأوطان وتقدمها، وجود تعليمات محددة وبوصلة واضحة للقيادات الحكومية، لذا أتى في «النُّطق السّامي» الذي ألقاه نائب الأمير وولي العهد بالوزراء الجدد عند لقائه بهم في قصر بيان العامر ما يلي:

? برّوا بقسمكم فالمناصب زائلة.

? أخلصوا للوطن وللأمير واحترموا الدستور وطبقوا القوانين.

? رسِّخوا النزاهة والشفافية وكافحوا الفساد ولاحقوا الفاسدين.

? وفِّروا السكن للمواطنين وعالجوا الشؤون الاقتصادية والاستثمارية.

? اجتمعوا على حبِّ الكويت وخدمتها.

? أسرعوا في تنفيذ الملفات ذات الأولوية للقيادة وللشعب الوفي.

? حافظوا على الأمن وارتقوا بالمنظومة الصحية وطوروا العملية التعليمية.

? حقائبكم الوزارية أمانة أمام الله وأمام الشعب.

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آخر محطة:

1 - يقول أشهر سياسي بالتاريخ وهو رئيس الوزراء البريطاني الأشهر درزائيلي ان «السياسي الجيد هو القصّاب الجيد» وما كان يُعمل بالكويت هو العكس تماماً، حيث كان يتم التمسك بالمسؤول المقصِّر والمتجاوز حتى يغرق ويغرق معه مَنْ تمسَّك به.

2 - نهج الخطأ السابق توقف منذ بدء العمل بوثيقة العهد في 18/10/2022 بما جاء في «النُّطق السّامي» ونصه «تطبيق ما يسمى بالحوكمة الرشيدة وسوف أكون شخصياً أول من يتابع ويحاسب الحكومة» أي أننا سنرى عمليات حازمة وجادة لإعفاء المقصِّرين والمتجاوزين في الأجهزة الحكومية من الوزير نزولاً حتى الخفير، دون الحاجة للوصول لنفس الهدف عبر الأزمات والاستجوابات... «الكويت الجديدة» ستكون كويتاً طاهرةً نظيفةً!

*نقلاً عن "النهار"