هل بدأت مأساة رونالدو؟

انقلبت سريعاً أحوال نجم النجوم كريستيانو رونالدو فى ناديه مانشيستر يونايتد، ولم يعد من السهل على عشاقه أن يؤيدوا تصرفاته، أو أن يجدوا لها تبريرات أو أعذاراً. وكانت آخر تصرفاته بالانسحاب من الملعب عندما كان احتياطياً فى المباراة ضد توتنهام، ومغادرة الاستاد مباشرة إلى منزله اعتراضاً على منعه من المشارَكة، وكان أول انتقاد حاد له أنه أفسد فرحة الفوز فى المباراة، وأنه كان ينبغى أن يحتفل بزملائه الذين حققوا فوزاً مستحقاً بأداء تفوقوا فيه على الفريق المنافس، وكانت فرحة اللاعبين والجماهير مضاعفة لأنها جاءت فى ظل أزمة يمر بها النادى، مما جعل رونالدو منفرداً بالغضب والحزن، وهو ما اعتبره كثيرون أنانية، لأنه وضع نفسه قبل ناديه.

قد يكون أفضل مدخل لفهم حالة رونالدو أن يُقارَن بنفسه، وليس بغيره، لأن المؤكد أن أداءه تراجع وأن جسده لم يعد يستجيب لإرادته فى أداء معجز كما كان يفعل فى سنوات مجده فى مواسم سابقة، عندما كان ينافِس العبقرى الآخر ميسى على أعلى مستوى فى تاريخ كرة القدم، وكانا يتقاسمان أرفع الجوائز الفردية ويقودان فريقيهما للفوز بالبطولات الكبرى..إلخ، أما الآن، فهو غير قادر على تحمل ما يترتب على أحواله الجديدة، ربما لأنه عاجز عن التسليم بالنتائج العملية للتراجع الذى ألمّ به، مع عقليات لا تعترف إلا بالحاضر، وتتعامل معه بما يقدر عليه الآن، فصار من الوارد أن يصير مثل غيره من اللاعبين، فينزل احتياطياً وقد يُحرَم من المشاركة إذا رأى المدرب أن لا حاجة له، وصار مُعَرَّضاً مثل اللاعبين العاديين أن يُعاقِبه المدرب إذا أخطأ، كما حدث وأوقع عليه غرامة بقيمة أسبوعين من راتبه، وحرمه من المشاركة فى المباراة التالية، وكانت الصدمة أن إدارة النادى أيَّدت الجزاءات، كما أن زملاءه لم يتقبلوا أنه لم يهنئهم بالفوز، وانتقده الجمهور لأنه لم يشاركهم الفرحة! وأما الموقع الرسمى للنادى فقد حذف التعليقات التى تهاجم المدرب وترفض قراراته ضد رونالدو.

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حلقات المأساة تكتمل، حيث يقف رونالدو وحيداً حزيناً مضطرباً، وحتى القليلين الذين يدعمونه لا يدافعون عن تصرفاته، وإنما يشفعون له بماضيه المجيد. والمؤكد أن هذا وحده لا يرضيه.

* نقلا عن "الأهرام"