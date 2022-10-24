«الظَّواهر».. وبديهيات لا تخفى على أحد!

أولى البديهيات عدم صحة تصور أن الكويت بلد الشعب الصغير تحتاج دون 8 مليارات من البشر شركائنا على الأرض ومنهم 1?5 مليار مسلم إلى لجنة مختصة وتشريعات رادعة تمنع انحلال شعبنا الفالت (!) وتعيد الخراف الضالة لحظيرة الإيمان والأخلاق الحميدة، فتصوُّر كهذا يجعلنا شرَّ أهل الأرض جميعاً، كوننا نحتاج إلى ما يردعنا وإلا فلتت الأمور عندنا!

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ثانية البديهيات - وقد ندر أن يكون هناك مواطن لم يزر دول الخليج ودول المنطقة المنفتحة ومثلها دول أوروبا وأميركا- أن أحداً لم يشاهد ما يدَّعون حدوثه في تلك الدول وإلا لما كان دعاة التشدد هم أول وأكثر زائريها، فما يشاهد عندهم هو ما يشاهد عندنا من ناس منضبطين وترفيه بريء، أما من يبحث عن أماكن الانحراف المظلمة فهي متوافرة عندنا وعندهم على حد سواء.

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ثالثة البديهيات والحقائق هي أن النفط يمر بأيامه الأخيرة وهو في الأساس ثروة ناضبة، فكل ما يستخرج منه لا يعوَّض ولا يستبدل «والبديل الوحيد» المتفق عليه لتلك المداخيل هو كويت المركز المالي والسياحي والاستثماري، وهذا المركز لا يمكن أن ينشأ في الدولة التي يبشِّر بها دعاة الانغلاق في «اللجنة» المعنيّة بمجلس الأمة، فلماذا سيأتينا مستثمر أجنبي واحد في غياب مداخيل النفط إذا كنا سنفرض عليه ما يأكل وما يشرب وما يلبس؟ وكيف لمشاريع الجزر والشمال ومدينة الحرير أن تُقام تحت ظل تلك الضوابط؟ والأهم ما «البديل» لديهم عن مشروع كويت المركز المالي والسياحي؟!

فلم نسمع أن دولة منغلقة أصبحت مركزاً ماليًّاً، بل كل ما يفعلونه هو زراعة المخدرات وتصديرها في وقت تعاني شعوبهم الفقر والمجاعات والجهل وينتظرهم المستقبل المظلم، ولقد شهدنا تعلق مواطنيهم حتى بعجلات الطائرات المغادرة والسقوط اللاحق منها، فهل هذا هو المستقبل الذي يعدوننا به؟!

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آخر محطة:

عاشت الكويت عمرها -عدا العقود القليلة الماضية- دون مداخيل للنفط وكانت تعتمد كلياً في عيشها على أنها مركز مالي وتجاري وبلد تسامح منفتح على كل الثقافات حتى أصبحت ملجأ للهاربين من تعصُّب أنظمة الدولتين الصفوية والعثمانية، ولولا ذلك الانفتاح لتحولت لصحراء قاحلة لا يرغب أحد بالعيش على أرضها منذ يومها الأول، حيث لازرع ولا ضرع بل حرارة شديدة وندرة في الأمطار، لذا فالعودة للأصل الذي سبقتنا إليه الدول الخليجية هو الأمل الوحيد لحياة أجيالنا المستقبلية، ومرة أخرى ما هو بديل النفط الذي يوفره لنا دعاة الانغلاق؟!

* نقلا عن "النهار"