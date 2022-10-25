هل هي واجبة أم مستحبة؟

المسؤولية المجتمعية Social Responsibility هي مفهوم جديد متداول في القوانين التنموية باشراك القطاع الخاص في الاعمال المجتمعية وتطور وازدهار المؤسسات التي تفيد المواطن والعمل المجتمعي لتخفيف العبء عن الدولة، فهو من منطلق، أن مثلما يستفيد القطاع الخاص بمساعدة الدولة ببيع خدماته بمقابل وتحقيق الربح للافراد بالدولة، وتسهيل حياتهم والاستفادة بارباح وتبادل المنفعة والفائدة من خلال تقديم نسبة من هذه الارباح التي تصنع من خدمة المواطنين بمقابل مادي يدفعه الفرد بشراء الخدمات التجارية، فيجب تبادل المنفعة والزام أو سن ضرائب مادية على الشركات الكبرى والبنوك لتعود للمجتمع والمواطنين بالمنفعة، مع الأسف بالكويت دور أغلب البنوك والشركات الكبرى بسيط جداً مقارنة بالارباح التي تحققها فلا تتجاوز %1 مقارنة بأرباحها التي ممكن أن تصل الى %60 في الربع الثالث لعام 2022، فالمشرعون والقانونيون بالدول المتحضرة عملوا تشريعات جديدة تفيد المواطن بالدرجة الأولى، فلو تبنى المشرع الكويتي والحكومة بعضا منها لتطور البلد بهذه القوانين المفيدة بشكل مباشر للكويت، باجبار الشركات الكبرى والبنوك المصرفية في المشاركة في التنمية المستدامة بالعمل المجتمعي، كالصرف من أرباحها السنوية لبناء المستشفيات الكبيرة أو المصحات العلاجية لأنواع العلاجات الطبيعية أو البديلة، حتى يستفيد كبار السن ولا يضطروا للسفر والغربة بهذا العمر وشقاء الترحال لتلقي هذه الخدمات غير المتاحة بالكويت، وأيضاً صرف هذه القطاعات المصرفية على مراكز مجانية لتأهيل وعلاج الادمان بأنواعه للشباب والشابات بعد ارتفاع نسب الادمان بالكويت، وعدم توافر الخدمات العلاجية بجودة عالية بالكويت ومراكز متخصصة لاعادة تأهيلهم وادراجهم بالمجتمع بدل عناء الاهل في ايداعهم بدول محيطة لتلقي الخدمات العلاجية التأهيلية، وأيضا الصرف على بناء وادارة مراكز رياضية صحية متجددة بالرياضات الجديدة العصرية وأيضاً التقليدية، والفنون والاداب والعلوم للشباب والشابات والاطفال التي تهتم بالهوايات الحياتية وتصقلها بالمجان لتخدم الأسر الكويتية وتصب لمصلحة المجتمع، ولو قدمت الشركات الكبرى والبنوك نسبة من ارباحها لتوفير فرص التعليم العالي للجيل القادم، وكذلك تقدم البنوك والشركات بتخصيص نسبة معقولة من ارباحها للعلاج الصحي الخارجي للحالات المستعصية لتخفيف العبء او بناء مراكز طبية مجانية عالية الكفاءة، وتقديم فرص للعمل برواتب مرتفعة وتدريب ابنائنا عليها، وغيرها من مظاهر جودة المعيشة، فبالرغم من التطور التدريجي الذي تشهده الدولة في مجال القطاع المصرفي إلا أنه مازال هناك قصور بطريقة الموازنة والنسبة بصرف الأرباح للفوائد العائدة على المجتمع، فهل من المنطقي ان تقابل هذه الزيادة في الارباح شحا وقلة في المشاريع التنموية؟، يجب أن تكون زيادة الارباح الكبيرة تقابلها زيادة مساوية ومتوازنة في المساهمة في ازدهار الكويت من خلال مشاريع اجتماعية للقطاع الخاص، تساعد في التنمية المستدامة تقدم للدولة بظل عدم الزام الدولة لها بدفع الضرائب كما العديد من الدول، ويجب على البنوك والقطاع المصرفي أن تجبر على القيام بمشاريع المسؤولية المجتمعية من خلال القوانين التنموية.

ودمتم سالمين،،،

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*نقلاً عن "القبس"