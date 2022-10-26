ريشي سوناك: نموذج أوروبا المستقبل

أخطأنا حين كتبنا الأسبوع الماضي في هذه الزاوية أننا نتوقع عودة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إلى مقر رئاسة الحكومة في "10 داونينغ ستريت"، خلفاً لرئيسة الوزراء ليز تراس التي استقالت، بعدما أمضت أقل من خمسة وأربعين يوماً في منصبها. تنبأنا بأن جونسون سيعود لأنه يمثل نموذج المقاتل السياسي، وبعضهم يسمونه "الوحش السياسي" الذي سبق أن قاد حزب المحافظين إلى انتصار في الانتخابات التشريعية عام 2019، وواجه الأعاصير خلال ولايته، ولم يستقل إلا بعدما تمرد عليه الحزب على إثر تورطه في عدد من الفضائح السلوكية خلال أزمة جائحة كورونا، ثم بتغطيته وزراء مقربين منه تعرضوا لاحتمال مساءلة عن سلوكهم.



وبخروج جونسون في شهر تموز (يوليو) الماضي، كانت ثمة توقعات بأنه لن يمضي وقتاً طويلاً خارج "10 داونينغ ستريت"، وسيعود بعد فترة قصيرة ليقود حزبه مجدداً في الانتخابات التشريعية المقررة مبدئياً في مطلع 2025. ما حصل خلال مكوث خليفة جونسون السيدة تراس أن بريطانيا دخلت في أزمة مالية واقتصادية عاصفة، أسهمت السياسة التي نفذتها بناءً على توصيات وزير المالية السابق كوازي كوارتنغ بخفض الضرائب عن الشركات الكبرى، في محاولة لتحفيز الاستثمارات بمضاعفة تأثير الأزمة بعدما تفاعلت الأسواق المالية معها تفاعلاً سلبياً جداً، فانهار سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى مستويات منخفضة قياسية لم تشهدها بريطانيا منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي.



ولم تنفع سياسة دعم المنازل بتجميد أسعار الطاقة ووضع سقوف لها، فضلاً عن قيام الدولة بتمويل جزئي لفاتورة الطاقة للمنازل. كل هذا أدى إلى انهيار سلطة ليز تراس التي اضطرت إلى تقديم استقالتها الأسبوع الماضي، لينطلق بعدها سباق لخلافتها في رئاسة الوزراء كان قطباه الأساسيان كلاً من بوريس جونسون ووزير ماليته السابق ريشي سوناك. ثم انسحب جونسون تاركاً الساحة خالية أمام سوناك ليصبح هذا الأخير رئيساً للوزراء. وليس معروفاً حتى الآن ما إذا كان سبب انسحاب جونسون عائداً إلى فشله في استقطاب عدد كاف من الترشيحات التي تكفل له الفوز في السباق. في كل الأحوال فاز سوناك وفتحت بذلك صفحة جديدة في الحياة السياسية البريطانية.



وصول سوناك إلى سدة رئاسة الوزراء يمثل حدثاً بحد ذاته. فابن الثانية والأربعين عاماً آت من خلفية إثنية هندية من مقاطعة البنجاب. ابن مهاجرين هنود. ولذلك يمكن القول إنه حدث كبير أن يكون رئيس وزراء بريطانيا الجديد من أصول مهاجرة غير بريطانية ومن مستعمرة بريطانية سابقة. هذا مؤشر إلى تغيير كبير في الثقافة البريطانية، رغم أن بريطانيا تعد أكثر انفتاحاً من بقية الدول الأوروبية في عملية انصهار المهاجرين في المجتمع والنظام، بحيث لم يكن غريباً أن يكون في عداد أعضاء البرلمان والحكومات أشخاص من أصول مهاجرة. كما أن عمدة العاصمة لندن من أصول مهاجرة أيضاً. لكن أن يأتي رئيس للوزراء، وهو المنصب الأول في هرمية السلطة في البلاد، من أصول مهاجرة هندية فحدث مركزي يدل على تحولات اجتماعية وديموغرافية وثقافية وسياسية في بريطانيا.



هذه سابقة قد تتأثر بها دول أوروبية أخرى حيث استطاع أبناء مهاجرين في العديد منها أن يصلوا إلى البرلمانات والحكومات، لكن لم يحققوا اختراقاً نحو المناصب الأعلى مثل رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية.



الجديد في وصول ريشي أنه إلى جانب كونه من أصول مهاجرة، أنه ثري جداً. فثروته وزوجته تقدر بما يقارب ثمانمئة مليون جنيه إسترليني، وهذا ما دفع البعض إلى اعتبار أن ثروته قد تشكل حاجزاً بينه وبين إحساسه بمشكلات المواطن البريطاني اليومية. لكن مؤيديه اعتبروا أنه آت إلى رئاسة الوزراء ببرنامج إنقاذي مناقض لبرنامج ليز تراس، وقد سبق له أن حذر خلال مناظرات معها قبل أن تفوز الأخيرة بتفويض الحزب لتولي رئاسة الوزراء. من هنا قامت المفاضلة بينه وبين جونسون "الوحش السياسي" على قاعدة الإنقاذ الاقتصادي، وليس على قاعدة قيادة الحزب في الانتخابات بعد عامين. والحكمة من اختيار سوناك أن الأولوية هي للإنقاذ المالي والاقتصادي تفادياً لمزيد من الانهيار الذي قد يؤدي إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة يخوضها المحافظون وهم في أضعف أيامهم.

إذاً، بقي جونسون في الاحتياط، وتقدم سوناك الذي يمثل نموذجاً لمسار السياسي والاقتصادي المحافظ، وهو متحفظ في سلوكياته على عكس بوريس جونسون.



المهم أن بريطانيا التي تعاني أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة ستحتاج إلى الكثير من الجهد للخروج منها، لا سيما أنها وحيدة في الساحة بعدما اختارت "البريكست". أما ريشي سوناك فهو بوصوله إلى رئاسة الحكومة يفتتح صفحة جديدة في تاريخ الإمبراطورية التي لم تعد إمبراطورية، لكنها قد تلهم بقية دول أوروبا في مقارباتها لقضية الهجرة والمهاجرين وانصهارهم!

*نقلاً عن "النهار"