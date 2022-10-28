العصفور الأزرق حرّاً؟!

ما إن تمّ إتمام الصفقة التي تعثرت أكثر من مرة مؤخراً إلى أن خرج عرّابها الذي تحوّل رئيساً مالكاً بين ليلة وضحاها ينشر صورة لقفص بابه مفتوح يحيط العصفور الأزرق الأشهر اليوم حتى يعلن رسمياً أن العصفور الأزرق أصبح حرّاً طليقاً.

إيلون مسك الملياردير ورجل الأعمال ورجل المستقبل في الفضاء وفضاءات الإنترنت ستارلنك صاحبة كوكبة الأقمار الصناعية التي توفرها شركة سبيس إكس يؤكد كلّ مرة أن عالم التواصل الاجتماعي الذي يشكل تويتر أحد أكبر منصاته أصبح متحرّراً من القيود في فضاء اللاقيود الذي فرضته السوشيال ميديا.

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حاز "مسك" خلال عام 2021، على لقب ملك الإثارة بـ "تويتر"، بسبب تغريداته التي تسبب بعضها في التأثير على أسواق المال تزامناً مع الانتقادات التي طالت تويتر سابقاً تسببت في استقالة مؤسسه جاك دورسي ومن ثم تولي باراغ اغراول، ما فتح باب حول ماهيّة الضمانات التي لن تجعل مسك محرك الرأي العام في المستقبل القريب ومصدر المعلومات المضللة التي تتوافق حسب أهوائه.

المستخدم النهم لتويتر والذي تعمّق في دهاليزه يتساءل هل هناك ضرورة لإعادة هيكلية وضرورية لهذا العالم الافتراضي في عهد إيلون مسك وكيف سيعود الوجه الجديد للعصفور الأزرق بالفائدة على المستخدمين دون أن يفتح ردود أفعالٍ جديدة مثيرة للجدل .

الرأي العام السائد يتمحور اليوم حول المطالبات بتعديلات تقنية تطال تويتر كزرّ تعديل التغريدة والاهتمام أكثر فأكثر بالحسابات الوهمية والجيوش الإلكترونية التي باتت تتطلب "شرطة تويترية" أشبه بشرطة الأمن التي تضبط المتجاوزين في حياتنا اليومية.

تويتر الذي بدأ بمنبر لمن لا منبر له على صعيد رسمي أو مؤسساتي خلق مساحةً لأي فرد وأي جهة لتعبّر عن مرادها بتغريدة قد تحدث صدى على الملأ الافتراضي وضجة إلكترونية قد يتفاعل معها الكثيرون دون أن يكون صاحبها ذا تأثير سياسي أو شخصي بالتالي ما المضمون الذي يريد أن يحرره مسك على حد تعبيره؟

أغنى رجل في العالم يستحوذ على منصة التواصل الاجتماعي وبهذا تتحول من شركة وتداول على مدى تسع سنوات من تأسيسها إلى شركة خاصة مالكها يثير الجدل على كل الأصعدة.

يحمل معها إيلون مسك راية إنقاذ البشرية في الوقت الذي يصوّر فيه كثيرون غاية مسك الأبعد وهي الطموح السياسي سواء من قريب أو من بعيد.

وبالحديث عن السياسيين الذين غُيّبوا عن هذه المنصة، أولى تداعيات الاستحواذ إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن عودةٍ قريبة لحسابه في تويتر الذي حُظر وترك انقساماً في الرأي بين من يعتبره حمايةً للسلم وبين من يراه انتهاكاً للحريات التي تميّز بها الإعلام الجديد.

فما الذي يقلق العالم من "مؤامرات" تويتر؟ الذي وفق تقارير يجنّد موظفين من مجلس أتلانتيك الذي يحيك بانتظام سيناريوهات لتغيير الأنظمة في الدول المعادية للولايات المتحدة وفق تقارير. رغم أن تويتر يقدّم ادعاءات كبيرة حول فكرة "الحياد" إلا أن سجلّه في تعيين موظفين في الغالب من منظمات الأمن القومي الأميركي تضعه في دائرة الشكّ كما يقول مراقبون.

خلاصة هذه المعطيات وسيل التساؤلات حول هدف شراء تويتر بالأساس وفق ما هو غير معلن هل يجعل من يملك تويتر يملك السلطة والقوة وسيتودّد إليه السياسيون وصنّاع القرار في العالم قريباً…