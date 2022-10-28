كيف نصل بالعربية للعالمية؟!

العرب أمة قديمة ذات دور مؤثر في تاريخ الإنسانية، إلا أنها اكتسبت سمعة سيئة بين شعوب الأرض عندما اكتفت بتصدير التشدّد والتطرف والإرهاب، والواجب أن يشارك العرب شعوب العالم القريبة والبعيدة بأشياء جميلة عبر التفكير خارج الصندوق، كأن نقوم بترسية قواعد سهلة ومبسطة للغة العربية تسهل على الآخرين تعلمها، فالعربية هي أسهل اللغات لو سهلت، وهي الأصعب لو فرض تعلمها بكل قواعد النحو والصرف فيها، التي قد لا يحتاجها قط من يريد فقط التحدث بها وقراءة كتبها وصحفها وفهم أعمالها الدرامية.

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الفن الخليجي والعربي من غناء وموسيقى ورقص شعبي يحتاج كذلك لتطوير كبير كي يسهل على شعوب الأرض تذوقه والإعجاب به كحال ما تم مع الفن الهندي، وذلك عبر الاعتماد على الموسيقى والإيقاع بأكثر من الكلمات، وعلى الحركة بدلاً من الوقوف في صفين متقابلين وعلى الملابس ذات الألوان الزاهية بدلاً من الملابس الأبيض والأسود، فانتشار الفنون يعتمد بشكل كبير على تطويرها.

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المطبخ والأكل الخليجي والعربي يحتاج كذلك إلى تطوير وإبداع كي ينافس المطابخ اليابانية والصينية والهندية وحتى الإيرانية والتركية، وذلك عبر تقليل كم التوابل الحارة والدهون الضارة، وتقريب أطباقنا العربية السائدة من الذوق الغربي كي ينجح وينتشر الأكل العربي كمطبخ دولي في الدول الأوروبية والأميركية ومنها لباقي أمم الأرض.

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آخر محطة:

في هذا السياق، من الأمور التي تزعج السواح الأجانب كثيراً والتي لاحظتها في أماكن مثل شرم الشيخ وجبل لبنان، قيام أصحاب المحال بوضع أغانٍ عربية تطربهم شخصياً، وتعلية الصوت بحده الأقصى، وهي ظاهرة مزعجة ومنفرة للسواح، وأفضل منها لو تسمعهم أغانيهم أو تم وضع موسيقى عربية ذات إيقاع مقبول ومحبب لدى السواح - لا لدى صاحب المحل- وضمن معدل ارتفاع صوت معقول ولا يصيبهم بالصمم ويوتر أعصابهم.

نقلا عن "النهار"