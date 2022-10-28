من يملك أن يمنع الفرح..؟!

طالعتنا تباشير المبادرات النيابية في مجلسنا الجديد بتصريح ناري احتل واجهات الصحف، تضمن تهديداً وتشديداً من قبل النواب الأفاضل أعضاء لجنة الظواهر السلبية لكل من وزيري التجارة والإعلام، بعدم التوسّع في منح تراخيص الحفلات، مطالبينهما بالوقوف أمام مسؤولياتهما - لا نعلم حقيقة إن كانت مسؤولياتهما تتضمن وقف الحفلات- مؤكدين أنهم سيقدمون قوانين رادعة لكل من تسوّل له نفسه الانحراف.. (يا للهول هل ذلك يعني أن الآلاف المؤلفة من المواطنين الذين يحضرون الحفلات قد انحرفوا عن السلوك القويم؟)!

نقدر للنواب اجتهادهم، ولكن نود أن نوضح لهم حقائق ربما قد غابت عنهم، وهي حقائق لا تصمد أمامها توجهاتهم، حتى وإن كانت سلطة التشريع بأيديهم، بأن الأجيال الحالية في عالم اليوم يطلق عليها أجيال زد Z وألفا Alpha، وتشمل أجيال الشباب الذين ولدوا في التسعينيات ومنتصف الألفينيات، هذه الأجيال تشكل النسبة الكبرى من شعب الكويت، الذي يتسم بالشباب والحيوية.. وهم يا سادة من يشعلون اليوم ثورات التغيير في العالم، وهم الآن من يتحدون سلطة الملالي المتشددين في إيران، وهم كذلك من غيّر وجه الحياة في دول عربية عديدة، أجيال ولدت مع التكنولوجيا ووسائل التواصل العالمي، الذي لا يصمد أمامه المنع والحظر والتشدد، وللعلم فقط.. نجد أحد أهم أفراد جيل الألفية يتزعم التغيير المبهر في شقيقتنا الكبرى بكل اقتدار، وهو من فتح أبواب الفرح والحياة والثقافة المنفتحة أمام أجيال «زد» و«ألفا» وكذلك جيل «الألفية» من أبناء شعبه وأبناء المنطقة.

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وفي الأمس يا سادة.. تهاوت صروح التشدد السياسي والعنصري في بريطانيا، لتدفع إلى سدة رئاسة مجلس الوزراء أحد أفراد جيل «الألفية»، وهو ريشي سوناك البريطاني من أصل هندي، أصغر رئيس وزراء في تاريخ بريطانيا ليشكل عنوان التغيير الذي تحمله هذه الأجيال في أوطانها.

وزراءنا ونوابنا الأفاضل.. حقيقة أخرى لا أحسبها تغيب عنكم بأن شعب الكويت ولله الحمد شعب مسلم محافظ يرفض انحراف السلوك، كما يرفض في الوقت نفسه التشدد والغلو.. فهو شعب مثقف منفتح على العالم، يحب الحياة ويقدر الفن، فليكن منهجكم في التشريع وسطاً، وأسلوبكم في النصح مرشداً لا منفراً.. فالكويت أولى برعاية شبابها.. فلا تدفعوهم بغلوكم إلى أحضان الغربة والاغتراب خارج الوطن.. ولا تدفعوا بهم إلى إحداث التغيير بطرق غير مأمونة.. فالكويت للجميع.. والله الموفق.

نقلا عن "القبس"