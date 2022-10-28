هل ستقوم دولة الميليشيات في العراق؟

بدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عهده بالصدام مع الميليشيات انطلاقاً من مبدأ التصدي للسلاح غير الشرعي وبسط سلطة الدولة واستعادة هيبتها. ولكنه سرعان ما تراجع عن ذلك بعدما اكتشف أن الغلبة ستكون للفوضى وأن ما فكر فيه لن يقف من أجل تحقيقه معه أحد. كان وحيداً بدولة فاشلة وعاجزة عن تصريف شؤونها بنفسها. بالنسبة الى الميليشيات كانت حكومته أشبه بحكومة تصريف الأعمال وهو ما صرح به أحد زعماء الميليشيات في تحدٍ واضح حين اشتدت الأزمة بين الطرفين.



ورغم أن الكاظمي سعى جاهداً إلى تليين الأوضاع حين تنازل عن قراره إعادة النظر في القوانين التي سنّها نوري المالكي وبالأخص تلك التي تتعلق بالامتيازات المالية غير الشرعية التي يتمتع بها أتباع الأحزاب الدينية والميليشيات، غير أن العلاقة بين الطرفين ظلت متوترة يسودها التشنج في انتظار لحظة الحسم. تلك اللحظة التي حلت حين قرر مقتدى الصدر التخلي عن استحقاقاته الانتخابية واهباً من غير حق دستوري أصوات الشعب العراقي إلى الأحزاب الموالية لإيران ومن ورائها الميليشيات التي احتل ممثلوها المقاعد الفارغة في مجلس النواب التي انسحب منها ممثلو التيار الصدري.

حكومة لا شرعية في واقع مضطرب

قضى الصدر بانسحابه على آمال الكاظمي بولاية جديدة. كانت تلك الولاية بالنسبة الى الميليشيات حلاً بغيضاً للأزمة ساعد الموقف السلبي الذي اتخذه الصدر على استبعاده. لذلك كان من اليسير القفز على ذلك الحل وتعيين رجل "حزب الدعوة" محمد شياع السوداني رئيساً لحكومة ستظل تحوم حولها شبهات اللاشرعية. ذلك لأن مجلس النواب الذي وهبها الشرعية كان هو في حد ذاته في حاجة إلى مَن يدعم شرعيته بحكم مخالفته نتائج الانتخابات. وإذا ما كان الصدر وهو زعيم كتلة برلمانية (سابقة) قد وهب الخاسرين ما لا يملك، أي أصوات العراقيين، فإن ذلك لا يعني أن أولئك الخاسرين سيحظون بشرعية أن يكونوا منتصرين.



تلك لعبة لم تجتهد أطرافها في اتقانها لكي تكون مقنعة للناخب العراقي الذي داس على كرامته وشارك في الانتخابات مضطراً من أجل أن يفوز الصدر فيها ويخرج الفاسدون منها خاسرين. وكما هو واضح فإن انسحاب الصدر من العملية السياسية وتخلي نوابه الذين يفوق عددهم السبعين عن مقاعدهم مهد لعملية تزوير لنتائج تلك الانتخابات بطريقة أقل ما يُقال عنها إنها بذيئة ووقحة ورديئة في دلالاتها الأخلاقية والواقع السياسي المضطرب الذي سينتج منها.

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في الطريق إلى حكومة ميليشيات

صار جلياً الآن أن الحكومة الحالية تحظى بدعم الميليشيات، إذا لم تكن حكومة ميليشيات، بعدما وضع السوداني توزيع المناصب على الميزان الطائفي وهو ميزان حزبي، ستكون للميليشيات حصة كبيرة فيه. ذلك لأن ممثليها قد تسللوا في وقت سابق إلى الأحزاب وقفزوا إلى المقاعد التي فرغت بعد رحيل ممثلي التيار الصدري.



ولأن السوداني لا يفكر أصلاً في الصدام بالميليشيات مؤمناً بضرورتها لحماية المذهب فإنه سيسمح لها بأن تغزو حكومته بكفاءاتها، وزراء وسفراء ومديرين ومستشارين وخبراء. كل ذلك سيتم بمباركة نوري المالكي الذي لا يزال زعيماً للسوداني رغم أن الأخير ارتدى قناع المستقل منذ سنوات قليلة من أجل التمويه. ولكن لمَ يرغب المالكي في إفشال مهمة السوداني الذي يعرف أن في انتظاره موجة احتجاجات جديدة بسبب غياب أو نقص الخدمات الأساسية واستمرار الأوضاع المعيشية في التردي؟



من جهة، فإن المالكي لا يرغب في أن يظهر رئيس حكومة ناجحاً في العراق، ومن جهة أخرى، فإنه يسعى قدر ما يستطيع الى أن تقف الميليشيات، وقد لقب نفسه ذات مرة بسيد المقاومة، بينه وبين إمكان أن يُحال على القضاء بتهم الفساد، وهي تهم توجت بهزيمة الموصل عام 2014 التي ما كان لها أن تقع لولا الفساد الذي اخترق المؤسسة العسكرية التي كان المالكي يقودها بنفسه. لذلك يمكن توقع أن يكون السوداني هو رئيس الحكومة الأكثر ضعفاً مقارنة بمَن سبقوه. فالرجل سيكون أضعف من أن يمنع الميليشيات من التدخل في عمل الدولة على مستوى الصفقات والعقود التي تُدر أموالاً لا رقابة عليها.

افتتاح المزاد الطائفي مرة أخرى

لن يبقى من الكاظمي إلا النوايا الحسنة التي تم اجهاضها، ولكنه على الأقل لم يعرض حكومته في المزاد الطائفي ولم يسمح للأحزاب بالتنافس على المناصب الحكومية إلا في حدود ضيقة. ذلك ما لا تنساه له الميليشيات التي ضعفت حركتها داخل الدولة عبر الثلاث سنوات التي حكم فيها. كانت تلك السنوات زمناً ضائعاً لم تستفد منه الميليشيات التي كانت تستعد في عهد سلفه عادل عبدالمهدي للقفز إلى السلطة التنفيذية بعدما أتاح لها القانون التسلل إلى مجلس النواب. لقد صار للمسلحين يومئذ ممثلوهم في السلطة التشريعية وهو ما لا تسمح به القوانين في الدول الديموقراطية.



أما اليوم، وقد بدأ نوري المالكي ولايته الثالثة من خلال تلميذه المطيع شياع السوداني، فإن الأبواب ستكون مشرّعة أمام الميليشيات لاختراق الدولة من كل الجهات وبتسميات مختلفة. فالفرصة مثالية للهيمنة على الحكومة برضاها، ذلك لأن السوادني الذي حصل على منصبه من غير صراع سيكون مستسلماً لما يُملى عليه.



فهل سيشهد العراق قيام دولة ميليشيات مستعدة لممارسة أقصى ما هو مطلوب منها من قمع دفاعاً عن فشلها في المرحلة المقبلة؟

نقلا عن "النهار"