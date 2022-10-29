السيارات الكهربائية هل هى «خدعة» ؟!

الأسبوع الماضى جمعنى حوار قصير داخل معرض باريس، مع أحد المهندسين الكبار فى شركة سيارات فرنسية. وبالطبع يمكن لأى شخص متابع أو حتى غير متابع لصناعة السيارات أن يتوقع موضوع هذا الحوار !

نعم «السيارات الكهربائية»، الشغل الشاغل للصناعة والشركات والموردين وأيضا عدد لا بأس به من الحكومات والدول. وعن حوارى القصير مع المهندس الفرنسى، فالكلام مكرر والألفاظ أصبحت مستهلكة بالنسبة لى، الطاقة النظيفة، القضاء على الانبعاثات الكربونية، التزاماتنا تجاه البيئة، الاستدامة … إلى آخره. كلام أسمعه على مدار سنوات عديدة من المهندسين والمسؤولين الكبار فى شركات السيارات العالمية، والحقيقة أنه يخفى جزء كبير من الواقع، ولا يشير للتحديات الحقيقية التى تواجه صناعة السيارات الكهربائية !

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لا، التحديات الحقيقية لا تتعلق بمدى البطاريات وقدراتها ولا أرقام التسارع. التحديات الحقيقية والواقع «المخفى» يتعلق بالبيئة، ويفرض أسئلة مباشرة جدا تتعلق بالسيارات الكهربائية، عندما تسألها لأحد المهندسين أو المديرين الكبار فى الشركات يتهربون فورا ويحاولون نقل الحوار فى اتجاهات أخرى.

غادرت باريس منذ أيام قليلة على متن رحلة مصر للطيران رقم MS800 المتجه إلى القاهرة، ولأن بلدنا تستعد لاستضافة قمة المناخ COP27، تم تزيين الطائرة بشعار الحدث العالمى الضخم، ولأن الطائرة من أكثر الأماكن المناسبة للتفكير العميق، بسبب الانعزال الكامل عن العالم، قفزت فى رأسى علامة استفهام مهمة جدا حول حقيقة الانبعاثات فى السيارات الكهربائية، هل هى صفر فعلا؟ أم أن شركات السيارات تخدع العالم؟

وجدت أن توقيت طرح هذا السؤال مهم للغاية، ويجب مناقشته خلال الحدث الكبير، فالأمر لا يتعلق بشركة سيارات أو عدة شركات، الأمر يتعلق بمستقبل التنقل بشكل كامل!

هل فعلا تسير صناعة السيارات فى الاتجاه السليم للحفاظ على البيئة أم أنها إنتقلت فقط لناحية أخرى من نفس المثلث الذى يشكل ضررا على البيئة.

بمجرد أن هبطت الطائرة، فتحت هاتفى المحمول وكتبت على حسابى فى تويتر التالي:

«بما إن الواحد عاش قصة العربيات الكهرباء من البداية كصحفى متخصص وبمناسبة قمة المناخ COP27، بفكر أكتب الأسبوع ده عن حقيقة الـ Zero emissions، أو الخدعة إللى الشركات بتسوقها على مدار الـ ١٠ سنين إللى فاتت، لو كانت الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، إزاى ممكن يبقى التلوث Zero؟ هل دى كذبة؟»

ليست كذبة بالتأكيد فى حالة إننا ركزنا على أخر حلقة فى سلسلة الطاقة الخاصة بالسيارات الكهربائية. هذه السلسلة لها ثلاثة حلقات للأولى توليد الطاقة الكهربائية والثانية صناعة البطاريات لتخزين الطاقة وأخيرا استخدامها.

ما تفعله صناعة السيارات هو أنها تركز فقط على الحلقة الأخيرة، وهى استخدام الطاقة الكهربائية المخزنة فى البطاريات، هنا سوف نحصل على الشعار الذى يتم تسويقه عالميا وهو الـ Zero emissions أو صفر للانبعاثات الكربونية، ولكن ماذا عن الصورة الكاملة؟ الحلقات الثلاثة ؟!

عزيزى القارئ دعنى أؤكد لك أن الصورة الكاملة مختلفة جدا، والأمر يمكن وصفه باختصار شديد، أن الصناعة نقلت التلوث فى أماكن موحدة، وربما ضاعفت حجمه، ليس ذلك فحسب بل أن هناك سباق عدوانى للتنقيب على الثروات المعدنية، وهو أيضا عكس مصطلح «الاستدامة» الذى يتم تسويقه عندما تنجح شركة فى صناعة كسوة للمقاعد من مواد مُعاد تدويرها، تقوم بتسليط الأضواء على هذا الإنجاز الضخم، وفى نفس الوقت فهى تستخدم كم كبير من المعادن غير المتجددة التى تم إخراجها من بطن الأرض!

فى البداية فإن إنتاج الطاقة الكهربائية إن لم يكن عن طريق الطاقة الشمسية أو طواحين الهواء -التى عليها جدل أيضا- فإنه يتطلب الاعتماد على المحروقات، وهذا يضاعف الانبعاثات الكربونية وضررها، لأنها تكون مركزة فى مكان واحد.

ثم نأتى للعملية الأكثر إضرارا بالبيئة وهى صناعة بطاريات الليثيوم، وفقا للأرقام المعلنة صناعة البطارية الواحدة تحتاج لحرق ما يعادل من ١٠٠ إلى ٣٠٠ برميل من النفط للحصول على بطارية واحدة، ما يعنى عشرات الأطنان من الكاربون المنبعث من المصانع، ومع زيادة الطلب على السيارات الكهربائية تزداد مصانع البطاريات، أى اعتماد أكبر على الثروة المعدنية، «الليثيوم والكوبالت والزنك»، الطلب على هذه العناصر متوقع أن يقفز إلى ٤٠٠٠٪ وهى أرقام تفوق ثروات الأرض المعدنية.

حتى الحلقة الأخيرة ليست صديقة للبيئة كما يتم التسويق لها، فالتخلص من البطاريات أمر معقد ومصيرها ليس واضحا حتى الآن، وقد يصبح ضررها على البيئة أكبر من ضرر الحلقة الأولى والثانية.

هذه هى الصورة الكاملة، أعتقد أنها بعيدة كل البعد عن الـ Zero emissions والاستدامة التى تسوق لها شركات السيارات باستمرار، أعتقد أن هذه التساؤلات يجب مناقشتها فى قمة المناخ، مع العلم بأن هذه الأسئلة عندما نوجهها للمسؤولين فى شركات السيارات العالمية، لا نحصل أبدا على ردود مباشرة، ربما لهذا السبب اتجهت اليابان إلى الاستثمار فى خلايا الوقود أو «الهيدروجين»، وهى قصة أخرى يمكن أن أكتبها لاحقا..

نقلا عن "المصري اليوم"