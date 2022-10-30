لبنان اعترف بإسرائيل... متى يعترف الحزب بلبنان؟

يحاول ميشال عون، مع انتهاء عهده البائس، تسويق إنجاز ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

يفعل ذلك، علما أنّه إنجاز لا علاقة له به من قريب أو بعيد. لا يعرف أن تصرفاته مع صهره جبران باسيل، وهي تصرفات تشمل استعانتهما بالياس أبوصعب، لا تنطلي على أحد لا في لبنان ولا خارجه.

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في النهاية من توصّل إلى اتفاق مع إسرائيل، كان «حزب الله»، أي ممثل «الجمهوريّة الإسلاميّة» في لبنان.

إنّه اتفاق إيراني - إسرائيلي - أميركي. تحقّق الاتفاق في ضوء حاجة إيران إلى بقاء هيمنة «حزب الله» على البلد لا أكثر ولا أقل.

كلّ ما في الأمر أن «الجمهوريّة الإسلاميّة» في إيران في حاجة أكثر من أي وقت للحزب الذي لديه أدوار في غاية الخطورة يلعبها في لبنان وخارج لبنان، خصوصاً في سورية والعراق واليمن.

لا يمكن لإيران، بنظامها الحالي، المغامرة بحرب وإن بالواسطة، مع إسرائيل. مثل هذه الحرب معروفة نتائجها سلفاً.

لا شكّ أنّ حرباً من هذا النوع ستلحق بعض الأذى، وربّما كثيراً من الأذى، بإسرائيل، لكنّها ستؤدي حتماً إلى تدمير ما بقي من لبنان، بما في ذلك بنية الحزب الحاكم.

كان الرحيل عن قصر بعبدا الخدمة الوحيدة التي يستطيع عون تأديتها للبنان واللبنانيين بعدما ألحق بالبلد كلّ الأضرار التي يمكن أن يلحقها به خدمة للمشروع التوسّعي الإيراني.

تولّى في النهاية تنفيذ المهمة الموكولة إليه منذ العام 2006، تاريخ توقيع وثيقة مار مخايل. تتمثّل هذه المهمّة في لعب دور الأداة المسيحية في تغطية اتفاق كان الطريق الذي أوصله إلى الرئاسة.

كان مطلوباً من عون تغطية سلاح «حزب الله» بصفة كونه رئيساً للجمهورية من جهة وممثلاً لقسم من المسيحيين اللبنانيين الذين يتمتعون بمقدار كبير من السذاجة والسطحية من جهة أخرى.

لا يدل على مدى سطحية عون أكثر من التصريح الذي أدلى به عندما قال في تغريدة له إنّ «انجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول».

مثل هذا الكلام لا يصدر سوى عن شخصيات لا تتقن سوى لعب دور الأداة في وقت، بات أكيداً أن الاتفاق الذي وقّع في الناقورة، أغلق نهائياً جبهة جنوب لبنان للمرّة الأولى منذ توقيع اتفاق القاهرة في العام 1969.

كان الجنوب مجرّد «ساحة» لتبادل الرسائل يستخدمها الإسرائيلي والإيراني والسوري. بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية، صار هناك اتفاق «تاريخي» يعني اعترافاً لبنانياً بإسرائيل لكنّه لا يضمن اعتراف «حزب الله» بلبنان.

من هنا، يصحّ السؤال هل تخلّى العالم، بما في ذلك أميركا وأوروبا، عن لبنان؟ هل حصل التخلي بمعنى القبول بأمر واقع يتمثّل في أنّ «الجمهوريّة الإسلامية» باتت، عبر «حزب الله» مرجعيّة لبنان؟

ليس سرّاً أنّ لبنان صار متروكاً لمصيره، خصوصاً أنّه ليس ما يشير إلى احتمال انتخاب رئيس للجمهوريّة في المستقبل المنظور.

على العكس من ذلك، يبدو أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي، عبر دعوته إلى مؤتمر للحوار، يهيّئ الأجواء لفترة طويلة من الشغور الرئاسي ولإدارة للبلد عن طريق حكومة مستقيلة برئاسة نجيب ميقاتي.

ثمة أمر واقع إقليمي ودولي يعكسه مباشرة إسرائيل استخراج الغاز من حقل كاريش وثمّة أمر واقع آخر يعكسه الرضوخ الأوروبي والأميركي لكون القرار اللبناني قراراً يتّخذ في طهران وليس في أي مكان آخر.

كانت فرنسا، عبر رئيسها إيمانويل ماكرون، أول من رضخ لمشيئة «حزب الله» في لبنان.

ارتكب عون من أجل الوصول إلى رئاسة الجمهورية، بتواطؤ مع باسيل، جريمة لا تغتفر. وضع الموقع المسيحي الأوّل في لبنان في خدمة المشروع التوسّعي الإيراني.

يعود ذلك، بكلّ بساطة، إلى رغبة جامحة لا تتوقف عند أي اعتبار أخلاقي في الوصول إلى قصر بعبدا.

لم يعد مطروحاً مصير موقع رئاسة الجمهوريّة في لبنان بمقدار ما أن المطروح مصير لبنان الذي قضى عون وباسيل، عن سابق تصوّر وتصميم، على كلّ مقومات وجوده بدءاً بالقضاء على استقلالية السلطة القضائيّة.

يرحل عون غير مدرك لمعنى انهيار النظام المصرفي اللبناني وسرقة المصارف، بمشاركة من الدولة، لأموال اللبنانيين والعرب والأجانب التي كانت مودعة في بيروت.

لم يفهم، إلى الآن، أبعاد مثل هذا الانهيار. لم يفهم أيضا معنى رفض التحقيق الدولي في كارثة تفجير مرفأ بيروت خشية كشف دور «حزب الله» أو آخرين عملاء للنظام السوري في تخزين مادة نيترات الأمونيوم في عنابر مرفأ العاصمة اللبنانيّة.

مثل هذا الجهل الذي يعشعش في رأس عون، يعبّر عنه، شكل المنزل الفخم في منطقة الرابية الذي انتقل إليه بعد خروجه من قصر بعبدا.

يشير اختيار منزل بهذه الفخامة وقلّة الذوق، في الوقت ذاته، إلى أنّ عون ليس إنساناً على علم بما يعاني منه المواطن اللبناني، بل هو خالٍ من أي شعور إنساني من أي نوع...

يبدو طبيعياً عجز عون عن استيعاب الأبعاد السياسية المترتبة على توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

من لم يفهم في صيف العام 1990 معنى احتلال صدّام حسين للكويت وما سيترتب على ذلك إقليمياً... يصعب عليه فهم معنى اتفاق ترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل وتحوّل إيران إلى من يقرّر من هو رئيس الجمهورية اللبنانية في هذه الظروف بالذات.

مسكين لبنان. جاءه في أصعب مرحلة يمرّ فيها، منذ قيامه بحدوده الحاليّة، أسوأ رئيس للجمهوريّة يمكن أن يراه اللبنانيون في الكوابيس. إنّه رئيس يرفض أخذ العلم بأنّ لبنان اعترف بإسرائيل ولا يرى عيباً في أن يكون في خدمة حزب لا يعترف بلبنان!

* نقلا عن "الراي"