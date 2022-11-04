«فرهود» عالم الجينات والمرأة الإيرانية

أن تجد عالماً كبيراً يبلغ من العمر ٨٥ عاماً يترك معمله ليدافع عن حق المرأة الإيرانية فى الحرية، فهذا هو العالم الحقيقى المهموم بقضايا بلده، والذى لا ترهبه فزاعة عمامات الملالى الذين يرهبون النساء فى الشوارع بل ويقتلون من ترفع الحجاب عن شعرها!! عالم الجينات والأنثروبولوجى وعلم النفس الإيرانى العالمى ندد بالتصرفات الهمجية ضد المرأة الإيرانية فتم اعتقاله!! الخبر هز العالم، فداريوش فرهود ليس فرداً عادياً ولا عالماً إيرانياً فقط ولكنه باحث عالمى من المعدودين فى العالم كمرجع فى علم الجينات، اسم يقف له كل الباحثين فى المؤتمرات إجلالاً واحتراماً، اعتقال فرهود اعتبره المحللون السياسيون بمثابة إعلان ترنح النظام الإيرانى، الذى جرب كل أنواع العنف والشراسة ولكن ما زال صوت المرأة الإيرانية يهز عرشه وحصونه التى يقبع خلفها محتمياً بشعارات الدين، لكن من هو داريوش فرهود؟ والمعلومات مصدرها الكاتب السورى المهتم بالشأن الإيرانى إبراهيم الجبين، ولد فرهود فى شارع سايروس بطهران، ثم انتقل مع أسرته إلى الجنوب، أمضى مدرسته الابتدائية فى هفتغول ومسجد سليمان فى خوزستان، وبعدما أنهى دراسته الثانوية فى مدارس رحنامة ودار الفنون والبرز فى طهران رحل إلى ألمانيا، وحصل على درجتى دكتوراه فى العلوم الطبيعية وعلم الوراثة البشرية، وأخرى فى الأنثروبولوجيا من جامعة ماينز مطلع سبعينات القرن الماضى، وعاد ونال درجة الماجستير فى علم الوراثة الطبية من جامعة ميونيخ بعد عشرين عاماً، نشر فرهود أكثر من 120 مقالة بحثية علمية باللغة الإنجليزية، وعرض أكثر من 230 مقالة فى المؤتمرات العلمية داخل إيران وخارجها، وهو المدير المسئول ومحرر مجلة «المجلة الإيرانية للصحة العامة»، ورئيس تحرير مجلة مخصصة للأطفال، وكذلك مجلة «الأخلاق فى العلوم والتكنولوجيا»، والعديد من المجلات العلمية الأخرى.

كما حصل على الجائزة العلمية لمهرجان الخوارزمى الدولى، ونال الدرع الفخرية والجائزة العلمية لمهرجان ابن سينا، ويروى أن دراسته لعلم النفس لم تكن مصادفة على الإطلاق.

مادة اعلانية

ويضيف «عندما ذهبت إلى ألمانيا لإكمال دورة طبية، كان لدىّ خطة لمسيرتى الأكاديمية بأكملها. لا يخفى على أحد أهمية الأمراض الوراثية، خاصة فى عصرنا هذا. كنت على علم بهذا منذ ذلك الحين.

كنت أعلم أن علم الوراثة سيغير وجه الطب بأكمله. وإلى جانب الطب وعلم الوراثة، فإن الجانب الآخر من المثلث الذى يؤدى إلى نتيجة فعالة وصحيحة هو علم النفس. علم النفس وأخلاقيات الطب والأنثروبولوجيا علوم إذا ما تم تجاهلها فى الدراسات والإجراءات الطبية، خاصة فى علم الوراثة، فسوف يسبب لنا مشكلات خطيرة».

ويقف فرهود إلى جانب حق الإجهاض للمرأة الحامل فى جنين معوق وثبتت إعاقته بالسونار والتحاليل، ويقول «إن عدم وجود قانون واضح فى مجال الإجهاض يخلق مثل هذه الحالة»، مضيفاً «هناك الكثير من العائلات التى لم تتمكن من الحصول على ترخيص لإجراء عملية الإجهاض من قبل الطب الشرعى بالرغم من وجود تحاليل طبية تشير إلى إصابة الجنين بالشلل مثلاً فى بعض الحالات».

* نقلا عن "الوطن"