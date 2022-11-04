«كوب 27».. الأخطار والانتظارات المناخية

شهدت هذه السنة سلسلةً من الأزمات المتعلقة بالمناخ، والتي لم يعد من الممكن وصفها بأنها أحداث عشوائية. وقد سبق لكاتب هذه السطور أن تعرّض لها وغطّاها في مقالات سابقة. ولعل الدليل الجديد الأكثر جدية هو الاكتشافات الجديدة بأن معدل ذوبان كتل جليد المياه العذبة في غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية بلغ مستوى بات يعتقد معه العلماءُ الآن أن ارتفاع مستوى البحر سيكون أعلى مما كان متوقعاً، مع عواقب وخيمة بالنسبة للمجتمعات والأراضي الزراعية المحاذية للسواحل عبر العالم.

وغني عن البيان أنه لم يعد مقبولاً الآن أن يكون المرء «منكِراً لتغير المناخ»؛ نظراً لأن الأدلة قوية ودامغة لدرجة لا تسمح بأخذ تلك الآراء على محمل الجد. وبالمقابل، يتعلق السؤال الملح الآن بـ«خيارات تغير المناخ»، مما يعني أنه يجب فعل شيء ما في أسرع وقت ممكن من أجل الحد من تأثيرات تغير المناخ، التي نقر جميعاً بأنها حقيقية، لكنّ ثمة طرقاً مختلفة لمقاربة الأزمة من أجل السيطرة عليها.

على هذه الخلفية، سيُقام مؤتمرُ الأمم المتحدة السابع والعشرون للمناخ («كوب 27») خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 18 نوفمبر في شرم الشيخ بمصر. وقبل هذا اللقاء، أصدرت الأمم المتحدة أحدثَ تقرير لها حول هذا الموضوع يوم 26 أكتوبر الماضي. تقرير يشير بكلمات واضحة وصريحة إلى أنه لئن تسنّى إحراز بعض التقدم بخصوص «خفض منحنى انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فإن هذه الجهود تظل غير كافية لحصر ارتفاع درجة حرارة الكوكب في 1.5 درجة مئوية بنهاية القرن».

وعليه، فإن السؤال الصعب بالنسبة للمندوبين إلى مؤتمر المناخ في مصر هو أنه إذا كان هناك اتفاق على أنه لم يعد من الممكن التعامل مع الأزمة على أنها مشكلة طويلة الأمد يمكن تأجيل النظر فيها حتى المؤتمر المقبل الذي من المزمع عقده في دبي عام 2023، فما التوقعات الممكنة والمعقولة في هذا الخصوص؟ الواقع أن الحجج بأن البلدان المتقدمة التي تتحمل أكبر قدر من المسؤولية عن التسبب في المشاكل يجب أن تدفع تريليونات الدولارات الضرورية لمعالجة المشكلة، لم تعد تمثِّل مقاربةً عمليةً. ولعل الأكثر عملية هو النقاش حول كيفية مناقشة سؤال «الخسارة والضرر». فالبلدان الفقيرة هي البلدان الأقل مسؤولية عن التسبب في انبعاثات عالمية، لكنها تتأثر وتتضرر من الكوارث المناخية على نحو يفوق تلك المسؤولة. وعلى سبيل المثال، فإن الجزر في بحر الكرايبي والمحيطين الهندي والهادئ وبلدان مثل باكستان.. كلها عانت تهديداً وجودياً بسبب العواصف الأخيرة. وتقول هذه البلدان، على نحو وجيه ومعقول، إنها ينبغي أن تتلقى من البلدان الغنية تعويضاتٍ عما لحق بها من أضرار وخسائر بسبب الكوارث المناخية. لكن إذا كانت هذه حجة قوية، فإن الوقائع السياسية تشير إلى أن البلدان الصناعية الكبرى لن تقدِّم تعويضات مالية كافية. ذلك أن الحرب في أوكرانيا فاقمت نقص الطاقة في الولايات المتحدة وأوروبا، والحياة السياسية الداخلية في هذه البلدان باتت تفرض قيوداً على حجم الدعم المالي المقدَّم للبلدان الفقيرة.

ولهذا، من المحتمل أن يركز المندوبون الذين سيجتمعون في مصر على طرق أخرى غير مباشرة لتعويض البلدان الفقيرة عن الخسائر التي تتكبدها. طرق يمكن أن تشمل توفير مزيد من المساعدة بخصوص تخفيف عبء الديون ومزيد من التعاون والدعم بخصوص تكنولوجيات جديدة للحماية من الكوارث المستقبلية المرتبطة بالمناخ. والأهم من ذلك أن كل البلدان، غنيةً كانت أم فقيرةً، في حاجة إلى مراجعة وإعادة النظر في الأسئلة الجوهرية المرتبطة ببناء ومواقع المساكن والبنية التحتية الأكثر عرضة للعواصف والفيضانات والرياح العاتية وحرائق الغابات.

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ولعل أحد أهم الدروس المستخلصة من إعصار «إيان» الذي ضرب جنوب غرب ولاية فلوريدا في سبتمبر الماضي هو أن المنازل التي بُنيت مؤخراً لتحمّل الرياح وارتفاع مستوى البحر نجت عموماً ولم تتعرض سوى لأضرار محدودة. لكن المشكلةَ هي أن هذه المنازل باهظة الثمن وليست في متناول معظم الناس. ولهذا، يجب تطوير تكنولوجياتِ بناءٍ جديدة من أجل بناء منازل أكثر أمناً وخاصة إذا كانت تقع في مناطق معرضة لخطر الكوارث.

ومما لا شك فيه أن شركات التأمين وإعادة التأمين لن تظل قادرةً على عرض أقساط معقولة ومقبولة على أصحاب الممتلكات المعرّضة للخطر.

وعليه، يظل البديل هو تغيير الموقع، وهو خيار لا يحظى بشعبية، ولكن على كل بلد مواجهته وأخذه بعين الاعتبار. وربما تستطيع بعض المدن الفريدة، مثل البندقية، إيجاد الموارد لبناء سدود بحرية لحماية نفسها من ارتفاع المد، غير أن هذا الخيار غير متاحٍ لكثير من البلدان في أي أفق زمني واقعي.

*مدير البرامج الاستراتيجية بمركز «ناشيونال إنترست»- واشنطن

* نقلا عن "الاتحاد"