إذا تنمر العامة يصبح الكتاب تهمة.. بائع الكتب في كابل

هذا الكتاب ليس رواية ولا قصيدة وإنما هو سيرة حقيقية تناولت قصة رجل يعمل قي تجارة الكتب في كابل ومدى شغفه بها وحيله للحفاظ عليها من أعداء الثقافة والعلم، وهم غير مصنفين بفئة معينة بل الجميع متهم بهذه الجريمة يقول سلطان خان صاحب المكتبة: "في بادئ الأمر، أقدم الشيوعيون على إحراق كتبي، ثم جاء المجاهدون بعد ذلك لتخريب المكتبة ونهبها، وأخيرا أكملت جماعة طالبان إحراق ما تبقى مرة جديدة"، وهذا ما يحدث فعلا في أي صراع! فالكتاب لم يحيد في أي صراع سواء هذا الصراع كان سياسيا أو إقليميا أو قبليا أو قوميا، والأمم المتقدمة مارست نفس ما مارسته الأمم النامية أو الفقيرة، فحرق الكتب في ميدان عام هو نفس ما مارسته النازية في ألمانيا، وهو نفس ما حدث من إحراق ألف ليلة وليلة في القاهرة في ميدان عام، وهو نفس ما حدث بعد ذلك في فترة حكم عبد الكريم قاسم للعراق وعبث الشيوعيين بالكتب وحرقها في ميادين عامة في بدايات الستينات من القرن الماضي وغيرها من أحداث حدثت مع جماعات داعش والقاعدة حينما تمد سيطرتها على منا طق معينة، وبقدر ما يحدث من زخم في حرق وإتلاف الكتب تنشأ تجارة سرية موازية لتجارة الكتاب المخطوط والنادر، كما حدث في العراق والشام حيث هرب منها إلى تركيا نوادر الكتب المخطوطة وتحف تعود إلى آلاف السنين، وكما حدث في أفغانستان حيث هرب منها إلى الدول المحيطة بها تحف ومخطوطات لا تقدر بثمن، ويغلب على من يمارسون التخريب والحرق العامية الثقافية النفعية. فبعد أن يفرغ المثمن من فرز التحف والمخطوطات يمنح أميو طالبان الإذن بالحرق والإتلاف، وبما أنهم من عوام طالبان الأميين فقد أعطوا أوامر بحرق كل ذات روح، وهكذا أتلفت أكثر المجلات المصورة والمخطوطات المزوقة بالصور.

تناول هذا الكتاب ما حكاه بائع الكتب سلطان أو" الكتبي سلطان" كما يحلو لي أن أطلق عليه لمناسبة الحال الحقيقية للشغف بالكتب والخبرة بها، فالمحور الرئيس في هذا الكتاب شخصية بائع الكتب أو الكتبي وإن تناولت المؤلفة أسني سييرستاد Asne Seierstad حياته الأسرية والاجتماعية فهي سيرة محكية لصحفية غربية عاشت بين نساء بائع الكتب سلطان وأبنائه وتجولت في كابل بتوجيهه، وهي تلبس الحجاب السماوي اللون الأفغاني المشهور" البروكا" تعرفت المؤلفة على سلطان في نوفمبر من عام 2001م، وفي شهر فبراير انتقلت المؤلفة للعيش في منزل سلطان خان بائع الكتب أو الكتبي.

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تقول أسني سييرستاد Asne Seierstad : ((... عندما سقطت قوات طالبان، اتخذت طريقي نحو كابل.. وفي دكان للكتب حدث لي أن التقيت رجلا أنيقا أشيب اللحية. ولأنه كان قد مضى علي بضعة أسابيع بين الركام وتحت دخان البارود فقد راقني ورفع معنوياتي قيامي أخيرا بتصفح أوراق الكتب، والتحدث مع شخص ما، في شؤون التاريخ والأدب كانت رفوف مكتبة سلطان خان مثقلة بالكتب المكتوبة في لغات عديدة: فمن المجموعات الشعرية، إلى الأساطير الأفغانية، إلى كتب التاريخ، فإلى الروايات، لقد كان سلطان بائعا جيدا، إذ إنني لم أغادر دكان كتبه إثر زيارتي الأولى له إلا وأنا أخرج متأبطة سبعة كتب. وهكذا صار من عادتي أن أعرج على مكتبته كلما وجدت متسعا من الوقت كي أنظر في الكتب وأتجاذب أطراف الحديث مع صاحب المكتبة اللافت، وهو أفغاني محب لبلده حتى الشغف، ومع ذلك فإنه يشعر أن بلاده تقوم بإذلاله بين كل وقت وأوان... )).

ثم قال سلطان خان: ((في بادئ الأمر، أقدم الشيوعيون على إحراق كتبي، ثم جاء المجاهدون بعد ذلك لتخريب المكتبة ونهبها، وأخيرا أكملت جماعة طالبان إحراق ما تبقى مرة جديدة)).

ثم قالت المؤلفة ((وهكذا أنفقت ساعات وساعات فيما أنا أستمع إلى روايات بائع الكتب... عن معاركه ضد الأنظمة السياسية، وما لديها من مراقبين لحرية الفكر، كيف خاض حربه الشخصية العتيدة منفردا، وكيف كان يقوم بإخفاء كتبه عن أعين البوليس، وكيف كان يقوم بإعارتها للآخرين بغية إخفائها، وأخيرا كيف أودع السجن بسبب كتبه هذه. لقد كان دأب هذا الرجل محاولة إنقاذ آداب بلاده وفنونها في الوقت الذي تعاقبت فيه سلسلة من المستبدين الذين لم يوفروا جهدا لتدمير هذا الأدب وذاك التراث. لقد أيقنت أن هذا البائع نفسه قطعة حسية من تاريخ أفغانستان الثقافي. ولا أبالغ إذا قلت إنه كتاب تاريخ يسير على قدمين بشريتين)).