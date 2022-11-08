أيها السادة.. ليست أموال الحكومة!

وزراء ونواب الأمة مسؤولون أمام الله والقيادة السياسية والأجيال القادمة في الحفاظ على الأموال العامة - التي هي للمعلومة أموال الشعب وأجياله المقبلة - وليست أموالاً خاصة بالحكومة كي يتبارى الجميع في هدرها وتبديدها والتسابق على صرفها على ما لا ينفع عبر ادعاء أن الشعب بأكمله مديون ويقتله العطش والجوع لذا على الدولة صرف كل ما في الجيب وألا تفكر بالغيب أو بالأجيال القادمة …



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وضعنا الحالي كما تشهد عليه الأرقام الدولية وما نشهده عند الآخرين يعكس خيراً ونعمة تحتاج منا الحمد لا التذمر والحفاظ عليها لا تبديدها كي لا نشهد أوضاعاً مستقبلية مأساوية يصغر أمامها حتى الغزو الغادر الذي لم يستمر إلا 6 أشهر بينما يمكن للانهيارات الاقتصادية الذي يتسبب بها الإسراف والهدر وعدم تخبئة الفلس الأبيض لليوم الأسود بانهيار أسعار العملة في بلد يستورد كل شيء ومن ثم أوضاع كوارثية دائمة … واسألوا الأحبة أهل لبنان وشعوب كثيرة من دول المنطقة … فالحذر الحذر مما هو قادم !



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نحن دولة تجزل العطاء لشعبها ولا تضع عليه ضرائب كحال كثير من الدول الأخرى وأسعار الخدمات من ماء وكهرباء وغذاء ودواء ومحروقات مدعومة من الدولة، والخدمات الصحية و التعليمية و غيرها مجانية، وهناك صناديق عدة للمتعثرين مالياً فلماذا لا نحاول الحفاظ على النعمة بالطلب من ممثلينا أن يتوقفوا عن المزايدة بالطلبات غير المعقولة التي تحتاج أن يصبح سعر برميل النفط بـ 120دولاراً وأعلى بشكل دائم وهو مالا يضمنه أحد وإلا ستظهر العجوزات ونبدأ بتسييل الصناديق والمحافظ والمدخرات لدفع الرواتب واستيراد الغذاء ومن ثم نصل آنذاك و خلال سنوات قليلة لا تزيد على الخمس من انخفاض النفط لعجوزات دائمة وإفلاس للميزانية العامة … فهل هذا بحق ما يخطط له بعض المزايدين ؟ وهل في هذا حفظ للأمانة وحب للكويت وشعبها ومستقبلها ؟ الجواب واضح.



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آخر محطة:

1) نرجو أن يصاحب كل طلب جنوني بالبذخ و هدر الأموال ما يثبت أن هذا المقترح معمول به لدى دول العالم الأخرى.. وإن لم يوجد يُرمى بسلة المهملات كونه لايسوى الحبر الذي كتب به.

2) نرجو حال إقرار ميزانية البذخ القائمة ألا يزايد أحد عليها عبر طلبات مالية مجنونة غير مسبوقة خارج الميزانية.

3) إن أسرف النواب وجب أن تشد الحكومة، أما إذا تسابقت معهم في هدر أموال الشعب وأجياله المقبلة وليست أموالها الخاصة فقل على الدنيا السلام وانتظر النهاية المأساوية القادمة التي قد تكون… خاتمة المآسي التي لا عودة منها!

* نقلا عن "النهار"