النُّخب الديموقراطية المفقودة

أحد أسباب إخفاق ما أسميته بـ الديموقراطيات الشرق أو سطية والكويت منها أنّ كثيراً منها لم تخلقه نخب متفهمة ومترسخة لديها القيم والمبادئ الديموقراطية الصحيحة التي تتضمن احترام الرأي والرأي الآخر وحقوق الأقليات كالنساء وأصحاب الديانات والطوائف الأخرى ومثل ذلك أصحاب العناصر والقوميات الأخرى الشركاء لنا في الإنسانية...

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مادة اعلانية

كثير من الديموقراطيات في دولنا العربية ودول الإقليم خُلقت فقط لمناكفة الحاكم وطمعا في السلطة والثروة لذا فإنها حال وصولها لسدة القرار تستبد بالسلطة وتستخدم القمع وحتى الإبادة لإسكات الرأي الآخر وتستولي على خزانة الدولة لها وللمقربين منها ومن يقرأ أدبيات الأحزاب القومية الإسلامية واليسارية ومنشوراتها وهي خارج الحكم ثم يرى أفعالها التي هي أهم من أقوالها، يعلم علم اليقين أنها والنخب من قياداتها لم تؤمن قط بالديموقراطية أو المشاركة الشعبية أو تبادل السلطة أو خلق أنظمة رقابية على تصرفاتها ومصروفاتها بل هي فقط شعارات زائفة ترفعها للوصول للحكم ثم القيام بممارسات بعد وصولها تقف على طرف النقيض مع ما تدعو إليه... والموضوع ذو شجون وتتمة!

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آخر محطة:

تحدثتُ في مقال سابق عن خطورة اختفاء الكويت من اهتمام وزيارات المسؤولين المؤثرين بالعالم عند زيارتهم للخليج، ومن ذلك شهدنا زيارة نيافة بابا الفاتيكان الذي يتبعه مليارات من البشر إلى شمالنا حيث العراق، ثم جنوبنا حيث مملكة البحرين فهل أحد أسباب الإحجام عن زيارتنا هو التشريع الظالم غير العادل الذي صدر من برلماننا بحرمان غير المسلمين من تجنيسهم بالجنسية الكويتية؟ وألم يحن موعد إلغاء هذا القرار الظالم غير الدستوري والذي لا يصح أن يصدر من … النُّخب الديموقراطية …!

* نقلا عن "النهار"