الحديقة التي نعرف كيف رُوِيتْ أشجارُها

عبر صحيفة «الشرق الأوسط»، وصف الكاتب ممدوح المهيني، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بأنه «آخر الغاضبين من تصريحات المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، التي وصف فيها أوروبا بالحديقة والعالم مِن حولها بالأدغال»، والتي أثارت جدلاً كبيراً المؤكَّد أنه لم يبدأ بشيخ الأزهر ولم ينتهِ عنده، حتى بعد أن أبدى بوريل نفسه كثيراً من التراجع حول مقصود تصريحاته، على طريقة: «أنا أكذب... ولكني أتجمل»، وهذا تحريف مقصود مِنِّي لعنوان قصة إحسان عبد القدوس.

الوصف الذي استخدمه المهيني للإمام الطيب بأنه «آخر الغاضبين» يعني دون شك أن هناك غاضبين كثراً، وهؤلاء الغاضبون بنظرة بسيطة على محركات البحث متنوعون في وظائفهم وجنسياتهم وثقافاتهم وأديانهم، تستطيع القول إن ما صنعته تلك التصريحات من جدل امتد من إجراءات رسمية اتخذتها دول في منطقتنا إلى بيانات متعددة الاتجاهات، وحتى انزعاج ثقافي كبير حتى داخل القارة الأوروبية وبين نخبها، ومنهم على سبيل المثال فيليب مارليير، أستاذ الدراسات الأوروبية بجامعة لندن، الذي قال إن تشبيه بوريل «مسيء بشكل رهيب، وله نغمات استعمارية وعنصرية قوية»، ووصفه ديفيد ولو بأنه «رجل موهوم، ويحتاج إلى دورة مكثفة حول الجغرافيا السياسية حتى يتمكن من وضع الأمور في نصابها»، فيما طالبه نواب في البرلمان الأوروبي بالتقاعد، ووصفه دبلوماسيون أوروبيون بأنه «قدم أسوأ ممارسات الاتصال العام».

مادة اعلانية

الأرجح أن هذا يكفي كثيراً للرد على زعم بوريل بأن تصريحاته أسيء فهمها، حيث لا يمكن أن تقدم محتوى اتصالياً، فيصل لعقول كثيرة ومتنوعة ومتعددة الخلفيات والثقافات بنفس المعنى وذات المضمون، ثم بدلاً من أن تقول إنك أسأت استخدام المفردات أو التعبير تقول إن المتلقي هو الذي أساء الفهم.

كذلك يمكن أن يكون الانزعاج الأوروبي ذاته من تصريحات منسق السياسة الخارجية كافياً للرد على تعميم المهيني، وعدِّه أن الغاضبين من تصريح بوريل هم بالضرورة «ناقمون على الحضارة الغربية»، وبينما يقول ذلك في سياق عرض موقف شيخ الأزهر من هذه التصريحات التي فهمها كما فهمتها عقول أوروبية كثيرة لا يمكن قطعاً أن تكون ناقمة على الحضارة الأوروبية.

لا ينكر شيخ الأزهر، مثل كل الغاضبين من تصريح بوريل، أن أوروبا حديقة أو قريبة من هذا التشبيه، لكنه يعرف أيضاً كيف رُويت أشجار هذه الحديقة، وبأي مستوى من مستويات الاستغلال عبر قرون طويلة لمن هم خارج تلك الحديقة، ما جعل أشجارها عالية باسقة مستوية وحسنة المظهر، فيما الأدغال غارقة في أحراشها وغاباتها العشوائية.

حين كانت الثورات في أوروبا تتحدث عن «الحرية والإخاء والمساواة» كانت أساطيلها تتنافس على نهب المستعمرات، والحروب فيما بينها تدور حول مزيد من النهب ومزيد من الإفقار لتلك المستعمرات، وكانت عواصم أوروبية تقيم حدائق حيوان «بشرية» تجلب السود من قلب أفريقيا، وتقدمهم لمجتمع البيض في أقفاص بينما أطفالهم يقذفون لتلك «الكائنات» الموز والفول السوداني، وكانت وما زالت عواصم أوروبية تحتفظ بجماجم من ثاروا ضد الاحتلال والاستغلال ليحققوا لأنفسهم الحرية والإخاء والمساواة، بوصفهم مجرمين وقطاع طرق، وكانت وما زالت عواصم أوروبية تتحكم في عملات مستعمراتها السابقة وفي صادراتها ووارداتها، وكانت وما زالت نخبٌ علمانية أوروبية المفترض أنها محايدة بين الأديان ترفض انضمام دول ذات غالبية مسلمة للاتحاد الأوروبي، وتُفصح بوضوح عن أن الاتحاد الأوروبي نادٍ مسيحي.

هذه كلها ليست قصصاً وأساطير في كتب تراثية قديمة لكنه تاريخ قريب وواقع مصوَّر، لا يعني أن العقل الأوروبي لم ينتج، لكنه عزَّز إنتاجه بثروة اكتسبها من استغلال لا تنكره النخب الأوروبية للعالم القديم والحديث، ما مكَّنها من بناء ما بنته، ثم العودة لتقديم نفسها بوصفها حديقة الإخاء والحرية والمساواة.

إنْ كان شيخ الأزهر ناقماً على الحضارة الأوروبية -وهو الذي درس في أوروبا- فربما كان ذلك من قناعته التي يشاركه فيها مفكرون غربيون كثيرون بأن تلك الحضارة تتنكر لمبادئها، هذا النظام الغربي الليبرالي الذي يعده المهيني قُدسَ أقداس العالم الحديث الذي يجب الحفاظ عليه، في نظر شيخ الأزهر نظام منفلت من مبادئه التي وضعها قبل أن يتفلت من حكمة الشرق وموروثاته... وهو كرجل دين من الطبيعي أن ينظر لكل الأمور نظرة أخلاقية.

حين كان الغرب يرفع لواء الإخاء والحرية والمساواة لم يمنح هذا الإخاء وتلك الحرية والمساواة لأبناء المستعمرات إلا بعد نضال وكفاح كبير بعضه قانوني وجماهيري وبعضه مسلح، وحين كان يرفع لواء الديمقراطية كان يدعم النظم المستبدة والديكتاتورية في عالمنا والعالم كله؛ لأن مصالحه المادية كانت مع هذه النظم، ومن ثمَّ فمصالحه المادية مقدَّمة على مبادئه، وحين كان الغرب يتحدث عن حقوق الإنسان كانت تلك الحقوق تُنتهك ببشاعة في فلسطين تحت حمايته الرسمية وبدعمه المباشر، حتى حين حاول الغرب أن يُعلمنا فصل السياسة عن الرياضة ورفع لواء العقوبات ضد كل رياضي يرفع شعارات سياسية داعمة للفلسطينيين، لم يُلزم نفسه بهذا الفصل وعزل الرياضيين الروس عن المنافسات كافة؛ لأن نظام روسيا السياسي انتهك القانون الدولي وضم أراضي غير قانونية، فيما هناك كيان ينتهك القانون الدولي كل يوم منذ عشرات السنوات وتتعدد القرارات الأممية التي تدينه، فيما تستضيف الملاعب الأوروبية فرقه الرياضية في تمييز أخلاقي صارخ، وحين رفع الغرب شعارات حرية الفكر حاكم المفكرين الذين تجرأوا وفكَّروا في الأساطير المؤسِّسة للصهيونية، وحين كان الغرب يحاكم من يسخر من تلك الأساطير ما زال يرى أن السخرية من مقدسات المسلمين حرية رأي، وهو ذاته الغرب الذي يصف جرائم المسلمين المتطرفين بأنها إرهاب إسلامي، فيما لا يصف جرائم المسيحيين المتطرفين بأنها إرهاب مسيحي، ولم يصف الجرائم التي ارتكبها اليهود في فلسطين باسم الرب بأنها إرهاب يهودي.

هذه أيضاً ملامح من النظام الليبرالي الغربي، الذي يراه شيخ الأزهر -مع كثيرين غيره- نظاماً يفتقر للعدالة والمبدئية، وعندما يحاكمونه فهم يحاكمونه بمبادئه هو وليس بمبادئ شرقية أو دينية، ومن منطلق البحث عن تطوير لهذا النظام وليس هدمه، تطوير في اتجاه العدالة والمشاركة والرفاهية للجميع، وبناء السياسات لتخدم الإنسان في كل مكان، لا أن تُمنح وبسخاء البعض القليل وتزيد من معاناة الأكثرية.

لا يُنكر شيخ الأزهر المنجز الحضاري الغربي في العلوم والتكنولوجيا، ولا يمكن وضعه بهذه الصورة المتسرعة وسط من يصفهم المهيني بـ«الناقمين على الغرب»، فهو ذاته الإمام الطيب الذي يجدد دعواته المكثفة للانفتاح والاندماج، وآخرها ما قاله في ملتقى الحوار بالبحرين عن «التعارف الحضاري» بديلاً عن «الصراع»، وقوله إنه «يجب على الشرقيين أن ينظروا إلى الغرب نظرة جديدة فيها شيء من التواضع وكثير من حُسن الظن والشعور بالجار القريب والفهم المتسامح لمدنية الغرب»، وهو قول يتناسب مع الرجل المنفتح حضارياً على العالم طالباً كان أم شيخاً للأزهر، ولا يعتقد أن حضارة الإنسان اليوم حتى لو كانت مراكزها الأساسية غربية بات من المناسب نسبها للغرب، فهي حضارة إنسانية مطلوب أن يساهم فيها الجميع، وأن تتوزع مراكزها وحواضرها لتضمن وصول ثمارها للجميع بعدالة ومساواة وإخاء حقيقي وليس على طريقة من يكذب ويتجمل.

لا يتمنى شيخ الأزهر انهيار النظام الغربي الليبرالي بقدر ما يتطلع إلى أن ينحو نحو العدالة، وربما يعزُّ عليه أن يكون لدى الغرب هذه القوة وتلك القيم ولا يتحرك بجدية لبناء عدالة حقيقية، وكأن الشيخ يستحضر قول المتنبي: «ولم أرَ في عيوب الناس عيباً... كنقص القادرين على التمام»؛ فالغرب لديه كل مقومات صنع هذا النموذج إنْ تخلّى عن عقله الاستعماري والمصلحي الذي عبَّر بوريل عن بعض ملامحه في تصريحه المنفلت.

وعلى ذلك فبعض مخاوف ممدوح المهيني وجوزيب بوريل قبله ربما تكون صحيحة من انهيار النظام الليبرالي الغربي، لكن إن حدث ذلك فلن يكون بسبب نمو الأدغال كما يُقال، وإنما بسبب تلك النظرة من الاستعلاء والفوقية، ومحاولة قصر العالم على حديقة نعرف جميعاً كيف رُويت أشجارها!

نقلا عن الشرق الأوسط