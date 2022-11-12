ثورة "الإخوان" وثروة مصر

فشلت مساعي "الإخوان المسلمين" في الثورة على وطن آمن، وستفشل تحركاتهم في إسقاطه أو حتى إذلاله، لا لشيء إلا للثروة التي بين يديه، فثروة مصر أمام ثورة "الإخوان"، ووعي المصريين هو السلاح الوحيد لمواجهة أي تمرد هدفه إسقاط الوطن أمام محاولات العودة البائسة للجماعة.



ثورة وثروة، أربعة حروف متشابهة، ولكن ترتيبها هو الفرق بين حركة لطالما حاولت إسقاط الوطن بأي ثمن، حتى تعود إلى الحكم مرة ثانية حتى ولو كان ثمن ذلك الوطن نفسه، ثورة ادعوا أنها تحمل آمال الشعب، والحقيقة أنها لا تحمل سوى طموح التنظيم للعودة إلى الحكم، ادعوا أنهم يحملون الخير لمصر، فلا خير يحملون ولا وطن يُقدرونه، وطن لا يملك سوى ثروته من وعي مواطنيه.



انتصر وعي المصريين أمام فوضى "الإخوان"، وسوف يظل الوعي عاصماً أمام محاولاتهم المستميتة لإسقاط الدولة، الرهان لا بد من أن يكون على الوعي لا على أي شيء آخر، ولا بد من أن تكون المعركة ضد التنظيم وأفكاره، فلا يمكن أن تعيش هذه الأفكار غير السوية مهما تم تهذيبها؛ فقبح الفكرة وراء ممارسات التنظيم، ومهما تجمل "الإخوان" في أي مرحلة تاريخية فهو جمال مزيف لفكرة قميئة ثبت فسادها.



التعامل مع "الإخوان" على أنهم فصيل سياسي يُعيد إنتاجهم كلما تلاشوا أو انطفأ بريقهم؛ نجح التنظيم في أن يُصدر نفسه على أنه حركة دعوية وعلى أنه حركة سياسية أيضاً، وترك آخرين يظنونه يجمع ما بين العمل الدعوي والسياسي، فالتنظيم يستدعي اللون الذي يريده في التوقيت الذي يريده، من دون أن يفهمه الكثير، وربما نجح التنظيم في تزييف صورته لدى البعض من السياسيين والمثقفين وبعض رجال الأمن، ولعل هذا أحد أسرار بقائه حتى الآن.



فشل دعوات "الإخوان" إلى إسقاط الدولة أمس، في 11 تشرين الثاني (نوفمبر الجاري)، أي بعد قرابة عقد من سقوط التنظيم، له دلالات عدة، منها أن التنظيم لن يتغير وسيظل في حال شحن دائم لإسقاط الدولة والانتقام من المواطنين الذين انتصروا لهذا الوطن، أو على الأقل وقفوا أمام مشروع التنظيم لإسقاط الدولة، وهو ما يترتب عليه أن تقف الدولة وأن يقف المصريون أيضاً أمام التنظيم حتى يتم تفكيكه، وكذا الأفكار المؤسسة لهذا التنظيم.



دعوة "الإخوان" إلى الثورة وفشل هذه الدعوة يضعاننا أمام أمرين خطيرين، أولهما أنهم لن يكفوا عن دعواتهم التحريضية حتى ولو تجملوا بما قاله القائم بعمل مرشد "الإخوان" الراحل إبراهيم منير، قبل وفاته، في تموز (يوليو) الماضي، من أن الجماعة لن تنافس على السلطة، وصدق الرجل، فـ"الإخوان" لن ينافسوا على السلطة ولكنهم يسعون إلى إسقاطها أياً كانت الخسائر، وحتى لو كان الوطن أولى هذه الخسائر.



ما زال للجماعة أنصار داخل مصر، ينتمون إلى التنظيم ويسعون إلى الفوضى، ولا يزال الحلم يُراودهم، فدعوة "الإخوان" فاصلة في التعامل معهم، ولعل دعوتهم تأكيد لمن كان يُراهن على ما تبقى من التنظيم، فلا دولة تقبل أن يكون من بين أبنائها محرض على عنف أو منتم إلى تنظيم أنتج ميليشيات مسلحة ولا يزال يُصدّر العنف والفوضى في كل وقت وحين.



ثانيهما، أن شعار "الإخوان" سوف يظل، إما نحن أو الدولة، وعلى الدولة في مصر وكل المنطقة العربية أن تعي الدرس جيداً، فليكن شعارها إما الدولة أو الدولة ولا مكان لمن لا يؤمن بها؛ فـ"الإخوان" سيظلون كما هم لم يتغيروا، ولن يتغيروا، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتغير داخلهم هو أن يُصبح التنظيم أسوأ مما كان عليه وأقبح في صورته الجديدة، فهكذا التنظيم الآن وسيظل حتى يُصبح سطراً في كتب التاريخ مثله مثل الخوارج وبعض الفرق الإسلامية الخارجة عن صحيح الدين.



الدولة لم تواجه وحدها من أعلنوا النفير العام للفوضى داخل البلاد استغلالاً لظروف سياسية واقتصادية واجتماعية، ولكن واجه المصريون معها "الإخوان"، كما فعلوا في مراحلهم التاريخية السابقة، ولم يملك المصريون غير الوعي لمواجهة تنظيم هدفه الحقيقي فرض الوصاية عليهم. لم يقرأ "الإخوان" التاريخ وبالتالي لم يستفيدوا من دروسه ومواعظه، فلا درس ينفع معهم ولا وصية يمكن أن تؤتمن في رحالهم، فهكذا يتمردون وهكذا يقف الشعب المصري أمام هذا التمرد بقوة وفخر.



يكرر "الإخوان" أنفسهم كما كانوا في عام 2013 وما قبله، عندما وفروا ملاذاً آمناً لجماعات العنف والتطرف في الجزء الشمالي من سيناء، وها هم يُعيدون إنتاج المناخ الذي يسمح لهذه التنظيمات بالعمل مرة أخرى، يقومون بذلك ثم يدّعون أن لا علاقة لهم بهذه التنظيمات، فهم دائماً بمثابة قبلة الحياة لها ولكل من يُريد أن يمارس العنف؛ هذه التنظيمات لا يمكنها أن تعيش من دون "الإخوان" ولا يمكن لـ"الإخوان" أن يعيشوا من دونها.



"داعش" في سيناء و"الإخوان" في القاهرة، أطلقوا على أنفسهم "أنصار بيت المقدس"، والحقيقة أنهم أنصار "الإخوان"، و"الإخوان" داعمو "داعش" والعنف؛ فسيّد قطب لا يزال متسيداً أفكار العنف في كل مكان من العالم، وما زال "الإخوان" أوفياء لأفكاره وما طرحه من رؤى تُعبر عنهم، وهذا ما دفعنا إلى القول إن من المستحيل أن يتغيروا حتى ولو هذّبوا أفكارهم، ففساد الفكرة أكبر من مجرد إجراء تعديل عليها حتى تُصبح فكرة مقبولة أو صحيحة.



لم أتفاجأ من دعوة "الإخوان" إلى الفوضى في مصر عبر احتجاجات، الهدف منها كان واضحاً منذ اللحظة الأولى؛ فمن يفهم التنظيم فهماً دقيقاً فسيُدرك الكثير من تفاصيله، كما أنه سيكون قادراً على توقع سلوكه وقرارات قادته، وهذا يأتي رداً على ما يقال عن البحث عن مساحات للعمل المشترك مع التنظيم، كما أنه يوضح صورته التي تسعى دائماً إلى الفوضى، فأي ثورة لـ"الإخوان" أمام ثروة مصر من الوعي؟

نقلا عن النهار