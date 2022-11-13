حدود المهنة

علاقة بعض الصحفيين الكبار بالعهد الملكى ثم بالعهد الجمهورى تحتاج مزيدًا من الدراسة والتدقيق، ليس للبحث عن دليل إدانة أو اتهام ولا لمنح النياشين والألقاب، ولكن لإدراك حدود ومعنى الاختلاف أو الاتفاق وحدود الصلة بين الصحفى والسياسى، فضلًا عن توظيف أو استخدام الصحافة فى غير دورها الأساسى وهو تقديم المعلومة وإلقاء الضوء على كثير من قضايا الواقع.

صحيح أن عددًا من كبار الصحفيين أمكن لهم الانتقال بسلاسة أو عبر بعض المطبات والأزمات من عصر إلى عصر آخر، يختلف فى كثير من الأفكار والممارسات، فضلًا عن المفردات، ولم يكن أمامهم غير ذلك، وبلا مزايدة لم يكن مطلوبًا منهم أن يعتزلوا المهنة ويتوقفوا عن ممارسة الحياة أو يغادروا هذا العالم مع مغادرة الملكية، يؤخذ على بعضهم زعم البطولة بأثر رجعى وأنهم كانوا ضد الملك والملكية ذاتها، ولكن هناك مَن انقطع بهم الطريق نهائيًّا. الذين انتقلوا بسهولة- مع حفظ المقامات: محمد التابعى وتلاميذه مثل مصطفى وعلى أمين ومحمد حسنين هيكل، وكذلك فكرى أباظة والأخوان إميل وشكرى زيدان، فى دار الهلال وكذلك ورثة آل تكلا فى الأهرام، وإحسان عبدالقدوس مر بأزمة سنة ٥٤، عبرها سريعًا.

مادة اعلانية

من غير الصحفيين المحترفين كان هناك طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم وغيرهم، هؤلاء بدا النظام الجديد أقرب إليهم وكانوا الأشد دفاعًا عنه وتبشيرًا به، وإن لم يكونوا الأكثر استفادة منه وبه.

من الذين وصلوا إلى طريق مسدود كان محمود أبوالفتح وأخواه حسين وأحمد، أصحاب جريدة «المصرى».

محمود أبوالفتح هو أول نقيب للصحفيين، حين تأسست النقابة سنة ١٩٤١، بل إنه هو الذى قدم للنقابة أول مقر لها، قبل أن يقدم الملك فاروق هدية للنقابة قطعة الأرض التى أُقيم عليها مبنى النقابة، المقر الحالى، نجح كصحفى ثم صار من رجال المال الكبار، عبر تجارة الورق وأشياء أخرى، لكن شهرته تحققت عبر جريدة المصرى، التى أسسها مع محمد التابعى وكريم ثابت، ثم انفرد بها أبوالفتح وارتبطت بحزب الوفد وصار هو عضوًا بالهيئة الوفدية، حافظت الجريدة على الارتباط بالوفد، وحين يكون الوفد فى المعارضة، حرصت الجريدة على التواصل مع الحكومات الائتلافية حفاظًا على العلاقات والمصالح المالية وأعمال أبوالفتح.

غير أن التعامل مع الوفد لم يكن سلسًا طوال الوقت، كانت هناك تناقضات وصراعات داخل الحزب الكبير، ولعبت الجريدة على هذه التناقضات بما يُجنبها غضب زعيم الحزب ومن ثَمَّ تخلى الحزب عنها، الذى كان أقرب إلى ما يشبه «قرار الحرمان البابوى»، كما وصفه محمد التابعى فى كتابه عن أحمد حسنين باشا، وحدث أن غضب النحاس من الجريدة، غير أن «أبوالفتح» كان قادرًا على استرضائه، خاصة أن النحاس كان يغضب بسرعة، لكن يهدأ ويصفو بسرعة، لم يكن عدائيًّا ولا ثأريًّا.

من المؤكد أن الجريدة لم تكن تحب مكرم عبيد، سكرتير الوفد، ذراع النحاس اليمنى، قبل الخلاف الكبير وإصدار مكرم «الكتاب الأسود»، حول فساد الوفد وزعيمه مصطفى النحاس وزوجته السيدة زينب الوكيل، عملت المصرى على توسيع مساحة الخلاف بين النحاس ومكرم، بل الوصول بالخلاف إلى مرحلة القطيعة، التى لا عودة بعدها.

طبقًا لرواية الأستاذ التابعى، كان محمود يطمح إلى أن يصبح وزيرًا فى حكومة الوفد (حكومة ٤ فبراير)، وهناك بعض الأخبار الصحفية نُشرت بهذا المعنى، لكن لم يحدث، ونُقل إليه، من داخل الحزب، أن مكرم عبيد هو مَن اعترض عليه وأخذ النحاس باعتراضه، ولم يغفرها أبوالفتح لمكرم «باشا» أبدًا، لكن المفاجأة التى رواها التابعى أن فؤاد سراج الدين هو مَن رفض بشدة، وكان رأيه أن استوزار «أبوالفتح» «كلام فارغ»، ذكر سراج الدين للتابعى أن الوفد رفض اختيار «أبوالفتح» وكيلًا لمجلس الشيوخ، فكيف يختارونه وزيرًا؟.

ويبدو أن رغبته فى أن يصبح وزيرًا وصلت إلى مسامع الحاشية الملكية، تحديدًا جناح الفساد بها، كانت الحاشية تضم جناحًا وطنيًّا ومخلصًا إلى أبعد حد للوطن والعرش، مثل د. حسن حسنى، السكرتير الخاص للملك، وكان هناك الجناح الذى يقوم بعمله ويتجنب بهدوء كل مظاهر التسلط، وكان هناك جناح الفساد وكان يتزعمه إلياس أندراوس، الذى نُسب إليه الكثير من جوانب الفساد المالى والسياسى، وهو بخلاف جناح الفساد الأخلاقى الذى مثله «بوللى». أندراوس ساوم أبوالفتح على المنصب الوزارى، ولو صحّت رواية تلميذه د.سيد أبوالنجا فإن أندراوس كان يريد استغلاله ماديًّا والتربح منه، لكنه لم يكن بالقوة التى تنسبها إليه بعض الروايات.

أيًّا كان الأمر، نحن هنا بإزاء حالة يتجاوز الصحفى فيها حدود مهنته، هل أقول رسالته ودوره؟، مرة بأن أصبح بتعبير زماننا «رجل أعمال» محترفًا، وصارت الصحافة على الهامش أو مجرد ديكور يزين أعماله التجارية وصفقاته، ومرة أخرى بتوظيف هذا كله إلى مجال آخر وهو السعى أو البحث عن منصب سياسى أو موقع حكومى مرموق، وهو أى موقع وزارى.

هل يمكن أن يفسر لنا فشل النقيب الأول فى الاستوزار سر اتجاه «المصرى» إلى العداء التام مع النظام الملكى بكل ما فيه، والتعاون مع تنظيم الضباط الأحرار، ومدهم بالمعلومات، وكان معروفًا من منشورات الضباط الأحرار العداء للنظام كله، دون أن يكون واضحًا أى تصور بديل لديهم؟.

كان أحمد أبوالفتح، فيما بعد، يمُنّ فى مقالاته على ضباط يوليو أنه أمدهم بالمعلومة الحاسمة، من وجهة نظره، لتحركهم ضد الملك، دعنا الآن من مدى دقة أو مصداقية تلك المعلومة، كانت المعلومة أن لدى الملك قائمة بأسماء قادة الضباط الأحرار وأن إجراءً ما حاسمًا سوف يُتخذ ضدهم خلال ساعات، ذكر د. ثروت عكاشة الموقف بالكامل فى مذكراته وأنه أبلغ عبدالناصر بالمعلومة التى أبلغه بها أحمد أبوالفتح، حتى الآن ليس هناك ما يشير إلى صحة المعلومة، وقائع ما جرى ليلة ٢٣ يوليو تؤكد أنها لم تكن صحيحة، لكن تم الإلقاء بها فى طريقهم لحثهم على التحرك ضد الملك ونظامه كله بأسرع وقت.

هنا لسنا بإزاء دور ولا عملية صحفية، بل عمل سياسى محض أو عملية إطاحة بالنظام، بعد خروج الملك من مصر تم إلغاء الأحزاب واتخاذ موقف حاد من زعمائها، خاصة الوفد، ومع ذلك ساندت «المصرى» هذه الإجراءات كلها ودافعت عنها، لم تذرف دمعة واحدة على «الزعيم الجليل» ولا على سكرتير الوفد، فؤاد سراج الدين، الذى قُدم للمحاكمة.

ويعيد التاريخ نفسه، وقع الخلاف بين «أبوالفتح» وقيادة الثورة، تحديدًا عبدالناصر، شكا الأول من تعثر بعض صفقاته وأعماله المالية، وشكا الثانى- عبدالناصر- من بعض ما تنشره المصرى، يمكن القول إن هذا كان متوقعًا ولا مفاجأة كبيرة فيه، لكن المشكلة أن المسألة انتقلت من الخلاف إلى العداء، وأعاد أبوالفتح تجربة ما قبل يوليو، أى العمل والسعى نحو الإطاحة بالنظام، هذه المرة، لم تكن عبر تنظيم سرى داخلى، أطرافه جميعًا بالداخل، وحتى من قلب مؤسسات الدولة، بل كانت من الخارج وعبر أطراف وقوى خارجية، لأهداف ومصالح الخارج، ويبدو أنه رأى فى العدوان الثلاثى الفرصة المناسبة للانقضاض، وهنا كانت الخطيئة الوطنية الكبرى، لم يكن العدوان الثلاثى عدوانًا للإطاحة بعبدالناصر ومَن معه، ولا كان بهدف إعادة الديمقراطية، ذلك أنهم تفاوضوا مع عبدالناصر من قبل وتعاملوا معه، أكثر من ذلك أن الأطراف الدولية وجهت التحية إلى اللواء نجيب يوم أن اعتمد حكم إعدام خميس والبقرى، عمليًّا لم يعارضوا نظام يوليو فى البداية، عارضوا وتحركوا بالعدوان بعد تأميم القناة، كان عدوانًا على مصر لإعادة احتلال منطقة القناة واختيار نظام وحاكم يقبل بذلك، فارق كبير بين الاختلاف الكامل مع نظام حكم ومعارضته واستعداء قوى وأطراف دولية لشن غزو عسكرى لاحتلال الوطن كله أو جزء منه، هذا هو لب المشكلة، الباقى كله تفاصيل، وبعضها ليس فى صالح مَن يرددها، فى ذروة الخلاف نسب أبوالفتح إلى عبدالناصر والضباط الأحرار إحراق القاهرة فى يناير ٥٢، وبفرض صحته وهو غير صحيح، يصبح السؤال: لماذا كان الصمت عنهم وقتها؟، ولماذا سعيتم إليهم لدعمهم والوقوف معهم وخلفهم، قبل يوم وتحرك 23 يوليو؟. فى المعركة الصحفية والإعلامية ثارت مهاترات عديدة، لا تفيد أحدًا ولا تصمد أمام البحث والتدقيق. ومَن يراجع أدبيات تلك الفترة يجد أن خلاف إحسان عبدالقدوس مع مجلس قيادة الثورة كان أكثر جذرية، لكن خلاف أو معارضة إحسان كانت على مساحة الصحافة والسياسة، لم يدخل فيها طموح آخر يتعلق بمصالح تجارية ولا تطلع نحو موقع سياسى نافذ، والأهم أنها جرت فى المساحة الوطنية، لذا رغم كل شىء واصل دوره واستمر إلى يومه الأخير مُحاطًا بالإجلال والإكبار من الجميع، حتى لو كان ما يكتبه لا يوافق هواهم دائمًا.

ومن أسف أن حياة النقيب الأول للصحفيين تنتهى مع ذلك المشهد؛ أى موقفه من العدوان الثلاثى، حتى لو كانت النوايا «حسنة»، رحم الله الجميع.

* نقلا عن "المصري اليوم"