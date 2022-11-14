بعد نجاته من اختبار الانتخابات النصفية... هل ستتغير سياسة بايدن الخارجية؟

نجا الرئيس الأميركي جو بايدن بشق النفس من اختبار الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي، فاحتفظ الحزب الديموقراطي بالغالبية في مجلس الشيوخ، فيما (حتى كتابة هذه السطور) يفترض أن يحصل الحزب الجمهوري على الغالبية في مجلس النواب.

لكن هذا التوازن بين مجلسي الكونغرس هو بحد ذاته انتصار للديموقراطيين الذين كانوا يهيئون أنفسهم لتلقي هزيمة كبيرة في الانتخابات النصفية. أما فوز الجمهوريين بالغالبية في مجلس النواب فهو نصف انتصار بطعم الهزيمة، لا سيما أنهم، استناداً الى كل الاستطلاعات التي سبقت الانتخابات، كانوا يأملون في أن تأتي النتائج بما يشبه الموجة الحمراء (لون الحزب الجمهوري)، أي انتصار بفارق كبير. لكن فوز الجمهوريين بالغالبية في مجلس النواب (اذا تأكيد بعد فرز كل النتائج) إن حصل، سيكون بفارق ضئبل، أي بأغلبية ضعيفة. معنى هذا أن هزيمة الديموقراطيين لم تحصل، وكذلك انتصار الجمهوريين.

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هذه النتائج لم تكن متوقعة. كان متوقعاً أن يتلقى الحزب الديموقراطي صفعة كبيرة، وبالتالي أن تنسحب الصفعة على إدارة الرئيس بايدن نفسه، ما كان سيضعه تحت وطأة ضغوط هائلة، لا بل حصار كبير ومضن من الجمهوريين في الكونغرس ويحوله الى "بطة عرجاء" في العامين الأخيرين من ولايته الرئاسية. اما اليوم وفي ضوء التوازن الذي استقر بين الحزبين في الكونغرس يعتبر بايدن أنه خرج قوياً من الاختبار الصعب، ولا سيما أن تاريخ الانتخابات النصفية منذ أكثر من أربعين عاماً يفيد بأن حزب الرئيس غالباً ما يصاب بهزيمة أو أقله نكسة في الانتخابات النصفية التي تحصل بعد عامين على انتخاب الرئيس، ما يعني أنه في حالة جو بايدن يمكن القول إنه شعر بنشوة النصر عندما صرح على هامش قمة "رابطة دول جنوب شرق آسيا - ASEAN" التي انعقدت في كمبوديا انه يشعر بأن نتائج الانتخابات النصفية جعلته أقوى وأكثر قدرة على اكمال أجندته الرئاسية التي بدأها مع توليه الرئاسة في 20 كانون الثاني (يناير) 2021. إنها مفارقة أن يكون مجرد تفادي الهزيمة انتصاراً بحد ذاته! إنما الحديث عن مآلات التطور السياسي الداخلي في الولايات المتحدة بناء على الانتخابات النصفية المشار اليها أمر يطول. لكن ماذا عن السياسة الخارجية التي تهم العالم أكثر؟



معلوم ان السياسة الخارجية للولايات المتحدة عادة ما تكون من اختصاصات الرئيس. لذلك يتمتع الأخير بهوامش كبيرة في اتخاذ القرارات. صلاحياته واسعة وله قدرة على تجاوز قرارات للكونغرس عبر حق النقض "الفيتو" الذي يمتلكه عند حدوث خلاف كبير. لكن نتائج الانتخابات الأخيرة ستريح الرئيس بايدن الى حد بعيد، لا سيما ان التوازن في السلطة التشريعية سيتيح له التحرر من الضغوط المباشرة، وإن لم يرحه إلى حد القدرة على التوسع في تنفيذ أي أجندة خارجية يمكن أن تنتج منها زيادات كبيرة في الإنفاق، مثلما حصل في موضوع دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا بنحو أربعين مليار دولار من المساعدات المالية و العسكرية، اذ احتاج بايدن الى ان يمرر الموازنة في الكونغرس الذي كان يسيطر عليه الديموقراطيون، الامر الذي كان سهلاً. أما الآن ففي حالة أوكرانيا، فإن الرئيس قادر على تأمين دعم على قاعدة توافق الحزبين يكون كافياً لإمرار مساعدات لأوكرانيا، وخصوصا أن قسماً رئيسياً من الحزب الجمهوري يدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.



أما الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يُخشى من علاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدائه لكل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فقد خرج ضعيفاً من الانتخابات بعد فشل عدد معتبر من المرشحين الذين فرضهم فرضاً على الحزب الجمهوري، ما خلق نوعاً من التمرد ضده داخل حزبه، الأمر الذي يمكن أن يخلط الأوراق ويخفف من ضغطه على إدارة بايدن. في هذه الحالة سيكون بايدن قادراً في الشهرين المقبلين، قبل ان يتسلم النواب والشيوخ المنتخبون الجدد مهامهم، أن يمرر حزمات من المساعدات عبر الكونغرس. ويمكنه أن يتابع امرارها بعد 20 كانون الثاني المقبل، لكن شرط التعاون مع الجمهوريين. وواضح ان إدارة بايدن ستواصل دعم كييف لمواجهة اكثر فعالية ضد القوات الروسية. إن تفادي الديموقراطيين الهزيمة في الانتخابات هو بالتأكيد خبر سيئ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولعله في المقابل خبر جيد للأوروبيين الذين يتنفسون اليوم الصعداء.



في الملف الصيني يقابل بايدن نظيره شي جينبينغ اليوم الاثنين في كمبوديا على هامش قمة "ASEAN "، لكنه سيكون في موقع تفاوضي أفضل. فبالتوازي مع سقوط الرهان الروسي على هزيمة حزب بايدن في الانتخابات النصفية الأخيرة سقط الرهان الصيني، لا سيما في ضوء الصراع الذي يتفاعل في بحر الصين حول أمن جزيرة تايوان ومصيرها. هنا خلاف كبير وخطير لأن الاشتباك في حال غزو الصين الجزيرة يمكن ان يتطور ليصبح مباشراً بين قوتين عظميين. لذلك قال بايدن ما معناه إنه يرغب في إدارة الخلافات مع جينبينغ. والملفات عديدة بين الرجلين، أولها التوتر حول تايوان، ثم مسألة التنافس الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي بين البلدين، وصولاً الى التنافس في العديد من الدول والمناطق الجغرافية حيث تتداخل مصالح البلدين.

ماذا عن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط؟ يقيننا ان إدارة الرئيس بايدن ستواصل هرولتها نحو ايران. بمعنى أنها لا تزال تراهن على العودة الى طاولة التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني في فيينا، وصولاً الى التوقيع على اتفاق لإحياء الاتفاق الأصلي للعام 2015. مؤدى هذا أن تبقى الإدارة الأميركية على موقفها الهادئ الصامت حيال موجة الاحتجاجات العارمة التي تعصف بإيران، وهي ترقى الى مستوى الثورة، من أجل تأمين توقيع النظام الإيراني على الاتفاق النووي المطروح. كل هذا من دون أن تثار مسألتا تطوير البرنامج الصاروخي الباليستي البعيد المدى، أو برنامج تطوير الطائرات المسيرة المهددة لأمن الدول الحليفة لأميركا في الشرق الأوسط.

اذن، لا تغيير على مستوى مقاربة ملف ايران، و لا تغيير للطواقم التي تشرف على الملف. اما بالنسبة الى العلاقات مع الحلفاء في المنطقة فلا تغيير مهماً. ستبقى العلاقات بين إدارة الرئيس بايدن والحلفاء التاريخيين مشوبة بشيء من التوتر من دون أن تصل الى حد تجاوز خطوط حمر تضر الطرفين على حد سواء. وسوء التفاهم سيبقى طاغياً لعامين إضافيين، من دون أن يتحول الى خلاف أكبر وأكثر خطورة. بايدن لن يخطو خطوة تصالحية لاسيما تجاه المملكة العربية السعودية تخرج العلاقة من عنق الزجاجة لأنه يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية للعام 2024. لكنه لن يذهب بعيداً في تسعير سوء التفاهم الراهن. سيحافظ على "ستاتيكو" من دون الذهاب بعيداً نظراً الى أهمية العلاقة الاستراتيجية التاريخية الثنائية. اما بالنسبة الى إسرائيل فيرجح أن تكون العلاقة في ظل حكومة جديدة يرأسها بنيامين نتنياهو متوترة على عكس العلاقة التي كانت مع سلفه يائير لابيد.

إننا لا نستشم في هذا الوقت بالذات معالم سياسة خارجية جديدة للرئيس الأميركي جو بايدن بعد الانتخابات النصفية الأخيرة. لذا يصح القول أن لا تغيير في العمق.

* نقلا عن "النهار العربي"