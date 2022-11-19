ماذا لو كان صاروخ بولندا... روسياً؟

الارتدادات الإقليمية والدولية التي أحدثها سقوط صاروخ للدفاع الجوي الأوكراني في بولندا المجاورة، هي مجرد مثال للسيناريوات الكارثية التي يمكن أن تنجم عن اندلاع مواجهة، ولو بالخطأ بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.



الوقت الذي استغرقته عملية التحقق من هوية الصاروخ، وقف العالم فيه على رؤوس أصابعه، في انتظار الأسوأ. وللمفارقة كان المسؤولون الأميركيون هم الأكثر حذراً في إصدار الأحكام والجزم بأن الصاروخ انطلق من روسيا.



أما زعماء أوكرانيا ولاتفيا وأستونيا وليتوانيا، فسارعوا بعد دقائق من ذيوع النبأ إلى الجزم بأن الصاروخ "البولندي" انطلق من روسيا، وأن ذلك يستدعي تفعيل المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي، التي تعتبر أن الهجوم على دولة عضو في الحلف يستدعي مسارعة بقية الأعضاء إلى الدفاع عن هذه الدولة. أكثر المتسرعين كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي قال إن تنبؤاته القائلة بأن روسيا لن تكتفي بمهاجمة أوكرانيا وحدها، قد صدقت.



ساعات الارتياب التي مر بها العالم، يجب أن تكون محطة للتأمل والتفكر، في أن هذه حرب يتعين وضع حدّ لها بأي طريقة من الطرق، لأنها باتت تهدد بالاتساع والتسبب بحرب عالمية ثالثة. ولم يعد هذا احتمالاً بعيداً أو متخيلاً. وكما أظهر ليل الثلثاء، أن شرارة هذه الحرب قد تندلع من طريق الخطأ. وماذا لو كان الصاروخ الذي سقط في بولندا، صاروخاً طائشاً من بين أكثر من مئة صاروخ أطلقتها روسيا ليلتذاك، مستهدفة البنى التحتية الأوكرانية؟ كيف كان سيكون رد حلف الأطلسي، وتالياً الرد الروسي على الرد الأطلسي؟



لا بد أن العالم لكان أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة منه في أي مرحلة من مراحل الحرب الروسية - الأوكرانية التي تقترب من إتمام شهرها التاسع.



قد يكون سقوط الصاروخ الأوكراني في بولندا بمثابة جرس الإنذار الذي يتعين أن يوقظ قادة العالم، إلى أن هذه حرب يجب أن تضع أوزارها في أسرع وقت، قبل أن يدفع العالم أثماناً أكثر فداحة مما دفعه في الحروب السابقة، آخذاً في الاعتبار أن الأسلحة النووية، بات الحديث عنها، وكأنها بمثابة الأسلحة التقليدية.



أكثر من يدرك هذه الحقيقة، هو الولايات المتحدة وروسيا. ولذا عاود الجانبان الاتصالات على مستوى عالٍ قبل أسابيع لخفض "التصعيد النووي" وتفادي نشوب نزاع مباشر بين روسيا والأطلسي من طريق الخطأ. وأقرب مثال على ذلك، كانت الضجة التي أثارها سقوط الصاروخ الأوكراني على الأراضي البولندية.



إن تزايد مخاطر توسع الحرب، يفرض على روسيا وأوكرانيا خفض شروطهما لبدء الحوار. وأثبتت تسعة أشهر من الصراع الدموي، أن لا منتصر واضحاً في هذه الحرب، وأن روسيا وأوكرانيا تخسران وتستنزفان يومياً، على الصعيدين البشري والاقتصادي. كما أن العالم يبدو أيضاً منهكاً نتيجة الأزمات التي تسببت بها الحرب.



إن الحوار وما سينجم عنه من تسويات، لا يقاس من حيث النتائج الجيوسياسية التي ستترتب عليه، من المخاطر التي سيفرزها المضي في الحرب.



إن العالم يقف في أحد أكثر خياراته صعوبة منذ عقود. ولا يزال في الإمكان الذهاب في اتجاه التهدئة والبحث عن سبل سياسية لتسوية النزاع، قبل فوات الأوان. وطالما الخطأ وارد في أي لحظة في هذه الحرب، فإن العالم يبدو وكأن صاروخاً واحداً فقط يفصل بينه وبين "يوم القيامة".

* نقلا عن "النهار العربي"