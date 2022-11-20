عن المنافسة الإعلامية العربية

لاثة أسباب رئيسية تؤدى إلى زيادة الإقبال على الاستثمار فى صناعة الإعلام فى العالم العربى فى الآونة الراهنة، ومن الغريب أن تحقيق الجدوى المالية ليس من بين تلك الأسباب، وهو أمر نبدو مختلفين فيه عما يحدث فى مناطق أخرى عديدة من العالم.

عندما تتزايد الضغوط السياسية على دولة عربية ما، أو ترتفع حدة التنافس السياسى الإقليمى، أو تزدهر الأوضاع الاقتصادية وتتراكم الفوائض المالية، يزيد الطلب على إنشاء وسائل إعلام جديدة ومؤثرة، إما لمقاومة الضغوط، أو لإحداث التوازن فى مواجهة منافسين، أو لتعزيز الانطباع وخلق الصورة الذهنية البراقة.

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لقد زاد عدد وسائل الإعلام العربية فى الآونة الأخيرة زيادة كبيرة ومطردة، وهى زيادة تبدو حادة أحيانا عند النظر إليها على صعيد كل قطر من أقطار المنطقة، إذ إن بعض الدول العربية التى لم تكن تعرف سوى قناتين تليفزيونيتين وثلاث صحف، مثل العراق وليبيا، صار لديها عشرات القنوات والصحف ومئات المواقع الإلكترونية.

وبموازاة ذلك، راحت الدول العربية تتسابق على إطلاق الأقمار الاصطناعية القادرة على بث القنوات التليفزيونية، وبناء مدن إعلامية ضخمة، وتطوير منصات العرض والإنتاج الفنى.

ويمكن القول إن الواقع الإعلامى العربى أظهر استيعابا واضحا لثورة الاتصالات، وبرهن على امتلاكه المرونة الكافية لتوفيق أوضاعه، فى محاولته لمجاراة العصر الرقمى، وتغيير أنماط أدائه، بما يتناسب مع أنماط التعرض الجديدة. ففى الوقت الذى تتزايد فيه نسبة الشباب بين جموع المواطنين العرب، وترتفع نسبة التعليم، وتقفز معدلات استخدام «الإنترنت»، وتنتشر الهواتف الذكية انتشارا كبيرا، نجد الإعلام العربى يظهر القدرة على ملاحقة تلك التطورات، وخدمتها، عبر تطويع التقنية والتحرير لمواكبتها، وفتح أسواق جديدة، وتلبية احتياجات جمهور واسع ومتطلب.

وبمواكبة ذلك، ارتفعت القدرات التقنية فى عدد من وسائل الإعلام العربية، خصوصا الفضائيات الإخبارية، والمواقع الإلكترونية، التى يتم تحديثها على مدار الساعة، والتى بات بعضها قادرا على منافسة بعض وسائل الإعلام العريقة والنافذة فى دول العالم المتقدم.

وفى ظل الإدراك المتصاعد لأهمية صناعة الإعلام، بات عدد كبير من الحكومات العربية حريصا على أن يفرض الهيمنة على القطاع، وهى هيمنة قد تحميه من الإفلاس المالى، وتقيه من أعباء المنافسة الحرة، لكنها فى الوقت ذاته تحرمه من التعدد والتنوع اللازمين لإدامة الثقة وصيانة القدرة على التأثير.

مع توافر التمويل الحكومى للأقنية الإعلامية الجديدة، والثقة الكبيرة فى تجنبها الإفلاس المالى، وتركيز خطها التحريرى على خدمة الأغراض السياسية، تتزايد الضغوط على المنحى المهنى لصالح الوظيفة الدعائية.

وبسبب تضارب المصالح، ونشوء النزاعات بين عدد من الدول العربية الرئيسية، فإن قابلية قطاع الإعلام لتلقى الضغوط والاستخدام السياسى المباشر من قبل الحكومات زادت.

يؤدى تحول وسائل إعلام نافذة ذات أسماء براقة إلى أدوات فى صراعات سياسية بين الحكومات العربية إلى تداعيات ضارة وخطيرة، أهمها تلاشى السمت المهنى، وتضعضع السمعة، والانقطاع عن المعايير، وفقدان المصداقية.

كل خسارة تخسرها وسائل الإعلام التقليدية فى الفضاء العربى تتحول مكسبا خالصا يجنيه الوافد الجديد المتجسد فى «السوشيال ميديا».

ولأن «السوشيال ميديا» ظلت قطاعا غير قابل للخضوع إلى الهيمنة الكاملة، فقد استأثرت باهتمام ومتابعة كبيرة، وهذا الاهتمام بالوسائط الجديدة آخذ فى الاطراد، وأخطر ما فيه أنه ينمو بمعزل عن قدرة هذه الوسائط على تكريس الدقة أو احترام المعايير المهنية.

ثمة مكاسب حققتها بعض وسائل الإعلام العربية على مدى نحو ثلاثة عقود، تحولت خلالها من أدوات حكومية تلعب أدوارا دعائية مباشرة إلى منظومات متكاملة تحافظ على حد أدنى من التنافسية والاحتراف، وهو أمر يجب تعزيزه لا التضحية به.

وأفضل ما يمكن فعله فى هذا الصدد يتعلق بتأسيس المشروعات الإعلامية على قواعد مهنية بغرض الاستدامة ومقابلة اشتراطات الجدوى والقدرة على توليد العوائد، وليس لتحقيق أهداف طارئة تفرضها ظروف محددة.

* نقلا عن "المصري اليوم"