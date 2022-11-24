إيران والتخصيب.. وقت المواجهة

ما الذي تسعى إليه القيادة الملالية الإيرانية على وجه التحديد، لاسيما في ضوء قراراتها الأخيرة الخاصة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%؟

تساؤل مثير للقلق، لأنه يعجل بحال من الأحوال بالصدام المتوقع، والذي تتصاعد علائمه في أعلى السماوات، حتى وإن حاول وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مداراة أو مواراة الأمر، ويبدو أنه صاحب مصلحة ما، في أن لا تنجر بلاده، وفي هذا التوقيت إلى مواجهة عسكرية، على غير موقف الرئيس بايدن القاطع بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ما يقود إلى القول بأن هناك تضاربا في وجهات النظر، داخل إدارة بايدن لجهة الملف الإيراني.

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ما الذي يعنيه أول الأمر تصريح إيران الأخير برفع درجة تخصيبها لليورانيوم في مؤسسة فوردو، إلى نسبة 60%؟

يعني الأمر ببساطة أن الإيرانيين على بعد مسافة صغيرة من امتلاك السلاح النووي، والذي يحتاج إلى يورانيوم نقي ومخصب، بنسبة 90%، ما يعني أن الأمر ليس سوى مسألة وقت فحسب أكثر منها مسألة تكنولوجيا.

هذا على الصعيد العملي، أما على الصعيد السياسي، فإن المشهد يقطع بأن إيران، لا تقيم وزنا لأي التزامات أو معاهدات سابقة، ويعكس كذلك ضربها عرض الحائط بكل الاعتراضات سواء من أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية بنوع خاص، ويفتح الباب أمام تصديق رواية لعب طهران على المتناقضات السياسية، واستغلالها تشظي العالم إلى ما يشبه الجبهتين، الآسيوية والغربية، مع انحيازها المطلق للجانب الشرقي، والرهان عليه.

والثابت أنه خلال العام الماضي، كثيرا ما اعترضت وكالة الطاقة الذرية الدولية على العديد من التصرفات الإيرانية، وفي مقدمها التعمية على كاميرات المراقبة في المواقع النووية، عطفا على رفض السلطات الإيرانية تقديم تفسيرات عقلانية واضحة ومقبولة، بشأن وجود بقايا يورانيوم مخصب،في مواقع نووية، لم تعلن عنها إيران من قبل.

هل تلعب إيران بالنار عبر الاقتراب من عتبة التخصيب عند نسبة 90%؟

من الواضح أن ذلك كذلك، فيما تبدو طهران وكأنها تغلق كافة أبواب المفاوضات، في وجه الأطراف الغربية، وبنوع خاص بعدما وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، نهار الخميس الماضي، على قرار يأمر طهران بالتعاون بشكل عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

ويعد هذا ثاني قرار يستهدف إيران هذا العام بشأن التحقيق الذي أصبح عقبة أمام محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 نظرا لمطالبة إيران بإنهاء التحقيق.

تبدو القيادة الإيرانية وكأنها تستخف بعقول العالم شرقا وغربا، ذلك أن رفضها الكشف عن حقيقة ما تقوم به في مواقع غير مدرجة على كشوف الوكالة الدولية، يقطع بسوء نيتها، وأن لديها ما تخفيه، بل إنها على استعداد تام لتوقف المفاوضات، والدخول في مشاحنات، سواء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو الأطراف الغربية، لكنها غير راغبة أو قابلة في الكشف عما يدور في الخفاء والكواليس.

تبقى خطط السلطات الإيرانية قائمة وقادمة في إطار أمرين لا ثالث لهما، المراوغة والتلاعب بالحقائق من جهة، وتسويف الوقت من جهة أخرى.

النقطة الأخيرة لفتت إليها وكالة الطاقة الذرية في بيانها الصادر قبل ساعات والذي أشارت فيه إلى أن إيران تخطط كذلك "لتوسيع كبير في إنتاج اليورانيوم المنخفض التخصيب، وإنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب، بنسبة تصل إلى 5% و ما يصل إلى 20 % في فوردو".

تبدو السياسة الإيرانية مرتكزة على تشتيت جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المتابعة، وجعلها تلهث يوما تلو الآخر وراء مواقع جديدة وأخرى غير مكشوف عنها، فيما تتابع التخصيب العالي المستوى في مواضع أخرى، ومن غير كشف كافة أوراقها، وكأن المطلوب هو أن يستيقظ العالم ذات صباح، على خبر امتلاك إيران سلاحها النووي المنتج محليا، ما يجعل تجربة كوريا الشمالية تتكرر من جديد، مع الأخذ في عين الاعتبار، أن كوريا توجد لوجستيا بالقرب من منطقة بها دول نووية، ما يعني وجود توازنات قائمة بالفعل.

أما الوضع بالنسبة لإيران، سيكون مختلفا، ذلك أنها واقعة في منطقة الخليج العربي، والتي جاهدت طويلا، كي تبقى منطقة منزوعة السلاح النووي.

لم تعد إيران تعير أدنى التفاتة لفكرة العقوبات الاقتصادية، وهي تجد طريقها صباح مساء كل يوم، لتصدير نفطها، ومن خلفها الصين المتعطشة لكل نقطة، والماضية في طريق القطبية الدولية، كما أن الإيرانيين يجيدون فنون تهريب النفط عبر ناقلات أممية، ترفع عنهم مخاطر الانكشاف، وهو ما صرح به بعض كبار قادتهم بشكل علني في الأشهر القليلة المنصرمة.

والثابت أنه وبجانب التطورات المتلاحقة على صعيد تخصيب اليورانيوم، تمضي طهران في تشتيت جهود ملاحقتها على الصعيد الدولي، وهناك أكثر من محور إستراتيجي، تعزف عليه عزفا سيئا.

خذ إليك على سبيل المثال ما توفره طهران اليوم من أسلحة وذخائر للقوات الروسية، كي تواصل معاركها في أوكرانيا، وفي المقدمة منها الطائرات المسيرة، والتي غيرت الكثير من أوضاع المعارك على الجبهة الاوكرانية في الأسابيع الأخيرة.

لقد بات السؤال المزعج ربما لسكان الشرق الأوسط والخليج العربي: "هل روسيا ماضية قدما في طريق تحالف مع إيران؟

يمكن أن يكون ذلك كذلك، كضرب من المكايدة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية أول الأمر، وثانيا بهدف ملء مربع نفوذ في منطقة من أهم المناطق ذات النفوذ التاريخي الأمريكي التقليدي.

لا يتوقف المشهد عند حدود التعاون الروسي – الإيراني، بل تسعى جماعة الملالي لتعميق حضورها في قارة أمريكا اللاتينية، تلك الخلفية الجغرافية التاريخية للولايات المتحدة الأمريكية، ومؤخرا استمعنا إلى مخططات إيرانية لتزويد فنزويلا بمصادر لإنتاج مسيرات انتحارية.

ما الذي يتبقى قبل الانصراف؟

تساؤل واحد فقط لا غير: "هل حان وقت مواجهة إيران، قبل أن يضحى الأمر مستحيلا"؟