رسالة منتخب إيران ومشروعيّة النّظام

لم يكن رفض لاعبي منتخب إيران إنشاد نشيد "الجمهورية الإسلامية" في مونديال قطر قبيل المباراة ضد إنكلترا حدثاً عابراً. أهمية الحدث أن جميع اللاعبين بلا استثناء وقفوا كالأصنام خلال بث النشيد عبر مكبرات الصوت في الملعب، فيما كان قسم من الجمهور يوجه صافرات الاستنكار من المدرجات، فضلاً عن رفع أعلام تحمل شعار الأسد والشمس العائدين لمرحلة ما قبل "الجمهورية الإسلامية".

لم يكن حدثاً عادياً لأن اللاعبين الذين شاركوا في المباراة كانوا في الأصل محط أنظار شرائح واسعة من المجتمع الإيراني من الذين يواصلون النزول الى الشوارع تحدياً للنظام، وكانت مشاركتهم موضوع انتقاد واسع، نظراً لأنهم يشاركون كممثلين للنظام وليس للشعب الثائر. وقد رأى البعض أن أعضاء المنتخب بقبولهم المشاركة إنما وقفوا بعيداً من مطالب الشعب الثائر والمستهدف بالحديد والنار من قبل الماكينة الأمنية الإيرانية. ومع ذلك كان من المهم أن يجمع اللاعبون في الملعب على خطوتهم بعدم ترديد النشيد كعلامة على التضامن مع الثائرين، بالرغم من أن هذا العمل ستكون له عواقب عند العودة إلى أرض إيران.

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وكان لعلم الأسد والشمس حضور في المدرجات ومداخل الملعب، فضلاً عن شعار "الثورة الأنثى": المرأة والحياة والحرية! لقد كان الفريق الإيراني الذي خسر المباراة بفارق كبير من الأهداف محبطاً قبل صافرة الانطلاق، وكان واضحاً أن ما فعله اللاعبون سيكون من خلال الإعلام المصاحب للمونديال في قطر صورة ومشهداً عابرين للعالم من أقصاه إلى أقصاه.

من هنا، وبالرغم من أن كثيرين في إيران انتقدوا مشاركة اللاعبين قائلين "المنتخب في قطر والمئات يُقتلون"، فإن ما حدث على أرض الملعب قبل المباراة شكل ضربة معنوية كبيرة جداً للنظام في طهران، ولا سيما أن رفض نجم المنتخب الإيراني السابق علي كريمي دعوة لحضور المونديال بسبب موقفه المعارض للنظام، لم يكن الوسيلة الوحيدة للتعبير عن دعم الثورة في الداخل. فرفض الحضور ورفض إنشاد نشيد النظام تقاطَعا في لحظة رياضية عالمية نادرة! لقد كانت ضربة قاسية للسلطات الإيرانية. ورأينا أنها كانت رسالة أقوى من عرقلة المشاركة والحضور إلى أرض الملعب. ففي ميزان المشهدية كانت وجوه اللاعبين المكفهرة أقوى الرسائل وأقساها ضد السلطات والنظام.

صحيفة "كيهان" الأصولية المقربة من مكتب المرشد علي خامنئي التقطت معنى قساوة الرسالة من أرض الملعب في قطر، فعنونت صدر صفحتها الأولى يوم أمس بالآتي: "إيران 2 – إنكلترا، آل سعود (في إشارة إلى السعودية)، إسرائيل والخونة الخارجيون والداخليون 6". وفي هذا الإطار بدا أن بعض الأصوات المعزولة في الفضاء الإعلامي في الداخل الإيراني تجرأت على الإشارة إلى وجود "شرخ بين الشعب والنظام". وهذه سابقة في ظل تفاقم الأزمة التي أنهت شهرها الثاني ولما تخبُ بعد.

ما تقدم مؤشر إضافي إلى أن الأزمة أعمق بكثير مما يعتقد بعض أركان النظام الذين يوجهون بمزيد من العنف ضد المواطنين العزل في المدن والبلدات الثائرة. واتهامات المرشد ومحيطه، فضلاً عن قادة "الحرس الثوري"، للثائرين بأنهم أدوات في خدمة الخارج أو مجندون من أجهزة مخابراتية، إضافة إلى محاولة نقل الأزمة إلى دول الجوار مثل إقليم كردستان العراق، لم تنجح في إخافة الشارع عموماً، أو أقله ضبطه، فمظاهر التمرد على النظام تتوسع شعبياً، ومناطقياً، وقطاعياً، والشعلة غير قابلة للإطفاء حتى الآن.

ماذا يعني هذا؟ بكل بساطة أن موجة الاحتجاجات مستمرة، وهي أعمق من احتجاجات. إنها أكبر من موجة احتجاج وشيئاً فشيئاً تقترب من مستوى الثورة العارمة التي يمكن أن تهدد حقاً مصير النظام برمّته. الأخير لا يزال حتى الآن قوياً، لكن شرعيته تتآكل يوماً بعد يوم، بالتزامن مع ارتفاع منسوب الغضب الشعبي.

ما حصل يوم الإثنين في الدوحة كان محطة. والثورات الناجحة هي نتاج عملية تراكمية طويلة الأمد، خصوصاً عندما يكون الهدف إسقاط أنظمة قوية ومتجذرة.

* نقلا عن "النهار"