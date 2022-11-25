كرة القدم.. والعدالة

أثناء كتابتى هذه السطور كان اللاعب السويسرى «إمبولو» يحرز هدف الفوز لبلاده فى مرمى الكاميرون فى مباراة ضمن بطولة كأس العالم المقامة فى قطر. الخبر ربما يكون عاديًّا إذا ما قرأناه بشكله الظاهرى، إلا أن ما وراء الخبر أو ما فى باطنه هو الذى دفعنى للكتابة، فـ«إمبولو»، اللاعب الذى يلعب ضمن صفوف منتخب سويسرا «الأوروبى»، هو فى الأصل كاميرونى المولد، ولهذا كانت مشاعر اللاعب شديدة الارتباك عندما أحرز الهدف.

اللاعب لم يستطع أن يفرح، ولم يستطع كذلك أن يحزن. الابتسامة غلبها الشعور بالحزن، ولكنه ليس حزنًا عاديًّا نلحظه مع كل هدف يسجله لاعب كان يلعب فى الفريق الآخر سابقًا، بل إنه حزن دفين على العدالة التى يبحث عنها الجميع، تلك العدالة المفقودة فى إفريقيا، والتى جعلت «إمبولو» وعائلته يهجرون بلادهم قاصدين سويسرا، إذ انتهى الحال بالابن إلى تمثيل منتخب الدولة التى استضافته، وأيقنت بموهبته، ورَعَتْها، ودعمتها، ودفعتها للأمام، للحد الذى وصل إلى تسجيله هدفًا فى كأس العالم.

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العدالة التى تفتقدها إفريقيا هى التى تجعل الكثيرين من أبناء القارة السمراء يبحثون عنها فى أوروبا، وهى التى تجعل المواهب الحقيقية لا تؤمن بنفسها، مكتفية بما تعانيه من أمراض الواسطة والمحسوبية، وهو داء كل البلاد المتراجعة حضاريًّا.

النماذج فى هذا الشأن كثيرة، وليست فى كرة القدم فقط، بل إنها فى كل المجالات، وبدرجات متفاوتة، إلا أن ظهورها فى أهم حدث رياضى عالمى موجع ومؤلم، ووقعه ربما يكون أشد تأثيرًا لأن الأمر ببساطة أن كرة القدم ليست مجرد لعبة فقط، كما أن لاعبيها ليسوا «عيال» كما صورهم أحد الكُتّاب الكبار فى تصريحات أخيرة له، بل هى حياة مصغرة، تسعى فيها القوة المكتسبة بفعل الحضارة والتقدم أن تهزم الموهبة الفطرية بكل ما تحمله من مهارة موروثة. فيها قوى كبرى، وفيها قوى أقل، وقوى تحاول أن يكون لها مكان على البسيطة. هى نموذج مصغر للعدالة، حيث يتبارى فى الملعب 22 لاعبًا، لا غلبة لفريق فيها على الآخر من حيث العدد، لكنهم متفاوتو الموهبة والعقلية والأهداف والطموحات. يعرف كل من شعوب الأرض جيدًا معنى أن يصل منتخبه إلى هذا التجمع الكبير، يعرفون جيدًا معنى أن يفوز مَن يمثلك فى مباراة بالمونديال، يدركون أهمية الفوز بالكأس، التى لم يحدث أن فازت بها دولة مرتين متتاليتين إلا البرازيل فى 1958 و1962، وإيطاليا فى 1934 و1938، وهى بذلك نموذج لتداول القوى المسيطرة، لا لقوة واحدة مهيمنة.

هى نموذج للحياة، لا غالب مستمر ولا مغلوب مستمر، هى مثلما أجاب مدرب ليفربول «يورجن كلوب» عند سؤال عن ابتسامته الدائمة حتى وهو خاسر، فقال: «أبتسم بسبب طفلى لأنى مُدرك أن كرة القدم ليست حياة أو موتًا، نحن لا ننقذ أرواح الناس، كرة القدم يجب ألّا تنشر الحقد والكراهية والبؤس، كرة القدم يجب أن تكون حول الفرح والإلهام».

* نقلا عن "المصري اليوم"