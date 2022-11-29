الفلسفة وحيوية الاختلاف والنقائض

إذا كانت الفلسفة في مرحلة ذوت، تعتمد على التأمل ووضع المنهج ومن ثم الإنتاج، فإن القرنين التاسع عشر والعشرين سيشهدان موجة من الفتوحات المعرفية المتفرعة والمتصدعة عن انغلاقات المثالية، وسحر الظاهراتية، ومطارق النيتشوية، وصولاً إلى إبداعات «عرائس التيه» بفعل فلسفات الاختلاف والتي اتخذت من «المنعرج النيتشوي» معولاً للـ«تجاوز»، ومن ثم اكتشاف الدروب المتعددة على المنحدر الوعر على حد تعبير «هيدغر».

ولما كانت «استراتيجية التعدد والاختلاف» خلاقة نسبة إلى تعددية الصيغ، وتشعب المشارط، وتنوع الأساليب، وتجدد نتائج القراءة؛ استطاعت الفلسفة أن تنبعث من جديد من خلال عقلها «المنبثق الصاعد»، إذ نحتت البحث في «الأبستمية» لا بوصفها نظاماً واحداً محدداً، وإنما بوصفها مجموع علاقات يعثر عليها بزمن ضمن ممارسات قولية تفتح المجال لتشكيلات أبستمولوجية وعلوم، وأحياناً لمجموعة من «الأنظمة المطقمة» إنها بحسب فوكو في كتابه «أركيولوجيا المعرفة»: «مجموع العلاقات التي يمكن الوقوف عليها في فترة ما بين العلوم عندما نحللها على مستوى الانتظامات القولية».

يتكامل الفيلسوفان ميشيل فوكو وجيل دلوز، ذلك أن الورش التي يختبران فيها عدتهما المعرفية كانت تمحض إنتاجهما.

«دلوز» وبقراءاته لكل من: ديفيد هيوم، ونيتشه، وبرغسون، وأسبينوزا، وكانط، ولايبنتز، وفوكو، يتجاوز نصوصهم إلى مفاهيمهم، ويدخل في عصب نصوصهم، لا يكتب ما يتطابق وإنما ما يتخالف، ويتجاوز المراد و«النية» إلى المفهوم ولا يعنيه بالضرورة السيف وإنما قد يلفته الغمد، ولا يبحث عن الشخوص وإنما عن «ظلالهم» أحياناً، وهذا ما بينه في أطروحته الأهم: «الاختلاف والتكرار». «دلوز» لا يرى في «الفيلسوف» إلا قناعاً شخصياً لشخصياته ومفاهيمه. وبقراءاته تلك يقدم نصوصاً أخرى للفيلسوف موضع القراءة، ويكتشف أسئلته ومفاهيمه، ويتداخل معه ضمن صيغة حوارية، فهو يدخل ليختلف ويناقض ويحاور ويحرج ليوجد نصاً ثالثاً هو ليس شرحاً ولا ترجمة ولا تفسيراً، وإنما قراءة فحسب تكون خارقة للسقف المعتادة.

في كتابه «ما هي الفلسفة» وفي فصل «مسطح المحايثة» يكتب «جيل دلوز»: «إن المفاهيم أشبه بالموجات المتعددة التي تعلو وتهبط، ولكن مسطح المحايثة، هو الموجة الوحيدة التي تلفها وتنشرها.. إن المفاهيم هي الأرخبيل أو العمود الفقري وليست النفس، بينما المسطح هو بالأحرى الجمجمة التي تسبح فيه هذه المعزولات، والمفاهيم هي مساحات أو أحجام مطلقة، عديمة الشكل أو متشظية، بينما المسطح هو المطلق اللامحدود، الذي لا شكل له ولا مساحة ولا حجم». من هنا تكون قراءاته في النصوص الفلسفية ضمن هذه العدة المفهومية المتجاوزة.

نقلاً عن "الاتحاد"