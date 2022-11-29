منتخب «السعودية المتجددة»

الحقيقة لم أشاهد المنتخب السعودي يلعب بهذه الندية والإقدام والشجاعة، وعدد المرات التي يصل بها إلى مرمى الخصم في جميع مشاركاته الخمس في بطولات كأس العالم. ربما أن الأقرب لما نراه اليوم حدث في بطولة 1994 في الولايات المتحدة.

في هذه البطولة وفي مباراة بولندا استحوذ المنتخب على الكرة ثلثي وقت المباراة واستحوذ على عدد التصويبات للمرمى وزرع الخوف في صفوف الخصم. لذا لا غرابة أن الهدفين البولنديين أتيا فقط من خطأين فادحين في خط الدفاع.

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لا يمكن بالطبع أن أفرق في هذا الزمن تحديداً بين حماس اللاعبين السعوديين وثقتهم بالفوز، وحماس ملايين الشبان في المملكة. أقصد بذلك التطور الكبير في نوعية القوة البشرية المتمثل في العطاء في كل المجالات سواء من يعمل منهم في القطاع الحكومي أو الخاص.

عندما أتسوق في الهايبر ماركت هذه الأيام، أجد هؤلاء في كل مكان يتطلعون لخدمة الزبون. في الفنادق متواجدون، وفي الوزارات والهيئات وفي قطاع الكهرباء والصيانة وفي معارض السيارات وأسواق الخضار والمصانع والمزارع ومراكز التسوق الكبرى. روح جديدة بالنسبة لمن عاش معظم سنوات عمره لا يرى سعودياً في أنشطة القطاع الخاص. الأجمل أنه ليس مجرد تواجد بل تفاعل وأريحية وترحيب وحماس وافتخار وإنتاج يخضع لمعايير علمية دقيقة، وهو تواجد شامل للجنسين ولم يعد ذكورياً فقط.

أذكر أن أتاني قبل 30 عاماً شاب سعودي يطلب التوظيف في الصيف في أحد فروع الأسواق، وكان من سكان حي السويدي في الرياض. وجدت له وظيفة في فرع الشركة في السويدي نفسه، أي بالقرب من بيته، فرفض قائلاً: أخشى أن يشاهدني بعض الأقارب أو المعارف. وفي حدث أقرب من ذلك ومع قلقي من ارتفاع نسبة عدد العاطلات السعوديات اقترحت أن يتم توظيف الفتيات كمحاسبات كاشير في الهايبر ماركت مع تخصيص ممرات خاصة لا يأتيها العملاء الذكور. قيل لي لا بد أن تحصل على موافقة هيئة الأمر بالمعروف. ذهبت للهيئة ورفضوا الفكرة تماماً مرتكزين على مقولة «هل ترضاها لأختك».

الروح التي نشاهدها اليوم هي نتيجة انقلاب هائل في تعريف مقدرات الوطن والعمل داخله والتفاني في رقيه وتنميته بعد التخلص من العوائق الوهمية. لو قيل لأحد منا نحن الستينيين قبل خمسة أعوام فقط إن هذا المشهد سيحدث في هذه الفترة القصيرة جداً في مقياس بناء تنمية الدول لراهنت بكل ما أملك على أن حدوث ذلك ليس إلا ضرباً من المستحيل. لو قيل لي إن الفتاة السعودية هي التي ستقف خلف كاونترات المطار وتمنح بطاقة الصعود للطائرة لجميع فئات الركاب لضحكت من قلبي.

نشاهد عبارة «روح السعودية» تتخلل شاشات نقل البطولة العالمية في قطر، وهي تعني في الحقيقة روح القيادة التي رسمتها ولونتها كما اللوحة الفنية، التي تتضح معالمها يوماً بعد يوم بريشة فنان ملهم ومبدع. الانبهار بهذه اللوحة لم يعد مختصراً على السعوديين فقط بل على شباب المنطقة والعالم.

المملكة بما تملكه من قوة اقتصادية وبشرية وروح وطنية عالية وأخلاق رفيعة بلا كبرياء لدى شعبها تتجه صعوداً إلى المراتب العليا دولياً، تاركة خلفها الأنظمة المتخلفة التي تقودها وتخيم على قدراتها الخرافات والأوهام والفساد بشتى تفرعاته. إنه إدراك القيادة الوثابة بأن القوة السعودية الناعمة المتمثلة بالإنجازات على الأرض وبناء الإنسان وارتفاع جودة الحياة والنمو الاقتصادي أقوى من ألف مليشيا مأجورة بأبواقها الإعلامية ووسائلها الإرهابية التي ما وطئت مكاناً إلا ودمرته.

لقد شاهدنا كيف انتفض شباب العرب وعبروا عن فرحهم وفخرهم بالفريق السعودي قبل أسبوع، وهو فرح مرتبط بكل ما في السعودية من تقدم ونمو ومواقف سياسية دولية شجاعة. رافق ذلك صمت المأجورين الذين أصابتهم الصدمة بعد أن أصموا الآذان بأكاذيبهم وأوهامهم. هذا الفرح العارم لدى الأشقاء العرب ليس إلا تعبيراً عما تعيشه «بعض» هذه الشعوب من إحباط ويأس وفساد وعمالات للخارج، تسببت في هدر مقدراتهم وحقوقهم وكرامتهم وأعادتهم عقوداً إلى الوراء.

نقلاً عن "عكاظ"