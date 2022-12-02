البشرية ومنظومة دولية أكثر إنسانوية

على عتبات عام جديد، وبعد نحو ثلاثة أعوام عجاف، عاشتها البشرية، ما بين فيروس جائح، ثم حرب إقليمية، يمكنها أن تتحول إلى مواجهة كونية، عطفا على توقعات إقتصادية مزعجة للعام القادم، وفي الوسط من هذا كله فشل أممي في السيطرة على المشهد النووي، لا سيما بعدما تم تأجيل لقاءات ستارت والتي كانت مقررة في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر تشرين الثاني المنصرم...هل للمرء أن يتساءل عن حتمية الحاجة إلى منظومة دولية مغايرة لما مضت به الأقدار، ودفعت إليه الخطوب، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وظهور هيئة الأمم المتحدة، ونظام بريتون وودذ الذي يقود الإقتصاد العالمي المأزوم حتى الساعة؟

قبل الجواب، ربما يتوجب علينا الإشارة إلى عدة نقاط، وفي مقدمتها حالة السيولة الجيواستراتيجية التي أضحى العالم عليها، إذ لم يعد الكون مقسما تقسيمة ثنائية،كما كان الحال طوال فترة الحرب الباردة،التي أعقبت الحرب الكونية الثانية، بين معسكرين شرقي وغربي، حلف وارسو وحلف الأطلنطي، بل بات مشهد العالم متشظيا بصورة غير مسبوقة، وأضحت هناك تحالفات جديدة صاعدة في أعلى عليين، كثير منها سياسي بتموضع إقتصادي، إن جاز التعبير، من عينة مجموعة شنغهاي الآسيوية من جهة، أو تجمع دول البريكس من جهة ثانية.

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تلفت هذه التحالفات الإنتباه إلى ما حدث على الخارطة السياسية الأممية، إذ لم تعد القومية أو الجغرافيا ولا الديموغرافيا هي المحدد الرئيس،كما كان الحال من قبل، فعلى سبيل المثال، يمكن للقارئ النظر إلى تجمع دول البريكس، المثال الذي يؤشر إلى تطورات المشهد الأممي، فهو يضم دول من آسيا كما الصين والهند، ودول من القارة السمراء كما الحال مع جنوب إفريقيا، ودول من أقصى الشرق الآسيوي،كما الوضع في حال روسيا الإتحادية، ومعهم البرازيل في أقصى القارة الأمريكية اللاتينية.

عطفا على ذلك فإن تجمع البريكس يضم دولا ذات توجهات دوغمائية مختلفة، وسكانية مغايرة، ولسانية متباينة، وكأننا في رواق الأمم القديم.

لم يعد عالمنا المعاصر مشابها لما كانت عليه الكرة الأرضية عشية إنتصار دول الحلفاء على الفريق المنافس لهم، أي دول المحور، والمتضمن المانيا النازية، وإيطاليا الفاشية، بالإضافة إلى اليابان الإمبراطورية.

عطفا على ذلك، فإنه في نهاية الحرب العالمية الثانية، لم يكن نموذج أشباه الدول معروفا ولا مؤثرا ونافذا كما هو الآن، ونقصد بأشباه الدول،التجمعات الإقتصادية المالية العالمية، مثل كارتلات النفط، أو جماعات الضغط الخاصة بالسلاح، وفي مقدمها المجمع الصناعي العسكري الأمريكي بأضلاعه الثلاثة : صناع السلاح في المصانع، وجنرالات الحروب في البنتاجون،إضافة إلى المشرعين في الكونجرس بغرفتيه الأعلى الشيوخ والأدنى النواب.

هذا النموذج من أشباه الدول هو ما يعرف بالشركات المتعددة الجنسيات،أو المتعدية للجنسيات، بمعنى أنها باتت فوق الإنتماءات إلى دول بعينها،سيما أنها كيانات إقتصادية أخطبوطية، تسيطر على مقدرات العالم، بل لا نغالي إن قلنا أنها تمد أذرعها علانية وخفية للتحكم في صناع القرارات السياسية من مشارق الأرض إلى مغاربها، ومن شمالها إلى جنوبها.

الحاجة إلى منظومة دولية جديد، أمر ربما تفرضه الأشياء الحديثة في مجال الإقتصاد حول الكرة الارضية، إذ يبدو للناظرين أن نظام "بريتون وودز" الذي تبلور في أعقاب الحرب الكونية الكبرى، لم يعد قادرا على السيطرة على الأحوال المالية والتوجهات الإقتصادية للعالم بصورته المعاصرة.

تبدو هناك كذلك حقيقة مؤكدة أخرى، لابد من التعامل معها، وهي أن قلب العالم القديم، ذاك الذي كان محلا للتراكم الرأسمالي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، يتغير ويتحرك إلى الشرق نحو آسيا الصاعدة بقوة، وفيها الصين على سبيل المثال، مرشحة خلال سنوات قليلة، لأن تقود العالم ماليا، هناك حيث الدولار لن يبقى طويلا، ذاك " اللورد الأخضر"، القادر على أن يأمر فيطاع.

تحتاج الإنسانية في الوقت الحالي، إلى نظام عالمي جديد، قادر على التعاطي مع التهديدات التي تشكل نوازل، والتي تؤثر تأثيرا خطيرا على مستقبل الإنسانية.

ومن بين المسببات التي تستدعي البحث عن معالم وملامح منظومة عالمية جديدة، تطفو على السطح قضية "الذكاء الإصطناعي"، هذا التطور الخطير والمثير، الذي يحاول إزاحة العنصر البشري، لصالح الروبوتات التي تهدد بإحتلال وظائف العالم، ما ينذر بثورة جديدة بين البلاشفة والمناشفة إذا جاز لنا إستعارة اللغة الروسية، بمعناها المجرد وليس الإيديولوجي، أي بين الأغلبية والأقلية، وستكون الأغلبية للبشر ولجموع العمال والفلاحين وأقنان الأرض،كما كان يقول دويستفسكي، من قبل المطحونين والمعذبين، والذين باتوا عبيدا للرأسماليين من الإقطاعيين الجدد، أصحاب رؤوس الأموال،الحالمين بإستبدال الروبوتات بالعنصر الإنساني.

وإن ينسى المرء فلا يمكنه أن ينسى النوازل المستجدة، وعلى رأسها الحرب الإيكولوجية، والتي تشنها الطبيعية على البشر، وأزمات الطاقة المتصاعدة، ومن غير أن نهمل إشكالية الأمن الغذائي لنحو 8 مليارات فم على وجه الأرض، ومؤخرا طفا على السطح تعبير الدول المارقة فضائيا، والتي أشار إلى بعضها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في زيارته الأخيرة والمثيرة هذه الأيام للولايات المتحدة الأمريكية.

هل من خلاصة؟

يبقى الإجتهاد الدولي مفتوحا حول التساؤل الرئيس :" كيف للبشرية أن تبلور نظاما عالميا جديدا أكثر إنسانوية، وأقل براغماتية، عالم فيه مساحة للروح وليس ماديا مفرغا من الرؤى الإيمانية والعقدية، عالم من الديالوج وليس المنولوج، يراعي مصالح البشر جميعا، من غير محاصصة أو تمييز، وبدون إقصاء أو عزل وإبعاد.