من المستفيد؟

يتصور كثيرون أن «تنظيم الصحافة» أفاد الرئيس عبدالناصر شخصيًّا وحقق هيمنته على الصحف كلها، كما أفاد النظام السياسى كله، غير أن قراءة مقارنة للصحف قبل التنظيم وبعده، لن تجد بها فارقًا، فيما يخص تناول عبدالناصر وتقديمه على صفحات الصحف وبأقلام كبار الكتاب سواء رؤساء التحرير فى قامة فكرى أباظة ومصطفى أمين وهيكل وكامل الشناوى وغيرهم أو الكتاب من غير «الجورنالجية» مثل طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم، التأييد هو هو؛ كاريزما الزعيم كانت طاغية، نجاحه فى تأميم القناة وصمود مصر أمام العدوان الثلاثى، رفعا عبدالناصر إلى عنان السماء فى الشارع المصرى والعربى كله، توفيق الحكيم فى كتابه «عودة الوعى» أكد حالة السحر تلك لديه هو ومجايليه تجاه ثورة يوليو وجمال عبدالناصر، وأن تلك الحالة ظلت لديهم حتى هزيمة ٦٧، ظروف الهزيمة وضرورة التماسك الوطنى، فرضت عليهم التمسك بالزعيم لإزالة آثار العدوان.

تنظيم الصحافة أنتج شيئًا آخرلا يتعلق بعبدالناصر شخصيًّا، إذ تصور كل مسؤول فى الدولة، كبر أو صغر، أن واجب الصحافة أن تبرزه وتتحدث عنه، ومن حقه أن يبسط هيمنته عليها، وإذا كانت الصحف تشيد بعبدالناصر، فلا يجب أن ينفرد وحده بالإشادة، هم شركاء له أو متساوون معه، أنداد له وربما أحق منه بالإشادة.

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فى مذكرات السفير والوزير مراد غالب، حين كان سفيرنا فى موسكو أنه دخل قاعة تواجد فيها عبدالحكيم عامر وصلاح نصر وشمس بدران، فسمع منهم كلامًا غير طيب فى حق الرئيس، تركز على انفراد عبدالناصر بنشر صوره فى الصفحة الأولى بالصحف، وعلى الطريقة التقليدية، «إحم.إحم»، نبههم إلى حضوره وإلى أنه سمع ما يقولون، كان ذلك سنة ٦٦، باختصار كانوا يضيقون بالرئيس ويحقدون عليه أو يشعرون بالغيرة نحوه، ومن شدة الخوف هددوا السفير، إذا نقل إلى القاهرة، القصر الجمهورى تحديدًا، ما سمعه بأذنيه.

عمومًا، تم تقسيم الأمور على النحو التالى: المانشيت الرئيسى بالصفحة الأولى للرئيس، بقية أخبار الصفحة الأولى وفق أهمية كل مسؤول وما يقوم به، فضلًا عن مدى صلته وقربه من رئيس التحرير، أما الصفحات الداخلية فهى متروكة للمعايير التى يحددها مجلس أو هيئة التحرير بكل مطبوعة، ولا ضير فى أن تجد بالصفحات الداخلية ما قد يتصادم مع التوجه الرئيسى فى الصفحة الأولى.

ومع تعدد الأجنحة داخل النظام وحدوث تضارب وصراعات بينها، انعكس ذلك على الصحفيين والصحف، ومن جراء تلك الصراعات وتخندق عدد من الصحفيين، خلف كل جناح، جرى العصف ببعضهم، فى الحساب النهائى، ومع تعرض صحفى لضير أو غبن من مسؤول أو جهة ما يتم توجيه اللوم مباشرة إلى عبدالناصر، رغبة فى أن يكون الاضطهاد على المستوى الرئاسى وليس أقل، وحين تدقق فى بعض التفاصيل، تجد مجموعة كانت تتحرك من خندق شمس بدران، الذى نجح فى خداع عبدالناصر وعبدالحكيم عامر معًا، وقدم نفسه لكل منهما باعتباره رجله الأمين، وأثبتت الأيام، خاصة مع هزيمة يونيو، أنه كان يريد الدولة كلها لنفسه.

كانت هناك مجموعة على صبرى والاتحاد الاشتراكى الذى كان فى داخله شلل أو مجموعات متناحرة ومتحاسدة أيضًا ومجموعة مكتب الرئيس وهكذا. ولولا أن هذه الصراعات أدت إلى إيقاف أو فصل بعض الصحفيين، فقد كان يمكن اعتبارها دليل حيوية.

فى هذا المناخ، لم يكن الصحفيون عزَّلًا، كانت لديهم أدوات ضغط عديدة، من بينها فكرة عقاب المصدر، إذا غضبت صحيفة أو صحفى على «مسؤول»، لا تتم مهاجمته، بل تجرى مقاطعته: اعتباره غير موجود، تجاهل مطلق، نوع من «نفى الوجود» على طريقة الفيلسوف الألمانى هيجل، وكان ذلك موجعًا للبعض، وتسمع فى كل مطبوعة حكايات لها العجب، بعضها حمل إذلالًا حقيقيًّا لمسؤول كبير أو شخصية عامة، يمكننا القول كانت هناك مراكز قوى بين المسؤولين وداخل الصحافة أيضًا.

بعد سنوات كان يحلو لفريق من الصحفيين أن يرددوا مقولة إن هزيمة ٦٧ كانت بسبب غياب حرية الصحافة، وفى أثناء اجتماعات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، إبان أزمة القانون ٩٣ لسنة ١٩٩٥، ردد بعض زملائنا على منصة النقابة، تلك المقولة، كنت أدرك أنها محاولة لإقناع الرئيس مبارك بأن يتراجع عن القانون الذى نوقش فى مجلس الشعب وأقر خلال ساعات واعتمده الرئيس فى الليلة ذاتها.

حرية الصحافة حق دستورى وديمقراطى، ينبغى التمسك به والإلحاح عليه طوال الوقت، لكن هزيمة يونيو لها أسباب أخرى عديدة، لقد هُزمنا فى حرب ٤٨، رغم أنه لم يكن هناك قانون «تنظيم الصحافة»، وحققنا العبور العظيم يوم السادس من أكتوبر ٧٣، رغم أن الرئيس السادات كان، حتى نشوب الحرب، شديد الصرامة وكثير القيود على الصحافة والصحفيين، الانتصار العسكرى أو الهزيمة تعتمد على معايير أخرى، والدليل أن «جوزيف ستالين»، الطاغية الرهيب هو صاحب الفضل الأكبر فى كسر شوكة هتلر وانهيار النازية فى الحرب العالمية الثانية، بينما باريس الديمقراطية، التى تتمتع بحرية الصحافة، لم تصمد أمامه واجتاحها سريعًا، لا يعنى ذلك أن حرية الصحافة ليست ضرورة، مرة أخرى هى فريضة مهنية وإنسانية وسياسية.

الطريف أن النظام السياسى بعد مرحلة عبدالناصر، وحتى سنوات مبارك الأخيرة، اعتبر الصحافة ميراثًا له، وتصور كل مسؤول أن حقه على الصحافة، تحديدًا القومية، أن تكيل له المديح، وهناك من استمرأ ذلك وارتضاه.

سنة ١٩٩٥ توجهت إلى أسيوط لإجراء تحقيق ميدانى، محاولة لفهم سر ظهور عناصر من عتاة المتشددين والإرهابيين فى تلك الفترة من هذه المحافظة العريقة، التى أنجبت عمر مكرم ومن قبله الإمام جلال الدين السيوطى، ناهيك عن أنها أول محافظة بعد القاهرة والإسكندرية تُبنى فيها جامعة حديثة، وكان قد تردد بيننا كصحفيين وقتها أن أمين عام الحزب الوطنى هناك على صلة بعدد من المتشددين ويدعمهم، كان ذلك الرجل موضع ثقة قادة الحزب فى القاهرة، بعد يومين هناك زارنى مدير مكتب المحافظ فى الفندق، كان ودودًا ومرحبًا، قال إن السيد المحافظ يريد أن يراك، ذهبت وكان عاتبًا أننى لم أتوجه إلى مكتبه فور وصولى، شكرته ورحت أناقش معه الموضوع الذى أبحث عنه، فرد ساخرًا: تطرف وإرهاب إيه؟ المفروض تعمل حوار وموضوع عن«إنجازاتنا»، فى المحافظة، باندفاع الشباب قلت له: مش شايف أى إنجازات، وسردت عليه بعض مشاهداتى، وكانت معظمها سلبية وانتهت المقابلة، بعدها بساعتين جاءنى مدير العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة يبلغنى أنه مكلف من المحافظ بإخراجى من أسيوط كلها، كان ردى أنه لا يحق له دستوريَّا، فضلًا عن أن المدينة والمحافظة ليست ملكية خاصة له، والقرار الجمهورى بتعيينه لا يمنحه حق إخراج مواطن من المحافظة، وزدت أن قلت له: هو جاء هنا بقرار وسوف يغادرها بقرار، لكن أنا هنا بإرادتى وبقرارى ولن أغادر، تحمس المدير وراح يشكو بعض ما يعانيه هو الآخر، فاعتبرت شكواه تأكيدا للمواد التى جمعتها ونشر التحقيق فى «المصور».

بغض النظر عن التفاصيل كان الرجل يعتقد أن الصحافة والصحفى جزء من «مخصصاته»، كان ذلك موقف السيد المحافظ؛ فما بالنا بالآخرين، خاصة بعض القابعين فى العاصمة؟!

ومن يراجع القانون ٩٣ لسنة ١٩٩٥يكتشف أنه كان محاولة لجعل الصحافة كلها من مخصصات أى مسؤول، والحكم بالسجن الفورى على كتابة خبر، إذا ما اعتبره المسؤول أو حتى المواطن العادى كاذبًا، وبسبب دفاع الرئيس مبارك المستميت عن القانون وسخريته من المعترضين عليه وكذلك ملابسات إصداره، قيل الكثير عن ذلك القانون، بما يمس نجل الرئيس الأكبر، وكان زميلنا الأستاذ سيد عبد العاطى- شفاه الله- قد أجرى تحقيقًا حول أمور نسبت فى الشارع إلى النجل، مما زاد من غضب الرئيس وازداد إصراره على القانون، لكن نصوص القانون تطبق على الجميع، والذى حدث أن القانون أصاب أحد رؤساء التحرير المقربين من الرئيس وهدد آخر، فعلق شيخ النقباء كامل زهيرى بالقول «من حفر لأخيه قانونًا وقع فيه» وصل التهكم مسامع الرئيس، عندها قال «لست مصرًّا على حبس الصحفيين»، منذ معركة القانون ٩٣ لسنة ١٩٩٥ بدأت النظرة الى الصحف والصحفيين باعتبارهم من«المخصصات» تتهاوى.

الحديث ممتد.

نقلاً عن "المصري اليوم"