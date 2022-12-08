الحمامات وأغنية مارلي

عدت قبل أيام للوطن عبر مطارات مدن خليجية، شعرت بانقباض وانا أتجول في مرافق بعضها، ليس لسوئها، ولكن لأن ما تبقى من سنوات في حياتي، لن يتيح لي رؤية ما يماثلها روعة وجمالا وراحة في وطني، خاصة أنها ليست منجزات خارقة، فهي لا تزيد على أن تكون مباني حجرية ومواد وديكورا، ولكن حتى في هذه الجزئية، التي لا تحتاج لغير المال، فشلنا بشكل مخجل، أو بالأحرى مبكٍ!

وطن النهار والجمال والإبداع اصبح وطن الخوف، وطن الظلام، وطن التخلف والتردد في اتخاذ القرار، وطن السرقات العلنية والمخفية، وطن خوف المتعلم من سطوة نصف المتعلم، وخوف الاثنين من صوت وسطوة ونفوذ نائب بالكاد يفك الخط!

مادة اعلانية

حال وصولي إلى مطارنا الدولي، دعتني الضرورة لتلبية نداء الطبيعة، وزيارة الحمامات في السرداب، وكادت دموعي تنهمر حزناً على وضعها البائس و«الكسيف»، الذي لم يتغير منذ ثلاثين عاماً، لا بل وازداد سوءاً، فقمت بالتقاط بضع صور، وأرسلتها كتغريدات تجاوب معها المئات، وانتهى الأمر!

نقلاً عن "القبس"